Lần đầu đóng vai công an, Huỳnh Anh gặp không ít áp lực. Anh nhờ Bảo Anh - nam diễn viên chuyên trị vai công an - tư vấn về tác phong của người công an như khoanh tay trước ngực, chắp tay sau hông, thái độ khi tiếp xúc, hỏi cung tội phạm, cách cư xử với người dân...