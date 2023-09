Du khách phải len giữa hai nghệ sĩ khỏa thân để vào xem triển lãm

Triển lãm có tên Marina Abramović chính thức được mở cửa từ cuối tuần này. Đạo diễn của các màn trình diễn trong triển lãm này là nghệ sĩ ý niệm người Serbia - bà Marina Abramović (76 tuổi). Bà Marina Abramović từng thực hiện nhiều màn trình diễn nghệ thuật ý niệm gây sửng sốt, thậm chí gây tranh cãi.

Năm 2010, bà từng thực hiện trình diễn nghệ thuật có tên The Artist Is Present (tạm dịch: Nghệ sĩ đang ở đây) tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York, Mỹ. Tại đây, bà Marina chỉ ngồi im trong suốt 3 tháng diễn ra cuộc trình diễn. Du khách tới xem trình diễn được mời nhìn thẳng vào mắt bà.

Triển lãm có tên "Marina Abramović" chính thức được mở cửa từ cuối tuần này tại triển lãm nghệ thuật Royal Academy of Arts ở London, Anh (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2002, bà Marina từng thực hiện trình diễn nghệ thuật ý niệm có tên The House with the Ocean View (tạm dịch: Ngôi nhà với góc nhìn ra biển) tại triển lãm nghệ thuật Sean Kelly ở New York, Mỹ. Công chúng tới xem triển lãm được mời theo dõi các hoạt động của bà Marina trong suốt 12 ngày.

Cùng trình diễn nghệ thuật ý niệm với bà khi ấy còn có 3 người phụ nữ nữa. Tất cả họ cùng ở trong không gian triển lãm trọn vẹn 12 ngày, không hề nói với nhau một câu nào và sẽ chỉ uống nước. Khi ấy, trình diễn này đã bị chỉ trích rất nhiều vì tính chất độc hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất và tinh thần của những người tham gia trình diễn.

Ngoài ra, bà Marina còn từng thực hiện những trình diễn nghệ thuật ý niệm có các yếu tố gây sốc như khỏa thân, sử dụng máu giả, sử dụng những đạo cụ như dao, súng, đạn... Nhìn chung, mỗi khi nghệ sĩ Marina tổ chức một cuộc trình diễn, bà luôn đưa vào yếu tố gây sửng sốt.

Trong trình diễn mới nhất diễn ra tại triển lãm nghệ thuật Royal Academy of Arts ở London, Anh, bà Marina đưa vào yếu tố khỏa thân. Bên cạnh hai nghệ sĩ nam và nữ khỏa thân đứng ở cửa triển lãm, nghệ sĩ Marina còn sắp đặt các trình diễn ý niệm khác cũng có yếu tố khỏa thân.

Hai nghệ sĩ khỏa thân đứng ở cửa triển lãm phục vụ cho một trình diễn có tên "Imponderabilia" (Ảnh: Daily Mail).

Công chúng ngay khi bước qua lối vào của triển lãm sẽ phải đối diện với các đề tài như khỏa thân, giới tính, tính dục... (Ảnh: Daily Mail).

Những nhà phê bình được mời tới xem triển lãm trước khi sự kiện chính thức chào đón du khách đã có những nhận xét khá lo ngại. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của các nghệ sĩ tham gia trình diễn.

Dù vậy, bà Marina đã lên tiếng trấn an các nhà phê bình nghệ thuật rằng các tiêu chí an toàn đã được đưa ra rất chi tiết, để đảm bảo các nghệ sĩ tham gia trình diễn không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bà Marina khẳng định: "Chúng tôi luôn có các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng túc trực tại triển lãm, để ngay lập tức hỗ trợ những nghệ sĩ gặp phải vấn đề trong lúc trình diễn. Tất cả các nghệ sĩ tham gia trình diễn với tôi lần này đều rất tài năng, họ là những người đã theo học với tôi về trình diễn nghệ thuật ý niệm. Họ là những người mà tôi đặt rất nhiều lòng tin".

Nhà phê bình Adrian Searle của tờ tin tức The Guardian (Anh) đã có một nhận xét khá hài hước về nghệ sĩ Marina và triển lãm mà bà đang thực hiện: "Đáng sợ, kiên cường, đi đến tận cùng, Marina Abramović là một nghệ sĩ mà bạn sẽ muốn có bà ấy ở bên khi phải đối diện với kẻ thù trong một cuộc chiến. Bà ấy luôn khiến tôi thấy sợ, tôi không biết bà ấy sẽ làm gì với kẻ thù của mình".

Nghệ sĩ ý niệm người Serbia - bà Marina Abramović (76 tuổi) (Ảnh: Daily Mail).

Theo giới thiệu của triển lãm nghệ thuật Royal Academy of Arts, hai nghệ sĩ khỏa thân đứng ở cửa triển lãm phục vụ cho một trình diễn có tên Imponderabilia (tạm dịch: Những chuyện không thể lường).

Trình diễn này được giới thiệu là khiến công chúng ngay khi bước qua lối vào của triển lãm sẽ phải đối diện với các đề tài như khỏa thân, giới tính, tính dục... Đối với những khán giả không muốn phải len lỏi giữa hai nghệ sĩ khỏa thân để bước vào triển lãm, họ có thể lựa chọn một lối đi khác.

Phía triển lãm nghệ thuật Royal Academy of Arts khẳng định họ sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ an toàn cho các nghệ sĩ tham gia trình diễn. Bảo tàng sẽ luôn có nhân viên túc trực để bảo vệ các nghệ sĩ khỏi những đụng chạm hoặc hành vi thiếu chuẩn mực từ khách tham quan.

Khán giả ở độ tuổi dưới 16 sẽ phải có người lớn đi kèm. Việc kiểm tra độ tuổi của khách tham quan sẽ được tiến hành kỹ lưỡng. Việc chụp ảnh và ghi hình trong không gian triển lãm hoàn toàn bị cấm.