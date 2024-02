Grammy 2024: Taylor Swift nhận "kèn vàng" thứ 14 trong sự nghiệp

Lễ trao giải Grammy 2024 diễn ra tại sân vận động Crypto.com ở Los Angeles (Mỹ) với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao đình đám, sáng 5/2 (giờ Việt Nam).

Taylor Swift là một trong những gương mặt nổi bật tại lễ trao giải năm nay với 6 đề cử. Đúng như mong đợi của người hâm mộ, Midnights của Taylor Swift đã giành chiến thắng trong hạng mục quan trọng - Album của năm.

Đề cử cùng hạng mục với Midnights là The Record của Boygenius, Endless Summer Vacation của Miley Cyrus, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd của Lana Del Rey, The Age of Pleasure của Janelle Monáe, GUTS của Olivia Rodrigo, SOS của SZA.

Taylor Swift chiến thắng ở hạng mục Album nhạc pop của năm với "Midnights" (Ảnh chụp màn hình).

Tại Grammy 2024, Taylor Swift thắng ở 2 hạng mục. Trước đó, ở hạng mục Album nhạc Pop hay nhất, Taylor cũng giành chiến thắng trước Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran nhờ album Midnights.

Midnights là album được phát hành vào tháng 10/2022 của Taylor Swift. Đây cũng là album thứ 10 trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Nói về album Midnights, Taylor chia sẻ: "Chúng ta đều sống với tình yêu và cả những nỗi sợ, trong hạnh phúc và cả nước mắt. Đây là tuyển tập những ca khúc được tôi viết vào nửa đêm, là một cuộc hành trình qua những đau đớn và cả những giấc mơ ngọt ngào".

Trước lễ trao giải Grammy 2024, giới chuyên môn nhận định, Midnights là ứng viên sáng giá nhất trong hạng mục Album của năm. Bước lên sân khấu nhận giải, Taylor đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ và đồng thời tiết lộ kế hoạch phát hành một album mới mang tên The Tortured Poets Department vào ngày 19/4 tới.

Taylor Swift xuất hiện trên thảm đỏ Grammy 2024 (Ảnh: Reuters).

"Tôi muốn cảm ơn những thành viên của Viện Hàn lâm vì đã bỏ phiếu bình chọn. Tôi cũng hiểu phiếu bầu của các thành viên Viện Hàn lâm cũng phản ánh trực tiếp tình cảm của người hâm mộ.

Tôi muốn cảm ơn các bạn, những khán giả hâm mộ, bằng cách tiết lộ với các bạn một bí mật mà tôi đã giữ suốt 2 năm qua. Album mới của tôi sẽ phát hành vào ngày 19/4 tới. Album có tên là The Tortured Poets Department. Tôi sẽ sớm hé lộ bìa album. Cảm ơn các bạn và yêu các bạn", cô nói.

Lễ trao giải Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959. Đây là giải thưởng âm nhạc do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Lễ trao giải lần thứ 66 được diễn viên hài Trevor Noah dẫn dắt. Năm nay, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative Jazz hay nhất.

Dẫn đầu đề cử năm nay là giọng ca nữ SZA với 9 đề cử, tiếp theo là những cái tên như Victoria Monét, Phoebe Bridgers, Serban Ghenea với 7 đề cử dành cho mỗi người.

Cô con gái 2 tuổi của Monét, Hazel, trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được đề cử trong lịch sử lễ trao giải Grammy khi hợp tác cùng mẹ trong ca khúc nhận được đề cử Màn trình diễn R&B truyền thống nhất - Hollywood.

Lễ trao giải Grammy 2024 được ghi nhận là mùa giải tôn vinh phái nữ khi nhiều hạng mục chính của mùa giải năm nay tập trung vào phụ nữ, với sự hiện diện của các ngôi sao nữ tài năng như Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo.

Tại các hạng mục danh giá được quan tâm hàng đầu như Album của năm hay Ca khúc của năm, trong số 8 cái tên được đề cử, có tới 7 tác phẩm thuộc về các nghệ sĩ nữ. Đồng thời, theo danh sách thống kê các nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại Grammy 2024, phái nữ cũng chiếm tới ba phần tư.

Taylor Swift phản ứng khi giành giải Album pop xuất sắc tại Grammy 2024 (Video: Grammys).

Taylor Swift là một trong những giọng ca nữ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Năm 2023, cô đã được tạp chí Time chọn là "Nhân vật của năm" nhờ thành công rực rỡ trong âm nhạc và trở thành nghệ sĩ đầu tiên được trao danh hiệu này.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng hiện tại của Taylor Swift là 1,1 tỷ USD. Số tiền này bao gồm 500 triệu USD tiền bản quyền và lưu diễn, 500 triệu USD từ các tác phẩm âm nhạc và khoảng 125 triệu USD từ bất động sản.

Taylor Swift trở thành tỷ phú vào tháng 10/2023 nhờ nguồn thu từ chuyến lưu diễn The Eras Tour và các hoạt động âm nhạc khác. Giọng ca thế hệ 8X là nghệ sĩ đầu tiên trở thành tỷ phú nhờ hoạt động âm nhạc, không lấn sân kinh doanh mỹ phẩm và thời trang như những tỷ phú làng giải trí khác.