Diễn viên Quỳnh Lương: "Tôi không bao giờ làm người thứ ba"

Quỳnh Lương (SN 1995 tại Phú Thọ) là một trong những "tân binh" được yêu thích nhất của màn ảnh Việt trong thời gian gần đây. Trước khi trở thành diễn viên, sự nghiệp của cô gắn liền với công việc người mẫu lookbook và là nữ chính của những MV gây ấn tượng như Màu nước mắt, Tự tâm của Nguyễn Trần Trung Quân.

Tháng 7/2022, nữ diễn viên lần đầu "chạm ngõ" phim truyền hình với vai Hoài trong phim Lối nhỏ vào đời. Sau đó, Quỳnh Lương tiếp tục thử sức mình trong những vai diễn cá tính của Ga-ra hạnh phúc và Đừng làm mẹ cáu. Trò chuyện với Dân trí, nữ diễn viên sinh năm 1995 tự nhận hài hước, lầy lội cũng là tính cách của cô ngoài đời.

Diễn viên Quỳnh Lương trò chuyện với PV Dân trí (Ảnh: Hữu Nghị).

"Tôi có biết diễn đâu"

Sau vai Tiên Đỗ trong phim Ga-ra hạnh phúc, một lần nữa Quỳnh Lương lại nhận được sự quan tâm lớn với nhân vật Vy của Đừng làm mẹ cáu. Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào?

- Mỗi ngày trở về nhà, tôi vẫn thường xuyên đọc bình luận của khán giả theo dõi phim, cũng để chú ý và sửa cách diễn của mình. Đọc được rất nhiều lời khen cho nhân vật Vy nên bản thân tôi rất vui. Đây cũng là vai diễn "dài hơi" hơn so với những nhân vật tôi từng đóng trước đây.

"Nhập vai" một bà mẹ cá tính, hiện đại, nhân vật Vy có làm khó Quỳnh Lương không?

- Tôi chỉ đơn thuần đưa một tính cách của bản thân lên phim mà thôi. Nhiều lần, tôi được hỏi thủ vai Vy có khó khăn gì không nhưng nói thật, tôi có biết diễn đâu. Mỗi lần lên phim, tôi coi như một cuộc dạo chơi, đưa con người thật của mình vào những cảnh quay. Vì thế, tôi cứ phiêu theo phim.

Đối với tôi, những cảnh quay của Vy tính đến thời điểm hiện tại đều trôi qua nhẹ nhàng.

Là một diễn viên "tay ngang", Quỳnh có cảm thấy chới với so với dàn diễn viên hầu hết xuất phát từ trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh không?

- Tôi thấy mình là người khá chắc ăn, luôn suy nghĩ kĩ, luôn đón nhận năng lượng tích cực, cũng hơi "ảo tưởng" (cười) rằng dù không học về diễn xuất nhưng mình mang lối diễn đời hơn. Biết bản thân gặp một số khó khăn về lời thoại, hơi thở, lời nói..., tôi cũng học hỏi thêm từ các đồng nghiệp và các anh chị, cô chú để hoàn thiện mình hơn. Vì không được đào tạo để hóa thân thành nhiều nhân vật có nhiều màu sắc khác nhau nên tôi thường đưa một tính cách của mình ngoài đời vào phim.

Hình ảnh xinh đẹp, trẻ trung của Quỳnh Lương ngoài đời (Ảnh: Hữu Nghị).

Bên cạnh đó, trong dàn diễn viên của phim Đừng làm mẹ cáu, là người duy nhất có con, phải chăng Quỳnh Lương được tận hưởng nhiều lợi thế hơn?

- Tình huống trong phim giống như cuộc sống của tôi hiện tại. Hơn nữa, có thể vì tôi là một tân binh, vả lại cũng là một "tay ngang" nên anh chị cũng giao cho tôi một vai diễn dễ hơn so với các vai khác. Đối với Hạnh hay Khôi ngoài đời, Quỳnh Kool và anh Bình An chưa phải phụ huynh nhưng trong phim đã có con nên chắc hẳn họ có những cái khó nhất định. Tôi cảm thấy dường như may mắn đã ưu ái cho mình hết rồi.

Khá nhiều khán giả dành lời khen ngợi đặc biệt về tương tác giữa Bình An và Quỳnh Lương trong phim. Bạn có cho rằng nhờ mình mà vai Khôi tốt lên không?

- Với nhân vật lần này, đúng là anh Bình An đã được thử sức với một "màu" khác so với những vai diễn trước đây. Tôi và anh An ở ngoài cũng chơi với nhau nên thân quen từ trước, lại là đồng hương nữa, sự tương tác sẽ tự nhiên hơn. Ngoài ra, có thể vì mới lấy vợ nên anh An sẽ hiểu được vai người chồng cần phải diễn như thế nào.

Có nhiều khán giả đánh giá cao cặp của Vy và Khôi hơn Hạnh và Quân, liệu có phải mô túyp lọ lem - hoàng tử dễ gây nhàm chán không?

- Suy nghĩ của khán giả là vậy nhưng đâu có nghĩa là cặp của Hạnh và Quân không hay. "Đừng làm mẹ cáu" cũng là một bộ phim mang tính giải trí, vì thế, có lẽ, người xem thích những cảnh vui vẻ, tích cực chứ ít nhiều không muốn theo dõi hoàn cảnh khổ cả. Cặp Hạnh và Quân được xây dựng ở góc nhìn thực tế hơn, còn cặp của Vy và Khôi sống trong một gia đình có điều kiện, vui vẻ, không áp lực.

Tôi nghĩ không có hoàng tử nào "hãm" như Quân! Đùa vậy thôi, nhưng tôi vẫn nói với các anh chị đạo diễn, biên kịch rằng đừng để Hạnh yêu Quân vì đó là một ông sếp quá khó tính. Nếu ở ngoài đời, có thể "hên xui" Quân mới yêu được Hạnh.

Hình mẫu của Quân thuộc nhóm những người đàn ông nên né tránh trong cuộc đời của tôi bởi tính gia trưởng, hay kiểm soát, lại luôn nhìn nhiều vào quá khứ. Còn nếu xây dựng mô túyp lọ lem - hoàng tử thì người đàn ông xứng đáng với Hạnh phải hào sảng, luôn giúp đỡ cô ấy ngay từ đầu bộ phim.

Ba người đàn ông trong phim thú thực không có ai vừa mắt tôi cả, Trung là "mama boy" còn Khôi lại quá ăn chơi.

Quỳnh Lương và Bình An là cặp đôi đang nhận được sự yêu thích, quan tâm của khán giả trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VTV).

"Tôi mới biết cách yêu bản thân"

Vậy hình mẫu bạn trai lý tưởng của Quỳnh Lương là gì?

- Từ trước tới giờ, tôi toàn quen trai độc thân. Tôi muốn người bạn trai bước vào cuộc đời mình phải khiến bản thân tốt hơn, vui hơn. Hiện tại, cuộc sống của tôi không dư thừa nhưng không thiếu gì, có công việc ổn định, có cửa hàng kinh doanh riêng, có sắc, có tư duy tốt, có một bạn nhỏ và không bị áp lực lấy chồng.

Quỳnh có ngại những tin đồn về tình cảm không?

- Tôi không ngại tin đồn vì đó chỉ là tin đồn, còn nếu họ "đồn" đúng thì mình công khai. Công khai đâu phải chuyện xấu nhưng bản thân phải xác định được người đàn ông đó sẽ gắn bó lâu dài với mình. Hơn nữa, là một diễn viên, tôi cũng không muốn làm tổn thương người tới sau, nếu có. Tôi sẽ không bao giờ phải hối hận tất cả những gì tôi làm bây giờ. Ở Quỳnh Lương, tôi rất rõ ràng rằng, không làm người thứ 3 và không bao giờ làm chuyện ngờ vực trong chuyện tình cảm.

Theo bạn, có nên đưa con nhỏ gặp bạn trai của mẹ hay không?

- Tuy tính cách hướng nội nhưng tôi là một bà mẹ hướng ngoại. Tôi là người dạy con khá thoáng và thích làm bạn với con hơn. Cách giáo dục con trẻ tốt nhất không phải chỉ trên bàn học mà còn trong mọi hoạt động của đời sống. Và tôi tin bạn nhỏ của mình là người hiểu chuyện.

Quỳnh Lương: "Từ trước tới giờ, tôi toàn quen trai độc thân. Tôi muốn người bạn trai bước vào cuộc đời mình phải khiến bản thân tốt hơn, vui hơn" (Ảnh: Hữu Nghị).

Trở thành mẹ đơn thân có phải là "dấu ba chấm" trong sự nghiệp của Quỳnh không?

- Tôi chưa bao giờ nhận mình là mẹ đơn thân và không thích bị gọi như vậy, thực sự... rất ghét. Mỗi người có một quan điểm về mẹ đơn thân nhưng tôi chỉ nghĩ mình là một người từng đổ vỡ trong hôn nhân, còn trong chuyện chăm con, tôi vẫn được những người khác hỗ trợ, không nhất thiết là chồng.

Tôi từng nghe nhiều người nói mẹ đơn thân sẽ được hưởng những đặc ân nhưng những người mẹ vốn đã được ưu tiên rồi. Trong đời sống hôn nhân trước đó, khi đã là mẹ, tôi cảm thấy mình chẳng được ưu tiên, thậm chí khổ hơn bây giờ vì còn quá nhiều thứ phải lo lắng. Bây giờ nuôi con một mình, tôi thoải mái vô cùng, chẳng phải bận tâm đến ai. Tôi không e ngại về việc là mẹ của một bạn nhỏ nhưng không thích bị gọi là mẹ đơn thân.

Một vài lời nhận xét tôi còn là "Con này là mẹ đơn thân à?", tôi mới ngẫm nghĩ rằng vì sao là mẹ thiêng liêng đến vậy, còn mẹ đơn thân lại bị chỉ điểm khinh miệt. Mẹ đơn thân có nhiều hoàn cảnh lắm nhưng trong suy nghĩ của nhiều người vẫn tồn tại ý niệm mẹ đơn thân là những kiểu người ăn chơi, có con sớm. Khó có suy nghĩ tích cực lắm! Nên tôi không nhận mình là mẹ đơn thân, tôi cũng có những góc khuất, đổ vỡ, đau khổ mà...

Quỳnh Lương chia sẻ, hiện tại cô có cuộc sống thoải mái và đã biết chăm sóc, yêu bản thân nhiều hơn (Ảnh: Hữu Nghị).

Đang là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích, chắc hẳn cuộc sống hiện tại của Quỳnh Lương rất bận rộn?

- Thời gian tôi có bây giờ chỉ ưu tiên phần nhiều cho công việc. Đây là năm đầu tiên tôi thấy mình không thể chăm sóc con trai một cách tốt nhất. Ngoài công việc, tôi cũng dành thời gian cho bản thân; buổi tối trở về nhà, tôi đắp mặt, tẩy da chết, nghỉ ngơi, ngủ sớm…

Một năm trước, tôi thậm chí còn chưa có thói quen bôi dưỡng thể vì mình chưa học được cách yêu bản thân. Tất cả tiền kiếm được tôi đều dành cho gia đình, bỏ 300.000 - 400.000 đồng cho một buổi spa đã tiếc lắm rồi. Mua một thỏi son, tôi vẫn còn băn khoăn. Mua nước hoa tặng người khác, tôi không ngại nhưng mua cho mình, tôi từng thấy không cần, ai tặng gì mình dùng nấy.

Tại sao Quỳnh Lương lại thay đổi điều này muộn đến vậy?

- Một người bước qua cuộc đời mình rất nhanh đã dạy mình cách yêu bản thân. Khi biết yêu bản thân, thời gian dành cho mình chẳng bao giờ là đủ. Hiện tại, tôi đã biết chú tâm đến mình, mua nhiều quần áo để có những hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, chi tiền đi spa, chi tiền mua nước hoa thơm hơn, mua đồ trang điểm tốt hơn…

Cảm ơn Quỳnh Lương về cuộc trò chuyện!