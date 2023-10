Hay Fest 2023: Ronan Keating "cháy" hết mình, Epik High hô vang "Việt Nam"

Bùng nổ nhất là sự xuất hiện của Ronan Keating - Thủ lĩnh của nhóm nhạc Boyzone. Anh xuất hiện trên sân khấu với phong cách chuyên nghiệp, thể hiện nhiều bài hit như: "Love each day", "If tomorrow never comes", "Baby can I hold you", "Words, Love me for a reason", "When the going gets tough", "Picture of you, Life is a rollercoaster", "No matter what", "Everyday I love you và When you say nothing at all"...