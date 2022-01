Diễn viên chuyển giới đầu tiên nhận giải và điểm sáng hiếm của Quả cầu Vàng

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 đã diễn ra vào ngày 10/1 (giờ Việt Nam) theo hình thức chưa từng có: không có ngôi sao tham dự thảm đỏ, không có truyền thông đưa tin và không có khán giả. Một lễ trao giải kém đình đám nhất trong lịch sử Quả cầu Vàng đã diễn ra như vậy giữa làn sóng tẩy chay giải thưởng này tại Hollywood.

Trước khi lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 diễn ra, HFPA (Hiệp hội Báo chí nước ngoài) - đơn vị sáng lập và tổ chức giải thưởng này đã phải hứng chịu làn sóng tẩy chay của chính những người trong ngành. Cụ thể, HFPA bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bắt nạt những người yếu thế và tham nhũng.

Scarlett Johansson (trái) và Tom Cruise đều tẩy chay giải thưởng Quả cầu Vàng (Ảnh: People).

Hàng loạt ngôi sao lớn, trong đó có Scarlett Johansson, từ chối tham gia các sự kiện của HFPA. Cô cho rằng, các thành viên của HFPA thường xuyên dùng câu hỏi phân biệt giới tính, quấy rối tình dục với diễn viên nữ.

Tài tử của Nhiệm vụ bất khả thi - Tom Cruise còn trả lại ba cúp vàng như một động thái phản đối giải thưởng. Nhiều ngôi sao, trong đó có dàn diễn viên Trò chơi con mực, tuyên bố không tham dự giải thưởng Quả cầu Vàng 2022.

Mạng lưới truyền hình NBC - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng năm ngoái đã tuyên bố không phát sóng sự kiện này trong năm 2022. Các nghệ sĩ tại Hollywood cũng tuyên bố không tham dự lễ trao giải để thể hiện quan điểm.

Diễn ra trong bối cảnh bị tẩy chay diện rộng từ những người trong nghề, ban tổ chức Quả cầu Vàng 2022 đã thể hiện nỗ lực thay đổi, cải tổ của họ trong công tác tổ chức với việc kết nạp thêm 21 nhà báo mới từ tháng 10 năm ngoái. Tất cả đều là những người lần đầu tiên được bầu chọn Quả cầu Vàng.

Quả cầu Vàng 2022 diễn ra với một mùa giải buồn tẻ (Ảnh: Getty).

Kết quả của Quả cầu Vàng 2022 không quá nhiều đột phá và bất ngờ với chiến thắng chiếm ưu thế của The Power of the Dog và West Side Story với ba giải thưởng dành cho mỗi phim ở hạng mục phim điện ảnh và sự chiếm ưu thế của Succession với 3 giải ở hạng mục phim truyền hình.

Tuy nhiên, giải thưởng Quả cầu Vàng năm nay cũng có một số điểm sáng.

Nam diễn viên Hàn Quốc Oh Yeong Soo giành Quả cầu Vàng

Chiến thắng của nam diễn viên Hàn Quốc - Oh Yeong Soo trong hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc mảng phim truyền hình cũng được truyền thông thế giới quan tâm. Squid Game đã tạo cơn sốt toàn cầu vào năm 2021 và trở thành bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất thế giới, niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc trong năm qua. Tại Quả cầu Vàng 2022, phim nhận được ba đề cử và giành được một giải thưởng.

Ngôi sao Hàn Quốc - Oh Yeong Soo nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc mảng phim truyền hình tại Quả cầu Vàng 2022 (Ảnh: Netflix).

Oh Yeong Soo đã vượt qua nhiều cái tên đình đám như Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass và Brett Goldstein để giành chiến thắng. Đây là giải thưởng Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Oh Yeong Soo, một nam diễn viên Hàn Quốc có gần 60 năm hoạt động nghệ thuật.

Tại Hàn Quốc, ông là một nghệ sĩ tài năng nhưng trên thế giới, nếu không có Trò chơi con mực, không ai biết đến cái tên Oh Yeong Soo. Sau khi trở thành ngôi sao toàn cầu, nam diễn viên U80 thổ lộ, ông cảm thấy sốc, choáng vì không quen. Ông nói: "Đến đi uống cafe ở ngoài giờ tôi cũng không còn thoải mái như trước bởi nhiều người nhận ra tôi".

Nam diễn viên U80 cho biết, ông đến với nghệ thuật nhờ cái "duyên" và dự định sẽ chuyển về quê nhà sống những ngày cuối đời khi cái duyên với nghề diễn không còn. Trước khi lễ trao giải diễn ra, Oh Yeong Soo đã thông báo không góp mặt do dịch bệnh.

Nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng

Michaela Jaé Rodriguez đã tạo nên dấu ấn tại Quả cầu Vàng với vai diễn bà mẹ chuyển giới tận tụy không may nhiễm HIV/AIDS - Bianca Evangelista trong series Pose. Vai diễn này mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình. Cô chính thức là diễn viên chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng tại Quả cầu Vàng.

Ngôi sao chuyển giới Michaela Jaé Rodriguez trong "Pose" (Ảnh: News).

Michaela Jaé Rodriguez đã đánh bại nhiều cái tên nổi tiếng như Uzo Aduba với In Treatment, Jennifer Aniston với The Morning Show, Christine Baranski trong The Good Fight và Elisabeth Moss với The Handmaid's Tale để giành chiến thắng.

Pose cũng là series truyền hình quy tụ dàn diễn viên chuyển giới nhiều nhất từ trước đến nay. Tác phẩm kể về những buổi vũ hội, cuộc sống khó khăn của cộng đồng LGBTQ+ vào những năm 1980-1990. Sau hai mùa, Pose và Michaela Jaé Rodriguez đã chứng minh sức hút về nội dung cùng khả năng diễn xuất.

Michaela Jaé Rodriguez sinh ra trong gia đình đa chủng tộc. Cô phát hiện ra bản thân thích là một cô gái từ khi mới là một cậu bé 7 tuổi. "Tôi luôn muốn là phụ nữ. Khi mặc đồ nam tính tôi thấy mình giống tomboy. Tôi giống như một cô bé cắt tóc ngắn. Thật khó chịu khi không được tô son và làm móng".

Michaela Jaé Rodriguez trở thành ngôi sao chuyển giới đầu tiên nhận giải Quả cầu Vàng (Ảnh: News).

Sau khi tham gia vở nhạc kịch Rent, tài năng của Michaela Jaé Rodriguez bắt đầu được ghi nhận. Duyên nợ giúp cô gặp được Billy Porter và nhận lời tham gia Pose. "Mọi thứ thay đổi khi tôi được làm việc với Billy. Bây giờ mọi thứ với tôi đều có ý nghĩa", cô chia sẻ.

Năm 2021, ngoài Pose, cô còn xuất hiện trong vở nhạc kịch Tick, tick... BOOM! và phát hành đĩa đơn Something to Say.

Ngôi sao da màu Will Smith giành giải Quả cầu Vàng đầu tiên

Tài tử Will Smith đã giành Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp cho vai diễn trong King Richard. Trong phim, anh thủ vai Richard Williams - bố của hai chị em Venus và Serena Williams - những tay vợt nữ hàng đầu thế giới.

Will Smith giành giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong King Richard (Ảnh: Getty).

Trong quá khứ, Will Smith từng 5 lần được đề cử Quả cầu Vàng vào các năm 1993, 1994, 2002, 2007, 2016 nhưng chưa từng giành chiến thắng. Đối thủ với Will Smith năm nay là Mahershala Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch và Denzel Washington.

Đây là năm thứ hai liên tiếp HFPA trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch cho một tài tử da màu.

Quả cầu Vàng 2022 ghi danh chiến thắng của đạo diễn nữ

Ở mảng phim truyện, bộ phim The Power of the Dog của Netflix đã thắng giải Phim chính kịch hay nhất. Tác giả bộ phim - Jane Campion cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc.

Jane Campion là một trong những nhà làm phim New Zealand thành công nhất trên trường quốc tế. Bà từng giành một giải Oscar năm 1993 cho vai trò biên kịch phim The Piano (1992).

Jane Campion - nữ đạo diễn của The Power of the Dog giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Quả cầu Vàng 2022 (Ảnh: Getty).

Nữ đạo diễn sinh năm 1954 cũng là nữ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử LHP Cannes giành Cành cọ Vàng cho bộ phim The Piano (1992). Tại LHP Venice năm 2021, bộ phim The Power of the Dog đã mang về cho bà giải thưởng Sư tử Bạc.

Jane Campion, Maggie Gyllenhaal và Germaine Franco là ba nhà làm phim nữ duy nhất được nhận đề cử Quả cầu Vàng năm nay.

Theo Guardian, Quả cầu Vàng đã không còn sức hút hay uy tín với công chúng sau một mùa giải "không thảm đỏ, không truyền hình trực tiếp, không khán giả". Thậm chí, giải thưởng được xem là "tiền Oscar" này đã rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh.

Melissa Silverstein, người sáng lập tổ chức Phụ nữ ở Hollywood kiêm chỉ đạo liên hoan phim Athena, nói với Guardian: "Một giải thưởng được trao bí mật, không có ai nhìn thấy liệu nó có đáng tin không? Trước đây, Quả cầu Vàng có người lên nhận giải và họ sẽ tận hưởng niềm vui. Mọi thứ giờ đã không còn".

Theo Silverstein, điều này rất đáng buồn nhưng đó là cái kết xứng đáng. "Thật đáng xấu hổ vì mọi thứ đã diễn ra quá lâu. Tôi chắc rằng nhiều diễn viên được đề cử cảm thấy nhẹ nhõm khi không trải qua những thứ tiêu cực nữa", cô nói thêm.

Jeremy Kay của tờ Screen Daily thì chia sẻ: "Quả cầu Vàng đang thất thế trong một mùa giải thưởng. Nhiều tháng qua, HFPA nỗ lực ra thông cáo báo chí để cho thấy sự thay đổi nhưng mọi thứ đã nguội lạnh. Các đề cử không còn được đón nhận. Ảnh hưởng của giải thưởng đến Oscar giờ đây gần như không đáng kể".

Trong quá khứ, Quả cầu Vàng nằm trong top ba sự kiện giải trí có lượng người theo dõi "khủng" tại Mỹ sau Oscar và Grammy. Tuy nhiên, lễ trao giải Quả cầu vàng 2021 tổ chức hồi cuối tháng 2/2021 đã chứng kiến tỉ lệ người xem giảm khoảng 60%.