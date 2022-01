Evan Rachel Wood tố bị Marilyn Manson cưỡng hiếp khi quay MV

Nữ diễn viên Hollywood - Evan Rachel Wood vừa lên tiếng tố cáo nam ca sĩ Marilyn Manson đã cưỡng hiếp cô khi quay MV ca nhạc (Ảnh: New York Post).

Trong một bộ phim tài liệu vừa ra mắt tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ), nữ diễn viên Evan Rachel Wood (34 tuổi) đã lên tiếng tố cáo nam ca sĩ người Mỹ Marilyn Manson (53 tuổi) từng ép buộc cô thực hiện việc quan hệ tình dục thật trong quá trình hợp tác quay MV ca nhạc.

Wood cho rằng mình đã bị cưỡng hiếp khi tham gia quay MV của Manson hồi năm 2007, MV có tên "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)".

Trong bộ phim tài liệu "Phoenix Rising" (Phượng hoàng trỗi dậy) kể về cuộc đời và sự nghiệp của Wood, cô cho biết rằng thoạt tiên cảnh "nóng" trong MV được thống nhất chỉ là "giả", nhưng khi máy quay bắt đầu ghi hình, Manson đã thực hiện "thật".

Bộ phim tài liệu vừa ra mắt tại LHP Sundance hiện gây xôn xao vì thông tin bất ngờ mà Wood vừa tiết lộ. Nữ diễn viên khẳng định trong phim: "Tôi không bao giờ đồng ý với ý tưởng này".

Wood cho rằng mình đã bị chuốc thuốc khi chuẩn bị thực hiện cảnh quay và không còn đủ tỉnh táo để chống lại hành động của Manson.

Wood từng có mối quan hệ tình cảm với Manson từ năm 2007 tới 2010, cô đã từng lên tiếng tố cáo Manson trước đây (Ảnh: New York Post).

Nhớ lại trải nghiệm khi thực hiện MV cùng với Manson, Wood nhận xét: "Tôi chưa từng ở trên một trường quay nào thiếu chuyên nghiệp tới như vậy, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi ở trong một trường quay quá đỗi lộn xộn, hỗn loạn và tôi không hề cảm thấy an toàn, không có một ai hỗ trợ, quan tâm tôi".

Wood cho biết cô từng không biết phải nói thế nào về câu chuyện này bởi cô chưa từng trải qua điều gì tương tự như vậy, nên thoạt tiên cô nghĩ rằng mình nên cố gắng vượt qua chuyện đã xảy ra. Wood cũng chia sẻ rằng ê-kíp ghi hình hôm đó cũng rất khó chịu với những gì đã xảy ra trên phim trường, nhưng họ cũng không biết phải làm thế nào.

Sự việc từng khiến Wood cảm thấy quá đỗi kinh khủng và tự đổ lỗi cho mình, rằng cô mới là người có lỗi và phải cảm thấy xấu hổ: "Tôi đã bị ép buộc thực hiện một cảnh quan hệ tình dục thật vì mục đích thương mại, dù trước đó tất cả đã thống nhất cảnh này chỉ là giả. Đó là lần đầu tiên một hành vi phạm tội xảy ra mà tôi chính là nạn nhân, tôi đã bị cưỡng hiếp ngay trước máy quay".

Sau sự việc, Wood được Manson "hướng dẫn" rằng cô nên trả lời như thế nào nếu được phỏng vấn về cảnh "nóng" trong MV: "Tôi được dặn rằng cần phải nói trong các cuộc phỏng vấn là chúng tôi đã có một quãng thời gian vui vẻ, lãng mạn rất tuyệt vời khi ở bên nhau, nhưng những điều đó không phải sự thật.

Tôi đã rất sợ hãi tới mức không dám có hành động hay phát ngôn nào vì tôi sợ làm Manson giận dữ. Quá trình quay MV đó chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt những hành vi bạo lực tiếp tục tăng tiến trong quãng thời gian tôi có mối quan hệ với nam ca sĩ này".

Wood cho biết rằng Manson đã bạo hành cô trong suốt nhiều năm tháng: "Khi ấy, tôi gần như đã bị anh ta "tẩy não" và bị buộc phải học cách tuân lệnh" (Ảnh: New York Post).

Wood từng có mối quan hệ tình cảm với Manson từ năm 2007 tới 2010, cô đã từng lên tiếng tố cáo Manson trước đây, rằng nam ca sĩ này đã chủ tâm nhắm đến cô và tán tỉnh cô từ khi Wood còn là một cô gái tuổi "teen" mới lớn. Wood cho biết rằng Manson đã bạo hành cô trong suốt nhiều năm tháng: "Khi ấy, tôi gần như đã bị anh ta "tẩy não" và bị buộc phải học cách tuân lệnh".

Wood quen với Manson hồi năm 2006, khi ấy, cô mới 18 tuổi, còn Manson 38 tuổi. Hiện tại, Wood (34 tuổi). Cô là một trong một số phụ nữ đang lên tiếng tố cáo nam ca sĩ Manson vì bạo hành thể chất và bạo hành tình dục đối với họ.

Manson đã phủ nhận mọi cáo buộc: "Đây là những cáo buộc làm méo mó những gì đã diễn ra trong thực tế. Mọi mối quan hệ tình cảm của tôi đều hoàn toàn là sự đồng thuận từ đôi bên".

Hiện tại, Manson đang phải đối diện với 4 vụ kiện vì những cáo buộc liên quan tới việc bạo hành thể chất, bạo hành tình dục và quấy rối tinh thần. Ngoài ra, hoạt động điều tra đối với Manson cũng đang được cảnh sát Los Angeles tiến hành.

Hiện tại, dù chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra, nhưng sự nghiệp của Manson đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh đã bị hãng thu âm hủy hợp đồng.