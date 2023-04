GĐ Sở Văn hóa Phú Thọ: Hồi hương sắc phong Việt bằng con đường ngoại giao

Sáng 13/4/2023, trả lời báo chí xung quanh vụ việc hàng loạt sắc phong của Việt Nam được rao bán đấu giá ở Trung Quốc, ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận được thông tin Công ty đấu giá "Thượng Hải Dương Minh phách mại hữu hạn" có đăng tải rao bán sắc phong của Việt Nam trong đó có sắc phong Phú Thọ, phía tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi các cấp liên quan trong tỉnh để xác minh thông tin.

"Chúng tôi đã yêu cầu xác minh thông tin trang mạng rao bán sắc phong thật hay giả. Trong trường hợp sắc phong thật, thì chúng tôi đề xuất hồi hương hiện vật này bằng con đường ngoại giao. Đó là thông qua lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại Thượng Hải, có sự can thiệp, ngăn chặn bán đấu giá tài sản của Việt Nam trên mạng. Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an thống nhất phương án hợp tác quốc tế trong việc xử lý hiện vật bị đánh cắp", ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Phú Thọ trả lời báo chí về vụ hàng loạt sắc phong của Việt Nam trong đó có sắc phong Phú Thọ được rao bán ở Trung Quốc (Ảnh: N.T).

Giám đốc Sở VH&TTDL tỉnh Phú Thọ cũng cho hay, đối với sắc phong tại đền Quốc tế bị đánh cắp từ ngày 21/5/2021, kẻ gian đã phá két sắt lấy toàn sắc phong của đền. Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã lập hồ sơ gửi cấp trên để điều tra xác minh tìm ra kẻ đánh cắp hiện vật, thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm được dấu tích.

"Đối với sắc phong đang bị rao bán tại Trung Quốc, nếu là hiện vật thật thì đây chính là hiện vật bị đánh cắp, tài sản đem đấu giá là tài sản ăn cắp. Những người liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật của Việt Nam. Riêng với Phú Thọ, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban quản lý khu di tích, mỗi di tích địa phương đều có Trưởng ban quản lý và các thành viên, họ cần có trách nhiệm trong việc bảo quản, giữ gìn những tài sản của di sản.

Về phía nước bạn cần phải xác minh theo luật quốc tế, việc có thể đưa sắc phong trở về cần phải bàn thảo giữa các bên để có phương án cụ thể đối với từng di vật mất cắp, hình thức xử lý sẽ khác với đấu giá cổ vật, tranh ảnh", Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ nói.

Đạo sắc phong thần được hãng đấu giá Dương Minh giới thiệu của vua Khải Định với giá 19.550 nhân dân tệ hồi tháng 8/2020 (Ảnh: Website Dương Minh).

Trước đó, ngày 12/4, Cục Di sản Văn hóa đã ký công văn các Sở VH,TT&DL, Sở VH&TT các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương đề nghị phối hợp, khẩn trương xác minh tính xác thực của các sắc phong hiện đang rao bán trên có nguồn gốc tại các di tích, bảo tàng và các địa điểm liên quan ở địa phương.

Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa cũng đề nghị các Sở thu thập và cung cấp các thông tin pháp lý về sắc phong (bao gồm hình ảnh, kích thước, chất liệu, các văn bản pháp lý có liên quan), việc mất cắp sắc phong (đơn trình báo mất cắp, hình ảnh, biên bản và các hồ sơ liên quan đến vụ việc mất cắp sắc phong này).

Từ đó, các Sở báo cáo UBND tỉnh và Bộ VH,TT&DL để phối hợp, làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan về giải pháp hồi hương cổ vật về di tích gốc, bảo tàng và các địa điểm liên quan theo nội dung Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa mà Việt Nam tham gia.