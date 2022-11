Hoa hậu Mai Phương nói gì về quyết định nhận con nuôi ở tuổi 23?

Những ngày qua, Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi công bố vừa hoàn tất thủ tục nhận bé gái 2 tuổi, tên Tường An làm con nuôi và bảo trợ tài chính cho bé hằng tháng, đến khi bé 18 tuổi.

Chia sẻ với Dân trí, Mai Phương cho biết gia đình bé Tường An có hoàn cảnh khó khăn. Cha bé mất do Covid-19, chỉ còn mẹ cùng 1 anh, 1 chị. Tuy nhiên do không đủ điều kiện nuôi con, mẹ của Tường An phải gửi con cho bà nội chăm sóc, còn mình đi làm xa để trang trải cuộc sống.

Hoa hậu Mai Phương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mai Phương chia sẻ: "Khi còn là sinh viên, tôi đã đi nhiều nơi làm công tác thiện nguyện, gặp gỡ nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, trong đầu tôi đã lóe lên suy nghĩ nhận nuôi các bé. Nhưng vì còn là sinh viên, chưa có điều kiện nên mong muốn đó chỉ dừng ở suy nghĩ. Đến hôm nay, tôi mới có thể chính thức nhận con nuôi".

Nàng hậu sinh năm 1999 mong rằng với sự bảo trợ của cô và sự hỗ trợ của mạnh thường quân, mẹ con bé Tường An có thể gần nhau hơn, tiện cho việc chăm sóc. Bên cạnh đó, Mai Phương cho biết cô sẽ thường xuyên hỏi han, quan tâm và dành tình cảm cho Tường An.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 tâm sự với Dân trí, sau khi hoàn thành giấy tờ nhận nuôi bé Tường An và chính thức trở thành mẹ nuôi, cô thấy bản thân có trách nhiệm hơn. "Khi thấy Tường An đang bị ho mà lại đòi ăn bánh, tôi ngăn cản ngay, cảm thấy có trách nhiệm lo cho sức khỏe của bé. Thật sự, ban đầu tôi mang tâm thế là người giúp đỡ, nhưng khi đến nơi tôi mới biết bản thân là người được nhận. Tôi đã nhận về những giá trị cảm xúc, giá trị tinh thần, cảm nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống", nàng hậu chia sẻ.

Người đẹp cũng cho biết, gia đình rất ủng hộ quyết định của cô. Mai Phương cho rằng việc nhận bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng là cách để cô trưởng thành và có trách nhiệm hơn với bản thân, cộng đồng. Cô mong muốn hành động này được nhân rộng, giúp cuộc sống của các trẻ em khó khăn tốt hơn.

Nàng hậu cho biết bản thân nhận về nhiều giá trị tinh thần từ những việc làm có ích cho xã hội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Mai Phương đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 hồi tháng 8. Cô được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, khả năng ứng xử lưu loát, nền tảng học vấn tốt và thành thạo tiếng Anh. Sắp tới, Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2023.

Trước đó, Mai Phương cũng là nàng hậu hiếm hoi đấu giá vương miện của mình để làm từ thiện dù chỉ mới 1 tháng kể từ khi đăng quang. Cô khẳng định không sợ bị nói "chơi trội", vì những điều cô làm đều có mục đích rõ ràng là giúp đỡ mọi người.