Diễn viên "Trái tim mùa thu" ly hôn ở tuổi 64, kiện chồng quấy rối tình dục

Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook là người chủ động đệ đơn ly hôn lên tòa án, mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân 2 năm của mình.

Lý do cặp đôi ly hôn là Yoo Young Jae quấy rối tình dục chị gái của vợ. Thay mặt chị gái, Sun Woo Eun Wook đã đệ đơn lên Sở cảnh sát Bundang (Hàn Quốc).

Nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook vừa đệ đơn ly hôn người chồng thứ hai, phát thanh viên Yoo Young Jae, sau 2 năm chung sống (Ảnh: Naver).

Trong tố cáo, nữ diễn viên Hàn Quốc cho biết, chồng bà đã quấy rối tình dục và đánh đập chị gái bà 5 lần trong năm 2023. Nữ diễn viên thừa nhận, bà hoàn toàn sụp đổ khi phát hiện sự thật và muốn lên tiếng bảo vệ chị gái.

Ngôi sao 64 tuổi cũng đau đớn thừa nhận, bà đã bị lừa dối trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Theo truyền thông Hàn Quốc, Sun Woo Eun Sook phát hiện chồng chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác ngay trước ngày kết hôn với bà.

Sun Woo Eun Sook không biết về mối quan hệ của chồng. Bà nói: "Nếu biết trước, tôi đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta chỉ sau 8 ngày hẹn hò, và cũng không đăng ký kết hôn". Những chia sẻ của nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook khiến dư luận xứ Hàn chấn động.

Vụ việc ồn ào cũng khiến phát thanh viên Yoo Young Jae (chồng của Sun Woo Eun Sook) phải rời khỏi vị trí dẫn chương trình trong những ngày qua. Ông đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.

Năm 2022, nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook gây sốc khi thông báo đăng ký kết hôn cùng phát thanh viên kém bà 4 tuổi, Yoo Young Jae. Khi đó, Sun Woo Eun Sook cho biết, mối quan hệ của cặp sao được hai bên gia đình ủng hộ.

Sun Woo Eun Sook là ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: Chosun).

Steit Entertainment - công ty quản lý của nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook - cho hay: "Sun Woo Eun Sook gặp được mối nhân duyên tốt và tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái. Gần đây, hai bên gia đình đã gặp gỡ sau khi cả hai đăng ký kết hôn".

Theo Chosun, Sun Woo Eun Sook và Yoo Young Jae được một người bạn chung giới thiệu chỉ 3 tháng trước khi quyết định về chung một nhà. Họ thống nhất sẽ không tổ chức đám cưới mà chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ giới thiệu hai bên gia đình với nhau sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn.

Nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook tiết lộ, con trai và con dâu đều ủng hộ bà. Phía gia đình Yoo Young Jae cũng có phản ứng tương tự. Sun Woo Eun Sook từng rất tự hào về cuộc hôn nhân thứ hai của mình.

Sun Woo Eun Sook (64 tuổi) là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh xứ Hàn. Bà có vai diễn đầu tiên vào năm 1978 và dần trở nên nổi tiếng trong thập niên 1980. Bà từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Lời cầu hôn ngọt ngào, Khăn tay vàng...

Sun Woo Eun Sook (thứ hai từ phải sang) cùng dàn diễn viên "Trái tim mùa thu" (Ảnh: Naver).

Năm 1981, nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook kết hôn cùng nam diễn viên Lee Young Ha. Tuy nhiên, cặp sao quyết định chia tay sau 26 năm chung sống vào năm 2007. Họ có 2 con trai chung và hai con trai giờ cũng có gia đình nhỏ riêng.

Yoo Young Jae là một phát thanh viên có tiếng của Hàn. Ông kém nữ diễn viên Sun Woo Eun Sook 4 tuổi. Năm 1990, ông gia nhập đài CBS (Hàn Quốc) dưới tư cách phát thanh viên.

Một số chương trình tiêu biểu do Yoo Young Jae chủ trì gồm Into The Song của đài CBS, Yoo Young Jae's Song Show của đài SBS và Yoo Young Jae's Radio Show của đài Gyeongin. Yoo Young Jae cũng có một cuộc hôn nhân trước đây.