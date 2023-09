Dương Cẩm Lynh: "Vì con, tôi làm việc với cường độ gấp 3-4 lần ngày xưa"

Dù bận rộn công việc, Dương Cẩm Lynh vẫn dành thời gian chụp bộ ảnh đón Trung thu và thực hiện video bài hát Chú Cuội bên các con nhằm lưu giữ kỷ niệm đẹp trong ngày Tết đoàn viên.

Trong ảnh, nữ diễn viên hóa thân thành "chị Hằng" gây xao xuyến người hâm mộ nhờ sở hữu gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Hai con của cô: Will (7 tuổi) và Liam (2 tuổi) hóa thân thành hai chú cuội, nhí nhảnh bên "chị Hằng".

Dương Cẩm Lynh hóa "chị Hằng" đón Trung thu bên hai con.

Thường xuyên ở bên chăm sóc, Dương Cẩm Lynh diễn xuất rất ăn ý với các con.

Dương Cẩm Lynh nói, cô tự tin khi diện trang phục áo dài truyền thống. Hai bé cũng chịu khó hợp tác, diễn xuất ăn ý với mẹ, mang đến những bức ảnh ấn tượng.

Nữ diễn viên cho biết, trừ thời gian cho công việc, mỗi ngày cô đều ở bên cạnh Will và Liam, đưa hai con đi nhiều nơi để được trải nghiệm, vui chơi.

Dẫu trải qua nhiều biến cố và đối diện với áp lực tài chính, Dương Cẩm Lynh vẫn giữ được vẻ ngoài sắc sảo dù bước qua tuổi 40. Theo cô, ngoài bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết thì cô còn phải tĩnh tâm và suy nghĩ theo hướng tích cực. Đó chính là bí quyết giúp thần thái và sắc vóc của cô luôn tươi trẻ, đầy sức sống.

Những bộ áo dài được nữ diễn viên lựa chọn có màu rực rỡ, phù hợp với không khí đón Tết trung thu.

Nữ diễn viên phim Mặt nạ máu, Ải mỹ nhân, Tiệm ăn dì ghẻ,... cho biết việc trải lòng về những biến cố giúp cô giảm bớt áp lực tâm lý và được khán giả yêu thương, trân trọng nhiều hơn. Từ đó, cô có thêm động lực phấn đấu.

"Thời điểm đó và cho đến bây giờ, tôi vẫn làm việc cật lực, sự nỗ lực của bản thân cộng với may mắn đã khiến tôi có rất nhiều cơ hội công việc khác. Tôi có hợp đồng tiền tỉ, có lời mời từ các nhãn hàng trong nước và quốc tế. Ngẫm lại, tôi thấy rằng khi lâm vào đường cùng, đứng lên hay ngã xuống là do mình. Nếu mình không nỗ lực thì không thể nắm bắt được các cơ hội, và không thể có ngày hôm nay", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Nữ diễn viên tiết lộ rằng, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim và dự sự kiện. Dù khó khăn về mặt tài chính nhưng người đẹp sinh năm 1982 vẫn chọn lọc sự kiện để xuất hiện thay vì "đánh đổi mọi thứ vì tiền".

"Với tôi, ngoài tiền cát-xê, còn nhiều yếu tố khác để quyết định việc nhận lời tham gia sự kiện. Đó là thời gian, sức khỏe, và quan trọng nhất là tính chất của sự kiện có phù hợp với mình hay không. Có những sự kiện trả phí cao nhưng không phù hợp thì tôi cũng từ chối. Ngược lại có những sự kiện không có cát-xê nhưng mang đến giá trị cho cộng đồng, tôi vẫn góp mặt", cô nói.

Nữ diễn viên luôn cố gắng làm việc vì muốn chăm sóc 2 con nhỏ, muốn 2 con có cuộc sống tốt.

Tuy cuộc sống "dễ thở" hơn trước nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn cố gắng làm việc vì muốn cho 2 con có cuộc sống tốt.

Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận: "Tôi làm việc với cường độ gấp 3-4 lần so với ngày xưa. Một ngày, tôi chỉ ngủ tầm 4-5 tiếng, ăn uống thất thường. Dù giai đoạn này sức khỏe bị bào mòn và đi xuống nhưng tôi chấp nhận. Lúc chỉ có bé Will, tôi vẫn còn thảnh thơi bởi còn có ba của Will hỗ trợ.

Nhưng từ khi có thêm Liam, gánh nặng của tôi tăng gấp đôi, cộng thêm những áp lực về tâm lý khiến tôi nhiều lúc stress nặng. Tuy vậy, khi nghĩ đến các con, tôi lại bước tiếp"...

Ảnh: Trịnh Kim Điền