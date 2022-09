Hàng loạt MV bị chỉ trích dung tục "bốc hơi" trong đêm, Bộ Văn hóa nói gì?

Sáng nay (21/9), rapper Bình Gold (tên thật là Vũ Xuân Bình, SN 1997 tại Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí đã ẩn một số MV gây tranh cãi như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Trơn, Quan hệ rộng, Lái máy bay khỏi kênh YouTube.

Tuy nhiên khi được hỏi cụ thể về lý do ẩn các MV nói trên và định hướng tiếp theo trên con đường âm nhạc sau sự việc này, nam rapper từ chối trả lời.

Trước đó, các MV của Bình Gold gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, các MV này có nội dung phản cảm. Những cô gái xuất hiện trong MV ăn mặc hở hang, nhân vật được xây dựng phô diễn, khoe khoang sự giàu sang một cách thái quá...

Rapper Bình Gold ẩn hàng loạt MV từng gây tranh cãi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đây không phải lần đầu, Bình Gold hứng chỉ trích. Năm 2020, bản tin Thời sự toàn cảnh của VTV1 từng điểm tên rapper này khi phản ánh về việc nhiều nội dung phản cảm, độc hại được đăng tải công khai trên YouTube đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Thời điểm đó, Bình Gold giải thích, bản thân chỉ muốn làm nghệ thuật, muốn rap Việt giống như rap Mỹ và cho biết, sẽ suy nghĩ lại để có thể tiết chế hơn trong các sản phẩm sau.

Gần đây, MV Black Hickey của Chi Pu cũng gây tranh cãi với phân cảnh cô trèo lên bàn và có hành động quyến rũ nhân vật nam trong MV. MV này được ẩn không lâu sau đó.

Trước thực trạng nhức nhối về những MV gây tranh cãi, bị cho là "rác mạng", phản cảm, dung tục, PV Dân trí đã liên hệ với ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) về hướng xử lý, giải quyết của Bộ VH-TT&DL xung quanh câu chuyện nói trên.

Ông Phạm Cao Thái cho hay, bước đầu nắm thông tin về các MV nói trên, trong đó có MV của Bình Gold, Chi Pu, Bộ VH-TT&DL đang tìm hiểu và sẽ xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Cao Thái khẳng định, tất cả các MV, nếu có sai phạm đều phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng bị Bộ VH-TT&DL xử phạt 70 triệu đồng vì MV There's no one at all. Ngoài ra MV này bị tiêu hủy, gỡ bỏ hoàn toàn trên môi trường số.

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành một chàng trai với tuổi thơ khốn khó, là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Chính sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ đã khiến tâm hồn cậu có những tranh đấu không ngừng. Cậu lớn lên trở thành một kẻ hay gây rối, lêu lổng. Xuất hiện cả những phân cảnh bị đuổi bắt, đánh đập...

Không ít người đã giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. Vốn là một thần tượng của giới trẻ nên cách anh xây dựng tình huống bi kịch như thế này đã bị khán giả phản ứng dữ dội.