Honey Lee không phải lý do thành công duy nhất của One The Woman

Dân trí Trình chiếu trên FPT Play, One The Woman trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm nhờ vào phân đoạn thoại tiếng Việt nổi tiếng của Honey Lee. Thế nhưng, liệu nữ diễn viên có phải lý do duy nhất đem lại thành công ngoài mong đợi cho bộ phim này?

"Nhiệt lượng" từ siêu phẩm One The Woman (tựa Việt: Nữ thanh tra tài ba) không hề có dấu hiệu giảm sút mà ngày càng ngày tăng vọt. Dù mới chỉ đi hơn 1/3 chặng đường, tỷ suất người xem trung bình mà Nielsen Korea ghi nhận được đối với tác phẩm mới nhất của bộ đôi Honey Lee và Lee Sang Yoon trên toàn quốc là 13,4%, thậm chí có thời điểm lên đến 18%. Thành công này được đánh giá là khá bất ngờ, đặc biệt đối với đề tài thượng lưu vốn không xa lạ trên màn ảnh nhỏ. Cây hài Kang Mi Na dưới vỏ bọc chị đại cực ngầu. Đứng giữa những cái tên đình đám về đề tài thượng lưu, Nữ thanh tra tài ba dù chưa phải là bộ phim đỉnh nhất nhưng xét về độ đặc biệt thì có lẽ chưa tác phẩm nào qua mặt được. Không chỉ tập trung lột tả sự đen tối của đời sống thượng lưu, với những phân cảnh được cho là tương đồng với bi kịch của con dâu tài phiệt ngoài đời thực, bộ phim còn tô đậm yếu tố hài hước với màn hoán đổi số phận có một không hai giữa Kang Mi Na và Jo Yeon Joo. Trong phim, Yeon Joo bỗng trở thành "kẻ thế chân" cho Mi Na, con dâu nhà tài phiệt Hanju đồng thời là con gái út tập đoàn Yumin vì một tai nạn bất ngờ. Tính cách "bá đạo" có sẵn của Yeon Joo đã tạo nên những tình huống vô cùng tréo ngoe. Từ một phiên bản "real" rất nhẫn nhịn và lịch lãm, Mi Na mới sẵn sàng bật lại mẹ chồng chem chẻm; dằn mặt tiểu tam công khai; quát nạt cháu trai giữa thánh lễ vì liên tục trêu chọc mình; giáo huấn luôn cả công tố viên khi bị thẩm vấn; thậm chí tay không hạ gục toàn bộ đám đàn ông côn đồ trong hầm xe... Biểu cảm đa sắc, ngổ ngáo lại tỉnh bơ của Honey Lee đã khiến cho hình tượng thượng lưu của nhân vật Kang Mi Na đã trở nên khác biệt so với các phu nhân tài phiệt trong các phim khác. Không chỉ dễ động tay chân, mồm năm miệng mười, "phiên bản thế thân" này lại uyên bác đến kỳ lạ. Sau tai nạn, cô bỗng dưng nói được cả ba ngôn ngữ mới. Nhờ đó, Mi Na có thể nói xấu mẹ chồng thoải mái cùng cô Hương giúp việc bằng tiếng Việt, dùng được cả tiếng Anh và tiếng Pháp dọa cả gia đình chồng hắc ám một phen hú vía... Những tình tiết trái khoáy trong cuộc thay đổi số phận kỳ lạ này được cài cắm liên tục khiến Nữ thanh tra tài ba trở thành bộ drama thượng lưu hài hước, thoát ra khỏi khuôn mẫu đen tối thường thấy. Cuộc chiến làm dâu bất tận và những cú "lượn" khó đỡ. Yếu tố hút fan của Nữ thanh tra tài ba không chỉ ở "cây hài" Kang Mi Na mà còn đến từ cuộc chiến làm dâu không hồi kết trong nội bộ gia đình Hanju. Ban đầu, màn "combate" này chỉ dồn về một phía Kang Mi Na khi mà cả bố mẹ chồng Kuk Hwan - Young Hee, chị em chồng Sung Mi - Sung Hye cùng chị dâu Yeon Hee đều nhất trí đày ải cô con dâu út tội nghiệp. Ngoài việc phải thức khuya dậy sớm chăm lo toàn bộ công việc nhà như một người giúp việc thì vai trò duy nhất mà Kang Mi Na được đảm nhận ngoài xã hội chỉ là phụ trách công ty mỹ thuật cho gia đình. Thế nhưng, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi phiên bản "pha ke" của Kang Mi Na xuất hiện. Tâm tính nóng như lửa đốt cùng tinh thần sẵn sàng "khô máu" với bất kỳ ai đụng chạm đến mình của Mi Na khiến cả gia đình chồng phải rón rén mỗi khi chạm mặt. Tuy nhiên, sự nhún nhường của ông bà Kuk Hwan - Young Hee dường như không liên quan đến cái nhìn tôn trọng mà xuất phát từ mục đích thâu tóm người thừa kế Yumin. Cú "quay xe" còn xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng giữa Kang Mi Na và Han Sung Woon. Từ một người chồng công khai ngoại tình, Sung Woon bỗng thủ thỉ chuyện mong muốn có con, lại còn tỏ thái độ ghen tuông với vợ. Dựa vào âm mưu "khiến Kang Mi Na trông như một kẻ điên rồi nhanh chóng tống vào trại tâm thần" được cả gia đình Hanju bàn bạc trước đây thì động thái này của Sung Woon rất có thể nằm trong dự định chung đã được suy tính cẩn thận. Đứng trước những toan tính này, phản ứng của Mi Na sẽ ra sao là câu hỏi mà nhiều khán giả rất mong chờ tìm thấy câu trả lời ở những tập tiếp theo.