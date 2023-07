"Gao Đỏ" Noboru Kaneko đến Việt Nam, được khen trẻ trung ở tuổi U50

Manga Comic Con Việt Nam 2023 diễn ra vào ngày 29-30/7 tại TPHCM, là sự kiện đặc biệt dành cho những người yêu thích truyện tranh, phim ảnh và giải trí đa thể loại. Sự kiện bao gồm các hoạt động như triển lãm, talkshow giao lưu... thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ.

Đặc biệt, sự kiện lần này có sự góp mặt của các diễn viên quốc tế như "Siêu nhân Gao Đỏ" Noboru Kaneko, "Huyền thoại Kamen Rider" Masahiro Inoue và một số nghệ sĩ Việt như Johnny Trí Nguyễn, Charlie Nguyễn...

Diễn viên Masahiro Inoue (ở giữa) và Noboru Kaneko (bên phải) tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sự xuất hiện của "siêu nhân Gao Đỏ" Noboru Kaneko thu hút sự chú ý. Nam diễn viên diện trang phục giản dị, năng động với áo thun và quần kaki khi giao lưu với khán giả Việt.

Ở tuổi U50, sao phim "Siêu nhân Gao" gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Anh được nhận xét là khá vui vẻ, thân thiện khi tham gia các hoạt động tại sự kiện.

Sự xuất hiện của 2 diễn viên đình đám Nhật Bản - Masahiro Inoue và Noboru Kaneko - khiến khán giả hào hứng. Tại sự kiện, cả hai có dịp giao lưu với người hâm mộ Việt, chụp ảnh, ký tặng...

2 nghệ sĩ Nhật Bản nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong khuôn khổ sự kiện, Johnny Trí Nguyễn cũng gây chú ý khi xuất hiện với áo sơ mi, quần jeans. Nam diễn viên khiến khán giả thích thú khi kể về những câu chuyện hậu trường lúc đóng thế trong 2 bộ phim: Spider Man 1 (Người nhện 1) với vai Green Goblin và Spider Man 2 (Người nhện 2) đóng thế cho nhân vật người nhện.

Johnny Trí Nguyễn (bên phải) giao lưu tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trước khi về Việt Nam hoạt động, Johnny Trí Nguyễn từng là diễn viên đóng thế cho nhiều bộ phim hành động như We Were Soldiers, Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Collateral, Color Blind, Serenity, Jarhead, The Perfect Sleep...

Những năm gần đây Johnny Trí Nguyễn hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh hay tham gia các sự kiện của làng giải trí Việt. Thay vào đó, anh dành thời gian chăm lo cho võ đường Liên Phong (do anh thành lập).

Nam diễn viên ăn mặc khá đơn giản, thoải mái giao lưu cùng người hâm mộ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của Thierry Nguyễn - người từng tham gia vào nhiều dự án phim ảnh lớn như Hai Phượng, Mắt biếc... Anh có những chia sẻ về hành trình đưa kỹ xảo điện ảnh và hoạt hình Việt Nam vươn tầm quốc tế.