Hứa Minh Đạt không ngại tình tứ với bà xã Lâm Vỹ Dạ trước đông người

Ngày 6/9, Lâm Vỹ Dạ chính thức ra mắt MV Hoa giấy. Ca khúc được sáng tác bởi Đạt Long Vinh - Dạ Yến. Phần MV do "đạo diễn trăm tỷ" Võ Thanh Hòa thực hiện. Đặc biệt, lời bài hát do Lâm Vỹ Dạ kết hợp cùng một người bạn tự viết. Kịch bản MV cũng do nữ nghệ sĩ sáng tạo, lên ý tưởng.

Buổi ra mắt MV của Lâm Vỹ Dạ có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Lê Dương Bảo Lâm, Hoa hậu Ngọc Châu... Hứa Minh Đạt cũng đưa con trai Bánh Mì đến chúc mừng bà xã.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt và con trai Bánh Mì (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ có 2 người con trai là Bánh Mì (tên thật là Khôi Nguyên, SN 2011) và Xá Xị (tên thật là Khôi Vỹ, SN 2013). Gần đây, Bánh Mì thu hút sự chú ý của khán giả với hình ảnh ngày càng trưởng thành, điển trai.

Trước mặt con trai và đông đảo mọi người, Hứa Minh Đạt cũng không ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ với bà xã Lâm Vỹ Dạ.

Hứa Minh Đạt không ngại thể hiện tình cảm với bà xã trước mọi người (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tuy có việc bận, không thể đến dự buổi ra mắt nhưng Trường Giang, Thu Trang - Tiến Luật đều quay video clip gửi cho Lâm Vỹ Dạ. Trường Giang nói trong cuộc đời anh, chỉ có 2 người phụ nữ mà anh ở chung nhà, nấu cho ăn và đưa đi cấp cứu, đó là Nhã Phương và Lâm Vỹ Dạ.

Trường Giang cảm thấy mừng vì Lâm Vỹ Dạ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp và tạo được vị trí vững chắc. Hiện tại, tuy không diễn cùng nhau nhiều nhưng Trường Giang luôn dành sự tin tưởng, quan tâm và yêu thương Lâm Vỹ Dạ.

Thu Trang - Tiến Luật tỏ ra bất ngờ khi Lâm Vỹ Dạ phát hành MV. Cặp đôi nghệ sĩ chúc Lâm Vỹ Dạ ngày càng gặt hái nhiều thành công, đồng thời MV sẽ sớm lọt top thịnh hành trên YouTube Việt Nam.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến chúc mừng Lâm Vỹ Dạ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Về phía Lâm Vỹ Dạ, cô cho biết lý do ra MV là muốn khán giả thấy được sự đa năng của mình, còn chuyện gọi là ca sĩ thì... cô không dám. Nữ diễn viên cho rằng để làm ca sĩ cần trau dồi bản thân trong thời gian rất dài.

Bà xã của Hứa Minh Đạt chia sẻ, cô không đặt nặng việc lấn sân ca hát trong đợt phát hành sản phẩm âm nhạc này. Tuy nhiên cô cũng không xem việc ra MV chỉ là dạo chơi. Nữ diễn viên đã mời các nghệ sĩ như Huỳnh Lập, Puka, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên... đóng MV cho mình.

"Mọi người có hỏi tôi là "tại sao mời nhiều đồng nghiệp đóng MV như thế, không sợ bị chiếm sự chú ý à?" nhưng tôi không quá lo lắng điều này vì câu chuyện của Hoa giấy khá hấp dẫn, rõ ràng, các nhân vật xuất hiện hợp lý và hỗ trợ cho cặp đôi vai chính rất nhiều.

Trong quá trình làm việc, Huỳnh Lập, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Puka và một số bạn nghệ sĩ khác đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh em đồng nghiệp với nhau, giúp được gì thì mọi người sẽ làm. Tôi xem đây là điều rất đáng quý và đáng được trân trọng", Lâm Vỹ Dạ nói.