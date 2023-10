"Huyền thoại guitar" Steve Vai: "Trước khi qua đời, tôi muốn đến Việt Nam"

Tối 19/10, nghệ sĩ guitar Steve Vai mang đêm nhạc Inviolate tới Việt Nam, thu hút hơn 1.000 khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Sự kiện kỷ niệm chặng đường 45 năm gắn bó với âm nhạc của ông và Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên trong chuyến lưu diễn Inviolate của Steve Vai ở khu vực Đông Nam Á.

Nghệ sĩ Steve Vai trong đêm nhạc tại TPHCM tối 19/10 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mở đầu đêm nhạc, chủ nhân 3 giải Grammy xuất hiện với cây guitar quen thuộc. Ông trình diễn cùng các cộng sự trong ban nhạc: Jeremy Colson (trống), Philip Bynoe (bass) và nghệ sĩ guitar Dante Frisiello.

Trong buổi diễn kéo dài hơn 2 tiếng, Steve Vai khiến người hâm mộ chìm đắm trong những giai điệu gắn liền với tên tuổi ông như: Tender surender, Lights are on, Greenish blues, Bad horsie… Đây đều là những ca khúc chọn lọc từ những album thành công trong suốt 45 năm sự nghiệp của huyền thoại người Mỹ.

Một số nhạc phẩm như Passion & warfare, Alien love secrets, Fire garden... đưa người nghe gợi nhớ lại âm nhạc thập niên 1990, đầu thập niên 2000 của nam nghệ sĩ 63 tuổi.

Khán giả cổ vũ Steve Vai (Ảnh: Bích Phương).

Khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du cũng được thưởng thức những nhạc phẩm trong album mới nhất Inviolate (phát hành năm 2022) như Teeth of Hydra, Zeus in Chains…

Đặc biệt, Steve Vai còn mang Hydra - cây đàn huyền thoại có biệt danh "quái vật 3 đầu" - lên sân khấu khi biểu diễn ca khúc Teeth of Hydra. Hình ảnh nghệ sĩ thăng hoa cùng cây đàn đặc biệt gây ấn tượng mạnh cho khán giả, giúp ông nhận những tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt.

Steve Vai biểu diễn cùng cây đàn "quái vật 3 đầu" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Xen giữa các phần trình diễn, Steve Vai dành thời gian giao lưu với khán giả Việt Nam. Nghệ sĩ biết ơn sự cổ vũ của khán giả, bày tỏ sự bất ngờ và yêu thích đối với không khí tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Steve Vai chia sẻ: "Tháng 10 năm nay đánh dấu tròn 45 năm kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp. Sau chừng ấy năm, giờ đây tôi có mặt ở đất nước này để biểu diễn. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Huyền thoại guitar cũng cho biết ông luôn muốn khám phá những vùng đất mới, những nơi chưa từng đặt chân tới. Do đó, trước khi qua đời, trước khi không thể trình diễn âm nhạc được nữa, ông muốn đến Việt Nam.

Sau tiết mục For the Love of God, Steve Vai khép lại đêm nhạc, cúi chào người hâm mộ và nói: "Cảm ơn các bạn đã tạo nên những kỷ niệm cho một buổi tối đáng nhớ tại một thành phố tuyệt vời. Hẹn gặp lại lần sau!".

Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm nhạc của Steve Vai tại TPHCM (Thực hiện: Bích Phương).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khán giả có mặt trực tiếp tại Nhà thi đấu Nguyễn Du đa phần là người hâm mộ Steve Vai nói riêng và khán giả yêu guitar, yêu dòng nhạc rock, metal nói chung. Nhiều người nước ngoài cũng có mặt để thưởng thức màn trình diễn của bậc thầy guitar thế giới.

Chị Vũ Thu Thủy (33 tuổi, đến từ Lâm Đồng), bày tỏ sự xúc động sau đêm nhạc của Steve Vai. Trước đây, chị từng xem show diễn của thần tượng tại nước ngoài, song việc thưởng thức âm nhạc của Steve Vai tại Việt Nam vẫn mang đến cho chị nhiều trải nghiệm thú vị.

"Tôi cảm thấy chất lượng âm nhạc của đêm diễn xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Không chỉ tôi, mọi người xung quanh khi đắm chìm vào không khí này đều từng suýt khóc. Steve Vai biểu diễn cực kỳ nhiệt tình, thăng hoa.

Âm nhạc của Steve Vai hướng tới cái thiện, tôn vinh sự sống của loài người, truyền tải những điều tích cực và cổ vũ cho tinh thần người nghe. Có những khoảnh khắc khi chú ấy biểu diễn, tôi tự nhủ là Tết năm nay sẽ mở bản nhạc này lên để nghe và chào đón năm mới", chị Thủy chia sẻ.

Bên cạnh khu vực VIP tương đối đông khán giả, một số khu vực hàng ghế khán đài khá thưa thớt (Ảnh: Bích Phương).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ guitar Mike Lê Duy - giảng viên bộ môn guitar nhạc nhẹ của Nhạc viện TPHCM - cũng bày tỏ sự thích thú sau đêm nhạc Inviolate của Steve Vai.

"Steve Vai là một trong những nghệ sĩ guitar lớn nhất thế giới. Phong cách của ông ấy không phải là phong cách của tôi, nhưng khi biết ông đến TPHCM biểu diễn, tôi nghĩ mình phải đi xem", Mike Lê Duy nói.

Nghệ sĩ Mike Lê Duy cũng nhận định Steve Vai biểu diễn dòng nhạc đặc thù, kén người nghe nên show diễn tại TPHCM có quy mô tương đối nhỏ, nhiều hàng ghế chưa được lấp kín.

"Tôi hy vọng trong tương lai khán giả trong nước sẽ quan tâm nhiều hơn đến guitar và những nghệ sĩ guitar. Tất nhiên, với tên tuổi như Steve Vai, tôi nghĩ ông ấy không đặt nặng doanh thu khi chọn Việt Nam làm điểm dừng chân của chuyến lưu diễn thế giới. Ở vị trí của Steve Vai, ông muốn quảng bá tên tuổi, khám phá nhiều thị trường mới mẻ hơn là chuyện bán vé", Mike Lê Duy nói.