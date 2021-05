Giành Oscar ở tuổi 83, Anthony Hopkins phản ứng theo cách ít ai nghĩ tới

Dân trí Giành được những giải thưởng danh giá nhất, nhưng nam diễn viên Anthony Hopkins dường như đang tìm mọi cách tránh né các cuộc vinh danh, đối với ông, "diễn xuất chỉ là... thú vui được trả tiền".

Lập kỷ lục ở tuổi 83

Nam diễn viên Anthony Hopkins hiện là diễn viên lớn tuổi nhất từng giành được giải Oscar ở hạng mục diễn xuất. Ông vừa giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "The Father".

Đây là lần thứ hai ông Anthony Hopkins giành được giải Oscar cho Nam chính xuất sắc (hồi năm 1992, ông từng giành được giải này với vai diễn trong phim "The Silence of the Lambs"). Trong "The Father", một bộ phim của đạo diễn người Pháp Florian Zeller, ông Hopkins vào vai người cha mắc chứng mất trí nhớ.

"Né tránh" các lễ trao giải

Ông Anthony Hopkins đã thực hiện clip chia sẻ cảm xúc sau lễ trao giải

Với vai diễn trong "The Father", ông Hopkins đã giành được giải thưởng điện ảnh BAFTA - giải thưởng được ví như "Oscar của Anh" - hồi giữa tháng 4 này, nhưng khi ấy, nam diễn viên đã không thực hiện cuộc gọi video trực tuyến với ban tổ chức lễ trao giải.

Dù ban tổ chức đã thống nhất trước với ông về thời điểm và cách thức liên hệ nếu ông thắng giải, nhưng ông Hopkins không thực hiện cuộc gọi trực tuyến như đã hẹn. Sau đó, ông giải thích rằng tại thời điểm diễn ra lễ trao giải, ông đang... vẽ tranh, nên "quên khuấy" cả thời gian. Với lễ trao giải Oscar lần này, ông cũng không có mặt bởi đang trong một kỳ nghỉ với vợ ở Wales.

Sau khi lễ trao giải diễn ra, ông Hopkins đã thực hiện một đoạn clip chia sẻ cảm xúc. Trước đó, ông đã cho biết mình đang thực hiện chuyến đi tới Wales để thăm phần mộ của cha. Có thể thấy rằng một lần nữa, ông lại ưu tiên cho việc cá nhân hơn là những buổi lễ trao giải, những sự vinh danh.

Trong đoạn clip mới thực hiện, ông nói: "Xin chào, tôi đang ở nơi quê nhà của mình - xứ Wales, ông già 83 tuổi này không kỳ vọng rằng mình sẽ nhận được giải, thực sự là như vậy. Tôi cảm ơn ban tổ chức và quý khán giả".

"Diễn xuất với tôi chỉ là... thú vui được trả tiền"

Trước khi lễ trao giải Oscar diễn ra, nam diễn viên kỳ cựu đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không coi nghề diễn là một điều gì quá nghiêm túc, cao siêu, thay vào đó, ông lựa chọn cách nhìn nhận giản dị rằng đây là "một thú vui được trả tiền" của bản thân mình:

"Tôi không thuộc nhóm diễn viên để mình chìm sâu trong vai diễn. Nhiều người thích đề cao tầm vóc của nghề diễn, nhưng tôi không làm vậy được. Tôi có cuộc sống của riêng mình, diễn xuất đối với tôi chỉ như một thú vui, một thú vui được trả tiền công, khiến tôi vui thích và hứng thú".

Ông Hopkins cũng bày tỏ những lo ngại xung quanh hình dung về danh tiếng của một số diễn viên trẻ: "Tôi đã gặp những người trẻ, họ thích trở thành diễn viên nổi tiếng, tôi nói với họ rằng, khi cháu leo lên tới ngọn cây cao nhất, cháu sẽ biết rằng hóa ra trên đó cũng chẳng có gì đâu.

Có rất nhiều hình dung ngớ ngẩn, được tạo nên bởi những sự dối trá, phỉnh phờ. Hãy học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, cứ sống đơn giản thôi, trước hết, hãy biết ơn vì mình được sống trên đời".

Diễn xuất chân thực bởi những nỗi đau có thật

Ông Anthony Hopkins tiết lộ rằng chính cha ông đã truyền cảm hứng để ông nhập vai trong "The Father".

Ông Anthony Hopkins tiết lộ rằng chính cha ông đã truyền cảm hứng để ông nhập vai trong "The Father": "Điều khiến tôi xúc động mạnh nhất khi đảm nhận vai diễn này chính là bởi tôi đã nghĩ về cha tôi để nhập vai. Nhân vật của tôi hay gây ức chế cho con gái của ông ta. Cha tôi cũng như vậy với tôi khi ông biết mình sắp qua đời, bởi khi ấy, con người ta trải qua những nỗi sợ hãi.

Khi ấy, không phải người ta xấu tính, mà người ta cư xử bất thường do đang sợ hãi, tính tình trở nên khó ưa, khó chịu. Người thân sẽ cảm thấy đau lòng khi chứng kiến. Người ta khi ấy cảm thấy rất rõ sự vô vọng, sự trống rỗng, nỗi buồn bã, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi tới bước đường ấy".

Trong cuộc đời mình, ông Hopkins trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại, ông đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 bắt đầu gắn bó từ năm 2003. Từ cuộc hôn nhân đầu, ông có một cô con gái nhưng hai cha con đã cắt đứt mọi liên lạc từ lâu, ông không muốn đề cập chi tiết tới mối quan hệ này, nhưng cũng không ngần ngại xác nhận tình trạng lạnh nhạt của mối quan hệ.

Sinh ra ở Wales, là con trai của một người thợ làm bánh, ông Hopkins từng có tình yêu lớn dành cho âm nhạc, việc ông đến với diễn xuất hoàn toàn tình cờ. Ông đã từng là một nghệ sĩ piano trước khi trở thành một diễn viên.

Nói về sự nghiệp của mình hiện tại, ông Hopkins cho hay: "Tôi đã đi tới một thời điểm trong đời khi mà chính tôi cũng không biết liệu mình có còn diễn xuất được nữa hay không, đó là một cơn ác mộng đối với một diễn viên".

Ông Hopkins đã có 6 thập kỷ diễn xuất trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, các vở kịch sân khấu. Với vai diễn trong "The Father", ông đã có nhiều lúc bị ngập chìm trong những xúc cảm tiêu cực, khi bước ra khỏi dự án phim, ông Hopkins tâm sự: "Vai diễn này khiến tôi hiểu cuộc sống của tôi hiện tại quý giá tới mức nào".

Về đời tư, ông Hopkins gặp nhiều vấn đề trong các mối quan hệ với người thân. Khi cha ông còn sống, mối quan hệ giữa hai cha con có những căng thẳng: "Cha tôi từng nói thẳng rằng tôi có cái đầu to nhưng... óc thì rỗng. Tôi hay im lặng, tính cách lặng lẽ bởi ảnh hưởng từ sự nghiêm khắc thái quá của cha.

Cha tôi là người lao động chân tay, những suy nghĩ của ông rất thực tế, xoay quanh chuyện cơm áo hàng ngày. Ông không độc ác, tôi yêu thương cha, nhưng ông là một người cha khó gần, ông nội tôi thậm chí còn khó gần hơn cha tôi.

Tôi nghĩ sự cứng rắn mà tôi có được chính là thừa hưởng từ cha. Qua năm tháng, tôi đã trở nên mềm mỏng hơn, nhưng sự thô ráp, khô cứng vẫn còn đâu đó. Từ khi còn nhỏ, tôi đã sống khá cô độc và tách biệt. Không cầu mong, không chờ đợi điều gì, đó là cách sống của tôi".

Trong mối quan hệ với mẹ, ông Hopkins cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ông khá gắn bó với mẹ cho tới khi bà qua đời hồi năm 2003.

3 cuộc hôn nhân

Một cuộc gặp tình cờ với nam diễn viên nổi tiếng đến từ Wales - Richard Burton đã truyền cảm hứng để chàng thanh niên Anthony Hopkins đi học diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp của một diễn viên sân khấu. Từ đó, ông quen biết người vợ đầu - nữ diễn viên Petronella Barker. Cặp đôi kết hôn năm 1966, sau đó, ông Hopkins bắt đầu đạt được thành công trong sự nghiệp.

Lúc này, vì áp lực công việc, lại thường xuyên phải xa nhà, nên cuộc hôn nhân của ông Hopkins xuất hiện rạn nứt, ông thường tìm tới rượu để quên đi những nỗi đau buồn. Người con gái mà ông Hopkins có được từ cuộc hôn nhân đầu ra đời hồi năm 1969, khi ấy, mối quan hệ của vợ chồng ông đã xấu đi nhiều.

Năm 1970, ông gặp người vợ thứ 2 của mình - nữ thư ký Jenni Lynton. Cuộc gặp đầu tiên giữa họ xảy ra là vì ông Hopkins quá say, nên lỡ chuyến bay, bà Lynton được lệnh phải ra sân bay để đón ông về. Sau khi ly hôn năm 1972, ông Hopkins bước vào cuộc hôn nhân thứ 2 với bà Lynton hồi năm 1973.

Ông Hopkins quyết định cai rượu vào năm 1975 sau một lần thức dậy tại một khách sạn ở bang Arizona (Mỹ), xung quanh ông đầy rẫy những chai rượu rỗng, và ông hoàn toàn không biết tại sao mình lại ở đó, ở cách nhà mình tới hàng trăm cây số như vậy...

Khi quyết định cai rượu, sống lành mạnh hơn, ông muốn nối lại tình cha con với cô con gái nhỏ, nhưng mối quan hệ diễn ra không suôn sẻ, có những giai đoạn hai cha con rất hòa hợp và thân thiết, nhưng cũng có nhiều giai đoạn đứt quãng, lạnh nhạt và rồi có một số chuyện xảy ra khiến mối quan hệ bị đóng băng.

Ông Hopkins ly hôn bà Lynton năm 2002 rồi kết hôn với người vợ thứ 3 - bà Stella Arroyave (kém ông 18 tuổi) vào năm 2003, ông quen bà Stella tại một tiệm đồ cổ. Bà Stella được xem là người có vai trò lớn giúp ông Hopkins có cuộc sống cân bằng, ổn định hơn.

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Variety