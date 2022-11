Hành động đẹp của Lee Young Ae giữa thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

Ngày 3/11, tờ Newsis đưa tin, nữ diễn viên Lee Young Ae đã nhận hỗ trợ chi phí vận chuyển thi thể một nạn nhân trẻ tuổi người Nga về nước sau khi công dân này qua đời trong thảm kịch Itaewon.

Trước đó, cha của nạn nhân Park Juliana (25 tuổi) - người qua đời trong thảm kịch, tiết lộ với truyền thông về chi phí vận chuyển thi thể của con gái ông về quê nhà. Theo lời cha của Park, chi phí lên tới khoảng 5.000 USD và đây là con số vượt quá khả năng của gia đình ông.

Nữ diễn viên Lee Young Ae có hành động thiết thực hỗ trợ một nạn nhân người Nga của thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon (Ảnh: News).

Cha của nạn nhân Park Juliana cũng cho biết ông không thành thạo tiếng Hàn và hiện làm việc tại một viện dưỡng lão. Khi hay tin, Lee Young Ae đã liên hệ với cha của Park Juliana và đề nghị giúp đỡ.

Lee Young Ae hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban cố vấn Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc. Những năm qua, từ khi lập gia đình và dần rút khỏi hoạt động của làng giải trí, Lee Young Ae dành sự quan tâm cho các hoạt động thiện nguyện.

Năm 2014, cô được nhận huy chương vì hành động quyên góp hơn 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) để chi trả chi phí phẫu thuật cho một em bé người Đài Loan bị sinh non. Tới năm 2016, Lee Young Ae cũng chi trả chi phí mổ u não cho một cậu bé người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên tới 37,8 triệu won (hơn 660 triệu đồng).

Lee Young Ae là một nghệ sĩ tài năng và chăm chỉ làm việc thiện (Ảnh: JLook).

Lee Young Ae là một trong những ngôi sao hạng A nổi tiếng của làng giải trí xứ Hàn với vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng xuất chúng trong điện ảnh và cuộc sống "sạch" không scandal. Các bộ phim nổi tiếng của cô gồm Nàng Dae Jang Geum, Anh em nhà bác sĩ...

Kể từ sau bộ phim Nàng Dae Jang Geum vào năm 2006, Lee Young Ae ít đóng phim để tập trung học tập, tham gia các hoạt động xã hội và lập gia đình. Dù không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Lee Young Ae vẫn có lượng fan đông đảo tại Hàn Quốc, châu Á.

Không chỉ Lee Young Ae, mà chị đẹp Kim Hye Soo của Hàn Quốc cũng nhanh chóng có hành động thiết thực để chia sẻ, hỗ trợ những nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, đêm 29/10.

Trên Instagram, nữ diễn viên của Yêu bằng cả trái tim đã đăng tải các bài báo đề cập đến tai nạn ở Itaewon. Cô cũng dùng tài khoản với hơn 500.00 người theo dõi của mình để chia sẻ thông tin nơi mà người dân có thể báo cáo về tình hình của những người mất tích.

Nữ diễn viên Kim Hye Soo (Ảnh: Net).

Sự thay đổi của làng giải trí xứ Hàn sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

Thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, đêm 29/10 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 154 và khiến hơn 100 người bị thương. Trong số đó có 26 công dân nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11.

Làng giải trí xứ Hàn cũng tạm thời dừng hoạt động để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch. Nhiều chương trình, bộ phim nhắc đến lễ hội Halloween đều bị hủy bỏ hoặc hoãn phát sóng tại Hàn Quốc sau thảm kịch Itaewon.

Bộ phim The Fabulous (Bộ tứ thời thượng) phải hoãn thời gian phát sóng vô thời hạn và phải chỉnh sửa những phân cảnh liên quan đến Halloween để tránh những phản ứng từ khán giả sau khi ra mắt.

Chương trình giải trí Hong Kim Dongjeon của đài KBS2 (Hàn Quốc) lên sóng ngày 23/10 với chủ đề nói trên bị gỡ bỏ. Chương trình 2 Days and 1 Night cũng phải chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến chủ đề Halloween. Chương trình The Return of Superman ngừng phát sóng các tập có nội dung về lễ hội Halloween sau thảm kịch giẫm đạp.

Bộ phim "The Fabulous" (Bộ tứ thời thượng) thay đổi nội dung và tạm hoãn phát sóng sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon (Ảnh: Naver).

Trang Teabing xóa bỏ phần nội dung liên quan đến Halloween như bí ngô, đèn lồng ở trang chủ. Các công ty giải trí Kpop hủy bỏ toàn bộ sự kiện liên quan đến Halloween. Tập đoàn giải trí SM Entertainment quyết định không phát sóng trực tiếp chương trình mừng lễ hội Halloween ngày 30/10.

Ngày 1/11, tờ Newsen đưa tin Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) khẩn cấp xem xét và gỡ bỏ 11 video rùng rợn, mang tính phản cảm liên quan tới thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon. Các thành viên cho rằng, các video này vi phạm quy định về truyền thông, phát thanh nội dung mang tính rùng rợn, gây sốc vì đã "thể hiện nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần".

Ngày 31/10, đài KBS của Hàn Quốc ra thông báo: "Chúng tôi quyết định không sử dụng các cảnh quay về hiện trường vụ tai nạn trừ khi cần thiết".

Chuyên gia trong ngành phát thanh, truyền hình tại Hàn Quốc nhận định: "Các chương trình, sự kiện liên quan đến Halloween sẽ không được sản xuất, tổ chức và trình diễn ở Hàn Quốc trong năm nay và cả tương lai". Trong khi tờ The Maeil Business cho rằng, Halloween trở thành chủ đề cấm kỵ đối với ngành giải trí của Hàn Quốc sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon.