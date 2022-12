Huyền thoại âm nhạc Kitaro xác nhận biểu diễn trong concert Hà Anh Tuấn

Sáng 13/12, trên trang cá nhân, Kitaro - huyền thoại âm nhạc người Nhật Bản - chia sẻ hình ảnh chụp chung với Hà Anh Tuấn trong dự án âm nhạc Chân trời rực rỡ - The glorious horizon kèm dòng thông báo: "I will be performing in Vietnam on February 24th and 25th with Hà Anh Tuấn" (tạm dịch: Tôi sẽ biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 24-25/2 cùng Hà Anh Tuấn - PV).

Ngay sau đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ lại bài đăng này. Anh viết: "My huge honour, the legend!" (tạm dịch: Niềm vinh dự lớn của tôi, huyền thoại - PV).

Bài đăng của Kitaro trên Facebook (Ảnh: Chụp màn hình).

Thông tin Kitaro sẽ đến Việt Nam và biểu diễn trong concert của Hà Anh Tuấn không chỉ khiến người hâm mộ nam ca sĩ háo hức mà còn khiến những người yêu nhạc tại Việt Nam "đứng ngồi không yên".

Đông đảo khán giả Việt để lại bình luận dưới bài đăng của Kitaro, bày tỏ sự vui mừng và nôn nóng được gặp ông. Nhiều người còn cho rằng Kitaro và Hà Anh Tuấn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo, đem lại nhiều bất ngờ.

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn còn là nghệ sĩ hiếm hoi chọn Ninh Bình là địa điểm tổ chức concert. Đây là một trong những tỉnh thành có phong cảnh đẹp, núi non hùng vĩ tại Việt Nam.

Kitaro là nhà soạn nhạc, biểu diễn âm nhạc người Nhật nổi tiếng thế giới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kitaro là nhà soạn nhạc và biểu diễn âm nhạc lừng lẫy. Ông sinh ra, lớn lên tại Nhật Bản, thành danh và làm việc tại Mỹ nhiều năm. Ông được xem là một trong những người đặt nền tảng cho dòng nhạc new age trên thế giới. Những tác phẩm của ông như: Matsuri, Koi, Silk road... đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc trên toàn cầu, trong đó có khán giả Việt Nam. Kitaro từng nhận giải Grammy, Quả cầu vàng, cùng vô số đề cử tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.