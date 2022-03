"Áo dài 0 đồng" là chương trình do nữ thợ may Đoàn Thị Nguyệt (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng các cộng sự thực hiện. Theo chị Nguyệt, đây là nhịp cầu kết nối người có dư với người thật sự cần nhưng chưa đủ điều kiện may trang phục mới. Đồng thời, bất kỳ ai cũng có thể mang áo dài đến đổi. Ngoài mong muốn tránh lãng phí và lan tỏa giá trị của tà áo dài truyền thống, chị còn hy vọng việc làm của mình có thể giúp mọi người thêm yêu quý, trân trọng những người làm nghề may như chị.