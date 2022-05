Điều chưa biết về dị nhân Morbius trên FPT Play

Trước thành công vang dội về doanh thu của 2 phần phim Venom (2018, 2021), hãng Sony Pictures đã nhanh chóng "bật đèn xanh" cho bom tấn Morbius, tác phẩm xoay quanh "ma cà rồng" đầu tiên trong thế giới truyện tranh Marvel (Marvel Comics). Nhân vật này vừa là kẻ thù khét tiếng của Người Nhện, vừa là bằng hữu thân thiết từng cùng Doctor Strange vào sinh ra tử không biết bao lần.

Nhân vật "phản diện" được yêu thích

Vì mắc một hội chứng rối loạn máu hiếm gặp, nhà khoa học Hy Lạp Michael Morbius (Jared Leto thủ vai) trông cực kỳ gầy gò và luôn cần cặp nạng để di chuyển. Vào ngày nọ, anh tiến hành ghép ADN loài dơi lên chính cơ thể mình với hy vọng điều trị dứt điểm căn bệnh.

Tuy đạt được mục đích nhưng thí nghiệm này lại vô tình biến Morbius thành một dị nhân khát máu. Đổi lại, cơ thể anh trở nên dẻo dai và sức lực vượt xa người bình thường. Biết rõ "cơn đói máu" sẽ khiến mình mất đi lý trí, hành động hung hăng và sẵn sàng sát hại người vô tội, nhà khoa học này sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai, kể cả lũ tội phạm và siêu ác nhân, hòng kiếm tìm thuốc chữa.

Khác hẳn phần lớn các nhân vật phản diện, Michael Morbius từ trong truyện tranh đến trên phim đều được khắc họa là một dị nhân học thức, có phần "an phận". Không có chút hứng thú với chuyện giết chóc, bành trướng thế lực hay hủy hoại Trái Đất, những gì anh ta mong muốn chỉ đơn giản là được sống như bao người bình thường khác, thoát khỏi căn bệnh đã hành hạ bản thân và "lời nguyền ma cà rồng".

Mặc dù thường xuyên tham gia nhiều hội nhóm phản diện "anti Nhện nhọ", Morbius cũng không ít lần kề vai sát cánh bên các siêu anh hùng để bảo vệ địa cầu. Ít ai biết Morbius từng là thành viên nòng cốt trong Midnight Suns, biệt đội chuyên chống lại mối đe dọa siêu nhiên do phù thủy tối thượng Doctor Strange sáng lập. Hành trình của Morbius tuy bất minh nhưng vẫn giành được thiện cảm từ số đông khán giả.

Siêu năng lực độc đáo và thân thế nhiều uẩn khúc

Sự độc đáo của Morbius không chỉ đến từ hành tung chính tà bất phân mà còn đến từ chuỗi siêu năng lực độc đáo, hiếm thấy trong MCU. Sau khi biến đổi, anh đột ngột xuất hiện các đặc điểm của đặc biệt như khát máu, có thể bay lượn, nhìn xuyên màn đêm, khứu giác nhạy bén và định vị sóng âm…

Xuất phát điểm là một nhà khoa học, chỉ số IQ cao ngất và kiến thức uyên thâm về lĩnh vực hóa sinh cũng giúp cho Morbius không ngừng nâng cao sức mạnh và cải thiện điểm yếu của mình, dần trở thành cái tên cực kỳ đáng gờm trong thế giới của các dị nhân.

Tuy rất giống "ma cà rồng", Morbius lại khiến nhiều khán giả thắc mắc khi anh lại không hề ngủ ngày và hoàn toàn miễn nhiễm trước những bùa phép khắc tinh của bọn quỷ hút máu. Chẳng hề hấn gì trước tỏi tươi, cọc gỗ hay đạn bạc, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng chỉ khiến cho anh ta ngứa ngáy đôi chút.

Trên thực tế, quá trình biến đổi của Morbius không thông qua ma thuật hắc ám mà do một tai nạn khoa học. Anh cũng không trải qua cái chết là bước trung gian để có thể trở thành một con quỷ hút máu chính hiệu. Morbius chỉ mang các đặc điểm của loài sinh vật này mà Marvel Comics gọi là trạng thái "living vampire" - nghĩa là "ma cà rồng sống".

Dấu ấn của Jared Leto

Theo lời đạo diễn Daniel Espinosa, bom tấn Morbius dựa trên 80% nội dung nguyên tác gốc. Trạng thái "living vampire" tuy không được lý giải cặn kẽ trên phim nhưng nhân vật này vẫn có sức hút nhờ dấu ấn của tài tử từng đoạt giải Oscar Jared Leto.

Từng chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng như cô nàng chuyển giới Rayon (Dallas Buyer Club, 2013), gã hề Joker cuồng loạn (Suicide Squad, 2016) hay đứa cháu tai tiếng của nhà Gucci (House of Gucci, 2021)… Jared Leto nổi tiếng với việc sẵn sàng hy sinh vì diễn xuất, chẳng ngại sử dụng kỹ thuật nhập tâm tuyệt đối (method acting) để khắc họa nhân vật thật trọn vẹn.

Morbius cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Trước ngày bấm máy bộ phim, tài tử tuổi ngũ tuần này đã dành rất nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện cùng bệnh nhân mắc chứng huyết học hiểm nghèo và các bác sĩ điều trị. Chưa kể, anh còn tự sáng tạo dáng đi khập khiễng mà chẳng cần dùng tới bất kì một kỹ thuật trường quay nào.

Nói về nhân vật này, đạo diễn Daniel Espinosa cho biết thêm: "Phim không chỉ đưa khán giả khám phá thời thơ ấu của nhà khoa học này mà còn khai thác nội tâm phức tạp, luôn dằn xé ở anh ta khi phải cố kiềm chế bản năng đáng sợ nhằm bảo vệ những người mình yêu thương". Sở hữu nội dung giàu tính giải trí, không triết lý dài dòng hay đánh đố khán giả, kỹ xảo mãn nhãn cùng dàn sao hạng A gồm Jared Leto, Jared Harris, Tyrese Gibson, Michael Keaton…, Morbius xứng đáng là "bom tấn phản diện" đáng để bạn thưởng thức tại gia trong dịp hè năm nay.

Siêu phẩm Morbius sẽ chính thức công chiếu trực tuyến trên FPT Play, sớm nhất tại Việt Nam, từ ngày 19/5 với phụ đề đầy đủ.

