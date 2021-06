Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của một "kiều nữ"

Dân trí Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Thụy Điển - Britt Ekland (hiện 78 tuổi) có đỉnh cao sự nghiệp hồi thập niên 1960-1970, khi ấy, bà được xem như "biểu tượng gợi cảm" của màn ảnh.

Đáng chú ý trong số các vai diễn của bà Britt Ekland có vai "Bond girl" Mary Goodnight trong bộ phim thuộc sê-ri "Điệp viên 007" - "The Man with the Golden Gun" (Sát thủ với khẩu súng vàng - 1974), diễn xuất bên tài tử Roger Moore.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, bà Britt Ekland đã chia sẻ về "sai lầm lớn nhất trong cuộc đời", đó là việc chính bà đã "tự hủy hoại gương mặt của mình" khi tìm tới thẩm mỹ. Trong quá trình thẩm mỹ, việc bơm môi đã diễn ra không như ý, bị hỏng và bị biến chứng dẫn tới việc gương mặt bà từng có giai đoạn bị biến dạng.

Chia sẻ thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Platinum trong tuần này, nữ diễn viên nổi tiếng một thời cho biết bà sẽ không bao giờ tìm tới can thiệp thẩm mỹ nữa, sau khi đã trải qua những biến chứng từ việc bơm môi:

"Ai cũng có quyền tìm tới những phương pháp thẩm mỹ để làm đẹp cho mình. Tôi cũng từng tìm tới can thiệp thẩm mỹ khi đã ở tuổi ngoài 50, nhưng sau đó, tôi hiểu rằng mình sẽ không can thiệp thẩm mỹ thêm nữa. Tôi không có nhu cầu trông khác đi so với chính mình nữa".

Bà Britt Ekland đã tìm tới dịch vụ thẩm mỹ có uy tín, nhưng trong quá trình thực hiện, bà đã gặp phải những biến chứng. Thời điểm bà thực hiện bơm môi là hồi thập niên 1990, khi ấy ngành thẩm mỹ vẫn còn chưa phát triển như bây giờ.

Nhớ lại sự cố năm xưa, bà Britt Ekland cho biết ở thời điểm ấy, bà rất ân hận và cảm thấy như tự mình đã hủy hoại dung mạo của mình. Sau đó, bà quyết định sẽ học cách tự hài lòng với diện mạo tự nhiên của bản thân qua năm tháng, qua tuổi tác và không còn tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện dung mạo nữa:

"Bây giờ, tôi cảm thấy rất tuyệt vời, tôi cảm nhận về bản thân tích cực hơn rất nhiều so với những năm tháng trước đây. Việc già đi là một quá trình sẽ xảy ra với tất cả mọi người.

Thật vô nghĩa khi cảm thấy phiền lòng hay phàn nàn về chuyện tuổi tác, hay ước rằng mình có thể đảo ngược quy luật lão hóa. Chúng ta đều đi về cùng một hướng và không gì chúng ta có thể làm để đi ngược quy luật chung này. Ta chỉ có thể chú ý chăm sóc bản thân mình trên chặng hành trình ấy mà thôi".

Trong suốt 20 năm sau khi xảy ra sự cố bơm môi, bà Britt Ekland đã phải trải qua quá trình điều trị kiên trì để khắc phục những biến chứng.

Bà Britt Ekland trong hai bức ảnh chụp hồi năm 1982 và 2016.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Anh trước đây, bà Britt Ekland cũng từng nói: "Việc bơm môi đã làm hỏng gương mặt của tôi, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi xem lại những bức ảnh chụp trước khi tôi thực hiện việc bơm môi, tôi nhận ra trông mình khá ổn. Chỉ sau khi xảy ra sự cố tôi mới nhận ra được điều đó, còn trước đó, tôi lại không nhận thấy".

Việc bà Britt Ekland tìm tới can thiệp thẩm mỹ cũng một phần bởi bà mong muốn tiếp tục nhận được các vai diễn và giúp bản thân mình trông hấp dẫn hơn. Nhưng qua thực tế, bà nhận thấy mình trông không đẹp hơn và cũng không có nhiều vai diễn hơn, nên bà dần bà học cách tự chấp nhận diện mạo tự nhiên của bản thân.

Trailer phim "The Man With The Golden Gun" (1974)

Bích Ngọc

Theo Daily Mail