Góc phố nhỏ - nơi cất giấu những kỷ niệm

Dân trí Bạn từng hỏi mình, kỷ niệm nên cất vào đâu? Mình bảo, kỷ niệm nên cất vào một góc phố.

Cô gái nào rồi cũng sẽ tìm và sẽ có một góc phố nhỏ yêu thích ở trong tim. Góc phố xanh, góc phố của bình yên và góc phố của những kỷ niệm. Góc phố để những chiều chếnh choáng, để những chiều chênh vênh, để những chiều gió chướng, tìm về, tìm về trong lặng im không lời...

Một tiệm đồ xinh xinh mình yêu thích.

Để lặng nghe một giọt cà phê rơi chạm đáy ngỡ như cơn mưa đầu hạ năm ấy, cơn mưa của tuổi 18 rớt xuống kẽ lá xanh mướt và trong veo, sau này tìm mãi cũng không còn thấy màu xanh trong đáy mắt năm nào. Để an yên trong một góc ngồi cũ kỹ, bụi thời gian phủ mờ trên mép bàn, tách cà phê đen nhuộm màu sương khói, nghe thành phố thở hắt ra tiếng vọng cuộc đời.

Mình thường lang thang qua các con phố ở Kamakura (Nhật Bản) vào ngày nghỉ.

Góc phố phủ rêu, góc phố với những bức tường loang lổ, những dây leo buông mình giữa khoảng không đầy nắng, góc phố khuất xa mặt người, góc phố ta giấu mình thật kỹ, nghe kỷ niệm ùa về trên đám lá xôn xao.

Một buổi trưa nắng, mình đi bộ từ ga Kita Kamakura đến ga Hase.

Rồi ta hát, ta khóc, rồi ta cười, ta gửi vào góc phố những câu chuyện không tên, góc phố vỗ về những ký ức chưa chịu ngủ quên, hong khô lại khóe mắt và sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.

Nắng chiếu xuống từng góc phố khiến mình cảm thấy toàn bộ khu phố như bọc một lớp màn ảo ảnh.

Có những chiều rất lạ, bước chân lang thang không muốn trở về, ta tìm đến góc phố thân quen, ôm cuốn "Far from the madding crowd", lặng lẽ ngồi bệt xuống ven đường, say mê đọc cho đến khi đôi chân tê dại, ngẩng mặt lên thấy ánh đèn đường ấm áp đã sáng rực cả khu phố, và mỉm cười thấy lòng mình yên ổn...

Giờ các bạn đã tin Kamakura là thánh địa của cẩm tú cầu chưa? Vì mỗi cột đèn cũng đặt một chậu cẩm tú cầu nhỏ.

Trong cuộc đời, ta đã tìm và đã thấy, đã cất riêng cho mình một góc phố của bình yên.

Kamakura (Nhật Bản), những ngày hạ xanh mát.

Ngọc Linh ghi

Nguồn: Hoa Quỳnh Nguyễn