Họa sĩ vẽ Nhà thờ lớn Hà Nội trên nắp capo ô tô giành giải 500 triệu đồng

Lễ trao giải UOB Painting of the Year diễn ra tối 27/10 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TPHCM).

Với chiến thắng này, họa sĩ Trịnh Minh Tiến sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tranh giải thưởng UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á năm 2023 cùng với các nghệ sĩ thắng giải ở nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái lan.

Họa sĩ Trịnh Minh Tiến bên tác phẩm giành chiến thắng (Ảnh: Khánh My).

20 năm theo đuổi nghệ thuật, họa sĩ Trịnh Minh Tiến chia sẻ, hội họa giống như phương tiện để anh đối thoại với thế giới. Anh từng thử nghiệm trên nhiều chất liệu như: Sơn dầu, bột màu… Họa sĩ Trịnh Minh Tiến mất 2 tuần để hoàn thành tác phẩm Thủy phủ.

Nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam và đông đảo bạn bè đồng nghiệp chúc mừng họa sĩ Trịnh Minh Tiến (Ảnh: Khánh My).

Sử dụng kỹ thuật phun sơn airbush, nam họa sĩ khéo léo tái hiện hình ảnh Nhà thờ lớn Hà Nội (nhà thờ chính tòa Thánh Giuse) trên nắp capô xe ô tô, khi Nhà thờ in bóng trên cửa kính ô tô ướt mưa. Đây là một công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của Hà Nội.

Thông qua Thủy phủ, Trịnh Minh Tiến muốn truyền tải quan niệm về sự vô thường, thể hiện sự thay đổi không ngừng của lịch sử và tôn giáo thông qua những dấu ấn kiến trúc của con người.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban giám khảo, đánh giá tác phẩm của Trịnh Minh Tiến đã sử dụng ngôn ngữ hết sức độc đáo, lần đầu tiên trong hội họa đương đại Việt Nam.

"Công chúng đã quen với những tác phẩm tranh sơn dầu, màu nước, sơn mài… họa sĩ Trịnh Minh Tiến phát hiện mưa tràn xuống nắp capo, hình bóng nhà thờ thả bóng đổ xuống nắp capo. Anh ấy đã có phát hiện lạ, dùng một ngôn ngữ lạ, chất liệu lạ và một cách thể hiện cũng rất lạ", họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ với Phóng viên Dân trí.

Tác phẩm "Trên con đường" của họa sĩ Tạ Duy Tùng giành giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm (Ảnh: Khánh My).

Tác phẩm Hiện thực chậm lại của họa sĩ Lại Diệu Hà giành giải bạc ở Hạng mục Nghệ sĩ thành danh (Ảnh: Khánh My).

Tác phẩm Qua tĩnh lặng của tác giả Lâm Phối Dung dành giải vàng ở Hạng mục Nghệ sĩ triển vọng (Ảnh: Khánh My).

Theo đánh giá của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, các tác phẩm dự thi đều thể hiện sự nỗ lực sáng tạo của các nghệ sĩ. Trong đó, có sự thừa hưởng nhưng không lặp lại, không núp bóng thế hệ trước mà "tự tin cất giọng lạ" đại diện cho thế hệ mình nói những câu chuyện, vấn đề trăn trở thời cuộc.

Được khởi xướng vào năm 1982, UOB Painting of the Year là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất ở Singapore, do Ngân hàng UOB tổ chức. Cuộc thi nhằm quảng bá nghệ thuật và văn hóa trong khu vực đồng thời là nơi thể hiện tài năng của các nghệ sĩ có tên tuổi cũng như các nghệ sĩ triển vọng.

Kể từ khi ra đời cho đến nay, cuộc thi đã giúp phát hiện hơn 1.000 tài năng nghệ thuật trên toàn khu vực. Đây là năm đầu tiên, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi như lời khẳng định mạnh mẽ cam kết lâu dài của UOB trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á.

"Đây là khoảnh khắc đáng tự hào của chúng tôi khi UOB đã có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Việt Nam trong suốt 3 thập kỷ qua. Năm nay, UOB kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam", đại diện ngân hàng UOB- đơn vị tổ chức khẳng định.

Các tác phẩm thắng giải ở hai hạng mục của cuộc thi UOB Painting of the Year đang được triển lãm tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TPHCM). Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 28/10 đến ngày 13/11.