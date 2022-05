Hơn 100 người từ TPHCM trình diễn áo dài tại Lễ hội Làng Sen

Chiều 5/5, tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2022, nhân dịp kỉ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 17-19/5.

Lễ hội Làng Sen năm 2022 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 (Ảnh: H.H).

Theo ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lễ hội Làng Sen năm 2022 có ý nghĩa hết sức đặc biệt bởi được tổ chức sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Các chương trình được chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân Nghệ An nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, cho biết sẽ có 10 chương trình nghệ thuật văn hóa được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh như: "Người mẹ làng Sen", "Tiếng hát Làng Sen"; Cuộc thi "Sắc Sen xứ Nghệ... đặc biệt là chương trình Lễ hội áo dài Sen, do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tài trợ và tổ chức.

"Chương trình Lễ hội áo dài Sen sẽ trình diễn các bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen do nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện. Hiện TPHCM đã đăng kí khoảng 110 người ra Nghệ An tổ chức, trong đó có các người mẫu nổi tiếng tham gia trình diễn. Đây là món quà của thành phố mang tên Bác gửi tặng người dân quê Bác, cũng là điểm nhấn đặc biệt so với các chương trình lễ hội Làng Sen các năm trước đây, sẽ diễn ra trong buổi bế mạc Lễ hội Làng Sen tối 15/9 tại quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An) và tường thuật trực tiếp trên truyền hình", bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho hay.

Từ trái qua: Bà Trần Ly Ly - quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp báo.

Trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen cũng sẽ trưng bày, triển lãm bộ sưu tập "Đời sen" đầy tâm huyết và tính nghệ thuật của nhà nhiếp ảnh Trần Bích tại đền thờ Trung Sơn (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) và Quảng trường Hồ Chí Minh. Các tác phẩm này sẽ được đấu giá để lấy kinh phí thực hiện các chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Đặc biệt, lần đầu tiên Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 cũng sẽ diễn ra trong khuôn khổ các chương trình kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, sẽ có 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị với 16 vở diễn được biểu diễn tại liên hoan. Chương trình nhằm giới thiệu, khẳng định những giá trị nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp của các loại hình nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch trong sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dân ca Nghệ An (thành phố Vinh) và tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện Nam Đàn, Yên Thành và thị xã Cửa Lò từ ngày 17-28/5.