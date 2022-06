Gala âm nhạc "Chào Huế!" khép lại Festival Huế 2022

Được dàn dựng như một liên hoan âm nhạc và nghệ thuật, với một sân khấu mở và tương tác, trong không khí náo nức, tưng bừng và tràn đầy sức trẻ, đêm gala là lời chào tạm biệt và lời cảm ơn dành cho những người bạn gần xa đã đến với mảnh đất cố đô, cùng nhau sống trong những khoảnh khắc trọn vẹn, cùng hòa vào không khí sôi động của Festival Huế mùa hè năm nay.

Đêm gala hứa hẹn là một đêm giao lưu âm nhạc mới mẻ và đặc sắc, với phong cách trẻ trung, lần đầu tiên được tổ chức tại Festival Huế, gồm những tiết mục chọn lọc của các ban nhạc, đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế. Góp mặt trong chương trình là những gương mặt nổi tiếng trong làng nhạc Việt cùng các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia: Ban nhạc Da LAB, ban nhạc Chillies, nhóm nhảy Lyricist, nhà hát ca kịch Huế, đoàn nghệ thuật dân ca Việt Bắc, đoàn múa Nga Belogorie, nhóm Nine Family, nhóm nhảy Unity Crew, nhóm nhạc Tây Ban Nha España te quiero… Đặc biệt, chương trình được kết nối bằng những bản phối ngẫu hứng từ bàn tay phù thủy của DJ Trí Minh, và câu chuyện kể bằng hình thể và vũ đạo của hai nghệ sĩ múa Tạ Xuân Chiến và Mai Như Quỳnh. Phần hai của chương trình là những tiết mục bốc cháy sân khấu của ban nhạc quốc tế The Tribe, đưa các bạn trẻ vào những vũ điệu sôi động.

Hình thức tổ chức mới của đêm gala được hy vọng sẽ là tiền đề cho những hoạt động âm nhạc, nghệ thuật hướng về giới trẻ, hướng về cộng đồng cho Festival Huế nói chung, và tại Cồn Dã Viên, nơi được quy hoạch trở thành công viên văn hóa đa năng mới của Thành phố Huế.

Cồn Dã Viên là một cồn nhỏ sa bồi, có hình thoi dài, nằm ở đoạn trung lưu sông Hương, phía tây nam Kinh thành Huế, được các nhà quy hoạch theo thuật địa lý phong thủy xưa coi là "hữu bạch hổ", với Cồn Hến phía đông bắc là "tả thanh long". Chính quyền Thành phố Huế mới tôn tạo Cồn Dã Viên thành công viên xanh mát, giữa dòng sông Hương thơ mộng, và lắp đặt một cây cầu phao làm lối vào cho đêm gala "Chào Huế!".

Năm nay là lần đầu tiên Festival Huế được đổi mới theo định hướng bốn mùa, với nhiều sự kiện được tổ chức xuyên suốt năm, được chia thành Festival mùa Hạ, Festival mùa Thu và Festival mùa Đông, trong đó Tuần lễ trọng điểm với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" đang diễn ra chính là Festival mùa Hạ. Vì thế "Chào Huế!" không có nghĩa là kết thúc, mà là lời chào - lời chào tạm biệt Tuần lễ trọng điểm của Festival mùa Hạ và "xin chào" những tuần lễ Festival tiếp theo.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (tham khảo)

19:00 - Đón khách.

20:05 - Tiết mục của Nhà hát ca kịch Huế và Nhảy hiện đại.

20:10 - MC giới thiệu chương trình.

20:15 - Phát biểu của Ban Tổ chức.

20:20 - Tiết mục Diễm xưa (Remix) - Nhóm Lyricist.

20:25 - Tiết mục: Khúc ca Huế - DJ Trí Minh và NSƯT Tạ Xuân Chiến và NSƯT Mai Như Quỳnh.

20:30 - Liên khúc - Tiết mục Acapella: Lời muốn ngỏ (Phát triển từ dân ca Dân tộc Tày - Nùng) - Đoàn nghệ thuật dân gian Việt Bắc.

20:35 - Tiết mục múa: Khúc biến tấu Cao Lan - Phát triển từ dân ca Dân tộc Cao Lan - Đoàn nghệ thuật dân gian Việt Bắc.

20:42 - Tiết mục: Khúc Việt Bắc - DJ Trí Minh và NSƯT Tạ Xuân Chiến và NSƯT Mai Như Quỳnh.

20:47 - Tiết mục: Song of birds (Mash up: Trio Guitar - Flute - Cello) - Nhóm España te quiero.

20:52 - Tiết mục: España cañi - Nhóm España te quiero.

20:57 - Tiết mục: Khúc Tây Ban Nha - DJ Trí Minh và và NSƯT Tạ Xuân Chiến và NSƯT Mai Như Quỳnh.

21:02 - Tiết mục 1 - Заковырки - Стук по ноге và Заковырки Уxод.

(Zakovyrki) - Đoàn múa Nga Belogorie.

21:07 - Tiết mục: Welcome to Vietnam - Nhóm Nine Family.

21:07 - Tiết mục 2 - КАЛИНКА (БЕЗ ЗВУКА) (Kalinka) - Đoàn múa Nga Belogorie.

21:12 - Tiết mục: Gieo quẻ - Nhóm Nine Family.

21:17 - Tiết mục: Mascara - Nhóm nhạc Chillies.

21:16 - Tiết mục: Vùng ký ức - Nhóm nhạc Chillies.

21:22 - Tiết mục: Khúc Chillies - DJ Trí Minh và NSƯT Tạ Xuân Chiến và NSƯT Mai Như Quỳnh.

21:21 - Tiết mục: Trống Cơm - Nhóm nhảy Unity Crew.

21:31 - Tiết mục: Thanh Xuân - Nhóm nhạc Da LAB.

21:36 - Tiết mục: Mashup Bài ca tuổi trẻ + Một nhà - Nhóm nhạc Da LAB.

21:41 - Tiết mục: Drop And Live - Nhóm Lyricist.

21:46 - DJ Trí Minh và và NSƯT Tạ Xuân Chiến và NSƯT Mai Như Quỳnh.

21:51- Liên khúc - Nhóm Tribe.

22:51 - KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH.