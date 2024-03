Học viện Phật giáo Việt Nam làm lễ cầu nguyện quốc thái dân an đầu Xuân

Dự buổi gặp mặt có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, các nhà nghiên cứu khoa học.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện - cho biết, hiện Học viện có gần 800 tăng, ni sinh đang tham gia học các hệ từ tiến sĩ trở xuống. Học viện luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ trong hệ thống giáo dục, nghiên cứu của cả nước, đã luôn sát cánh giúp đỡ trong công tác giáo dục cả về chuyên môn và tư tưởng, nhận thức.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhấn mạnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn quan tâm đến sự phát triển trí thức Phật giáo, đào tạo tăng tài của đất nước, đặt trong hệ thống giáo dục Phật giáo của cả nước, Hòa thượng Thích Thanh Quyết thông tin, nếu như 10 năm về trước, Học viện chỉ đào tạo từ hệ đại học trở xuống thì đến nay đã đào tạo đến tiến sĩ Phật học.

Đây là vinh dự lớn, nhưng cũng là khó khăn đối với Học viện, vì nâng tầm đào tạo vừa cao, vừa sâu, vừa rộng, đòi hỏi đội ngũ giáo sư, giảng sư, học viên phải rất cố gắng. Lấy chất lượng làm đầu, Học viện luôn thỉnh mời các giáo sư, tiến sĩ uy tín hàng đầu đất nước về giúp trong hoạt động nghiên cứu chuyên sâu này.

Học viện Phật giáo Việt Nam là nơi đào tạo các chức sắc tôn giáo tiêu biểu của Phật giáo, chịu trách nhiệm gánh vác, kế thừa phật sự của Giáo hội trong tương lai.

Giáo sư, Phó Viện trưởng, Cư sĩ Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh cho biết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có 4 hệ đào tạo và 3 cấp học. Học viện coi giáo dục bậc cao đẳng là cần thiết, trước mắt đáp ứng yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở vùng sâu, vùng xa; cử nhân là cơ bản, nền tảng; sau đại học, đặc biệt là tiến sĩ, là bản sắc của Học viện Phật giáo Việt Nam. Hiện có 336 tăng, ni sinh đang theo học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Bên cạnh giáo dục đào tạo, hoạt động nghiên cứu cũng được Học viện chú trọng. Học viện phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tọa đàm khoa học Giáo dục - đào tạo đại học và sau đại học Phật giáo: Nhận diện và phát triển.

Năm nay, Học viện sẽ phối hợp với Học viện An ninh nhân dân tổ chức tọa đàm về Hồ Chí Minh với Phật giáo; kết hợp với Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo toàn quốc về giáo dục Phật giáo, phục vụ sự phát triển của Giáo hội...

Sau phần gặp mặt, các đại biểu, chức sắc Phật giáo cùng đông đảo Phật tử đã thực hiện nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an.