Hàm răng bọc titan giá 21 tỷ đồng của rapper Kanye West

Nam rapper 46 tuổi gây sửng sốt khi chia sẻ hình ảnh mới của bản thân trên mạng xã hội. Anh đã quyết định bọc titan cho hàm răng của mình. Hình ảnh lạ lẫm của Kanye West ngay lập tức thu hút sự quan tâm bình luận. Ước tính việc bọc răng này có chi phí vào khoảng 850.000 USD (tương đương 21 tỷ đồng).

Kanye West chia sẻ với cư dân mạng rằng anh lấy cảm hứng bọc răng từ tạo hình của nhân vật phản diện Jaws trong loạt phim điện ảnh Điệp viên 007. Nhân vật này cũng có một hàm răng bọc kim loại và đã xuất hiện trong hai tập phim gồm The Spy Who Loved Me (Yêu chàng điệp viên - 1977) và Moonraker (Người đi tìm mặt trăng - 1979).

Kanye West lấy cảm hứng bọc răng từ tạo hình của nhân vật phản diện Jaws trong loạt phim điện ảnh Điệp viên 007 (Ảnh: The Sun).

Rapper Kanye West là một trong những nghệ sĩ thành công hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Anh từng là một nhà thiết kế thời trang ăn khách, từng được các hãng thời trang nổi tiếng mời hợp tác để cho ra mắt những bộ sưu tập chung.

Kanye West còn là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất thế giới với hơn 20 triệu album và 140 triệu đĩa đơn đã bán ra trên toàn cầu. Anh từng giành được 22 giải Grammy và là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều giải thưởng nhất trong lĩnh vực âm nhạc.

Tạp chí Time từng đưa anh vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2005 và 2015. Tháng 4/2020, Kanye West từng được tạp chí Forbes đưa vào danh sách những tỷ phú USD, khi ấy, mức tài sản của Kanye West được xác định ở mức 1,3 tỷ USD.

Dù vậy, Kanye West không hài lòng, anh cho rằng tạp chí Forbes đã tính toán sai: "Tài sản của tôi không phải chỉ có 1,3 tỷ USD, mà là 3,3 tỷ USD, hẳn không ai ở Forbes biết tính toán cả".

Rapper Kanye West là một trong những nghệ sĩ thành công hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ (Ảnh: Page Six).

Tới tháng 6/2023, Forbes cho rằng hiện tại, khối tài sản của Kanye West chỉ còn khoảng 400 triệu USD. Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh này đến từ việc Kanye West đã trở thành nhân vật gây tranh cãi trong showbiz Mỹ. Anh cùng lúc bị hủy nhiều hợp đồng có giá trị với các thương hiệu đình đám.

Là một rapper, một nhà sản xuất âm nhạc, một doanh nhân, một nhà thiết kế thời trang, Kanye West là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đối với thể loại hip-hop, nhạc pop và văn hóa đại chúng Mỹ trong thế kỷ 21.

Nhưng trong đời tư, Kanye West bị chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực hành hạ, điều này là một trong những nguyên nhân dẫn tới những hành động lập dị, những phát ngôn gây tranh cãi của Kanye West.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian - vợ cũ của Kanye West - từng chia sẻ khi còn gắn bó trong hôn nhân với nam rapper rằng cô cảm thấy "bất lực".

Đến thăm nhà riêng của rapper Kanye West ở bang California (Video: Netflix).

Kim từng nói: "Những người gần gũi với Kanye đều hiểu rằng lời nói của anh ấy nhiều khi không phản ánh đúng mong muốn và mục đích thực sự của anh ấy. Kanye thường phải hứng chịu nhiều chỉ trích bởi anh ấy là người của công chúng, còn phát ngôn và hành động của anh ấy lại hay gây tranh cãi.

Anh ấy tài năng nhưng lại quá phức tạp. Anh ấy là nghệ sĩ, nhưng cũng là một con người bình thường với những vấn đề cá nhân. Chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực càng gây nên nhiều áp lực đối với anh ấy".