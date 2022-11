Gilles Jonemann và hành trình tạo nên vẻ đẹp mới cho sản phẩm sơn mài

Tạo nên cái đẹp từ những mảnh ký ức

Sinh năm 1944 tại Geneva, một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm phía tây nam Thụy Sĩ, nghệ sĩ Gilles Jonemann từng theo học tại trường nghệ thuật École des Arts Appliqués ở Paris và học viện ở Aix-en-Provence (Pháp).

Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với việc thu thập các loại nguyên vật liệu như vỏ sò, vỏ nhím biển, các mảnh vỡ hay những loại hạt, quả hạch,… từ khắp nơi trên thế giới. Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, ông gắn kết thành những món đồ trang sức tinh xảo hoặc những đồ vật độc đáo mang đậm chất riêng của Gilles.

Ông Gilles Jonemann (Ảnh: Hanoia).

Hành trình đi tìm vẻ đẹp trong những mảnh ký ức đã đưa Gilles đến nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh đam mê du lịch, điều này còn tạo cơ hội để ông hợp tác với nhiều công ty và nghệ sĩ khác ở Nicaragua, Madagascar, Mali và gần nhất là Việt Nam.

Năm 2004, ông được nhận danh hiệu "Maitre d'art" (Bậc thầy nghệ thuật) từ Bộ Văn hóa Pháp dành cho những đóng góp của ông trong lĩnh vực nghệ thuật và thủ công. Năm 2007, ông tham gia đội ngũ những người đặt nền móng cho các dự án của xưởng Petit h - Hermès. Các dự án này hướng đến những giá trị bền vững, thể hiện qua các sản phẩm được tạo nên bằng các vật liệu thừa trong quá trình sản xuất tại nhà xưởng.

Các tác phẩm của Gilles Jonemann tại xưởng Petit h (Ảnh: Hanoia).

Gilles Jonemann chia sẻ: "Tôi yêu những đồ vật mang hơi thở thời gian mà thẳm sâu trong đó lấp lánh vẻ đẹp khiêm nhường của quá khứ." Theo ông, sự khiêm nhường có thể hiện diện ở những điều bình dị trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn đó.

Bằng trực giác nhạy bén cùng mắt nhìn nghệ thuật tinh tế, Gilles đã gọt giũa mọi thứ vừa đủ để giữ gìn vẻ đẹp vốn có của mỗi đồ vật, kết nối chúng với nhau để làm nên những tạo hình mới mẻ. Đó giống như cuộc đối thoại giữa những mảnh ghép là đại diện từ những thời điểm và nền tảng khác nhau, tất cả làm nên tổng thể hoàn chỉnh độc đáo.

Vẻ đẹp mới của sơn mài Hanoia qua cách nhìn của Gilles Jonemann

Hanoia mang đến triển lãm "New Look New Laque" 24 tác phẩm sơn mài đặc sắc hợp tác cùng nghệ sĩ Gilles Jonemann. Từ các đồ vật nguyên bản là những món đồ sơn mài đã qua sử dụng của Hanoia như bình hoa, khay, bát lớn,... Gilles đã kết hợp cùng những mảnh vật ông thu thập được khi đến Việt Nam vào năm 2019.

Nghệ sĩ Gilles Jonemann bên cạnh các tác phẩm của ông (Ảnh: Hanoia).

Các mảnh gốm, sành cũ, những miếng sắt, mảnh vụn vải thổ cẩm,… được tác giả tìm thấy ở ngôi làng cổ, tiệm đồ cũ, công trường xây dựng,… Những vật liệu ấy, dù thô mộc, nhỏ bé và tưởng chừng vô giá trị, nhưng lại mang dấu ấn thời gian rõ rệt cũng như thấm đẫm bản sắc văn hóa Việt.

Những vật liệu nói trên khi được ráp nối cùng sản phẩm sơn mài Hanoia, bằng kỹ thuật thủ công có độ chính xác cao, cộng hưởng cùng nhau, làm nên sự cân đối, hài hòa đẹp mắt, mang đến nhiều tác phẩm độc đáo.

Nghệ sĩ Gilles Jonemann chăm chút cho từng sản phẩm (Ảnh: Hanoia).

Đại diện Hanoia cho biết, 24 tác phẩm đương đại được trưng bày tại triển lãm cũng trùng hợp với yếu tố thời gian 24 giờ trong một ngày, liên kết hiện tại và quá khứ. Điều này cũng có ý nghĩa nhằm truyền đi thông điệp đến mọi người, trân trọng từng khoảnh khắc sống ngày hôm nay.

Mỗi một tác phẩm cũng là cuộc đối thoại giữa hai mốc thời gian khác biệt giữa các mảnh ký ức mộc mạc. Người xem sẽ có những liên tưởng khác nhau khi chiêm ngưỡng cùng một tác phẩm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui, sự kỳ diệu trong cuộc sống, giống như được bay lên trong giấc mơ của chính mình.

Từ Les danseurs (Vũ công), Le Riz d'Or (Ngọc thực), L'Ocean (Đại dương) đến Le Repos (Nghỉ ngơi), Le Temps (Thời gian), Le Refuge (Nơi ẩn náu)..., tất cả đều là những tác phẩm được tạo nên từ tư duy về tỉ lệ và trí tưởng tượng của người nghệ sĩ.

Triển lãm "New Look New Laque" của Hanoia mở cửa đón công chúng từ 8h - 21h, các ngày từ 26/11 đến 1/12 tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.