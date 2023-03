Diva Hồng Nhung: "Tôi ở không hiền nhưng luôn... gặp lành"

Những ngày gần đây, thông tin về buổi Live concert Hồng Nhung - Trịnh Công Sơn Bống là ai? của Diva Hồng Nhung đang thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt những người yêu nhạc Trịnh và giọng ca của "cô Bống" Hồng Nhung.

Hồng Nhung mời nhiều cộng sự người nước ngoài như nghệ sĩ piano và trumpet Jean Sabatien Simonoviez (Pháp), nghệ sĩ cello Michal Lech (Ba Lan), tay trống Pong Nakornchai (Thái Lan), nghệ sĩ cello Sylvain Garnon (Pháp), ca sĩ Claza Simonoviez (Pháp) và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ guitar Nguyên Lê người Việt Nam biểu diễn trong Live concert Bống là ai?

Hồng Nhung đứng bên nghệ sĩ Nguyên Lê (thứ hai từ trái sang) và những người bạn quốc tế (Ảnh: NVCC).

Đêm nhạc nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp, tưởng nhớ sinh nhật (28/2) và ngày mất (1/4) của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sinh nhật Hồng Nhung (15/3) và mừng 30 năm ra đời ca khúc Bống bồng ơi.

Các nhạc sĩ quốc tế đến từ Ba Lan, Pháp, Canada, Thái Lan cũng đã có mặt tại Hà Nội, sẵn sàng bước vào guồng quay tập luyện để chuẩn bị cho buổi Live concert vô cùng đặc biệt với những bản nhạc Trịnh lần đầu tiên được thể hiện theo phong cách Blue - Jazz mang âm hưởng của văn hóa Pháp.

Ngay sau buổi tập đầu tiên, các nghệ sĩ có buổi trò chuyện thân mật. Dù là một trong 4 Diva nổi tiếng của làng nhạc Việt, nhưng khi rời xa ánh đèn sân khấu, mọi người có thể cảm nhận một cô Bống vô cùng thân thiện, có khiếu hài hước với lối nói chuyện cực duyên dáng và cuốn hút.

Hồng Nhung có buổi tập đầu tiên với ban nhạc là các nghệ sĩ quốc tế (Ảnh: NVCC).

Hồng Nhung chia sẻ: "Tôi hay bị bạn bè nói là đanh đá. Và tôi cũng tự thấy mình là người ở không hiền lắm, nhưng lại hay gặp lành. Trong quá trình thực hiện đĩa than Bống bồng ơi và MV Simple beauty - Vẻ đẹp giản đơn, tôi nhận được vô số sự giúp đỡ từ bạn bè và các "quý nhân" ở khắp mọi nơi, những người có chung niềm đam mê âm nhạc với tôi. Có những người anh, người chị tôi chưa gặp và cùng làm việc bao giờ, nhưng nhờ được bạn bè giới thiệu, tôi lại có cơ duyên được tiếp xúc và hợp tác".

Nhận xét về buổi tập đầu tiên, cô cho biết dù đây là lần gặp mặt đầu tiên của tất cả các thành viên trong ban nhạc trình diễn tại Live concert Bống là ai?, nhưng cô và họ đã có sự phối hợp rất ăn ý, hứa hẹn đem tới cho khán giả một không gian âm nhạc đặc sắc, với những bản tình ca nhạc Trịnh được thể hiện theo phong cách Blue - Jazz hoàn toàn mới lạ.

Cô cũng cho biết thêm: "Buổi Live concert Bống là ai? là sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của "cô Bống Hồ Tây" Hồng Nhung.

Diva Hồng Nhung hăng say tập luyện (Ảnh: NVCC).

"Live concert Bống là ai? là sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế nhưng sẽ mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi. Đây không phải một buổi biểu diễn mang phong cách nước ngoài vì chúng tôi sử dụng chất liệu là những bài hát tiếng Việt.

Âm nhạc đóng vai trò như công cụ để tôi nói lên tiếng lòng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thực hiện tâm nguyện của anh là quảng bá âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Khi còn sống anh Sơn từng nói: "Âm nhạc vượt qua biên giới'', Hồng Nhung cho biết.

Đêm nhạc diễn ra vào 20h ngày 11 - 12/3 tại Hà Nội, gồm hai phần: Những ca khúc của Trịnh Công Sơn phối theo phong cách jazz và bài hát do Hồng Nhung sáng tác. Ngoài ra, cô phát hành 1.000 đĩa than Bống là ai? gồm tám ca khúc của Trịnh Công Sơn được các chuyên gia phối lại, kết hợp trưng bày ảnh của cả hai do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp.