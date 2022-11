Điểm nhấn của "Hạnh phúc máu"

Bộ phim kể về cuộc đời của bà Lê Vũ Hà Phương (do NSND Kim Xuân thủ vai) với một đức tin kỳ lạ vận hành sự thịnh vượng cho dòng họ Vương Đình. Vào giai đoạn quan trọng của gia tộc, hàng loạt thảm kịch đã xảy ra, dần phơi bày trần trụi sự thật về những người mang chung một dòng máu nhưng sống cuộc đời riêng biệt.

Hồi kết của "Hạnh phúc máu" lần lượt tháo gỡ từng nút thắt theo hướng càng mở càng bất ngờ. Một bộ phận người hâm mộ chỉ ra rằng ngay ở những thước phim đầu tiên, các dấu hiệu (hint) về tương lai của gia tộc Vương Đình đã xuất hiện và nếu tinh ý, người xem có thể phá án thành công, kịp lúc với diễn biến phim cũng như thưởng thức những ký ức.

Cổ vật ẩn mình

Trong trailer chính thức, người yêu điện ảnh dễ dàng nhận ra Vương Đình Uyển - khuôn viên của nhà Vương Đình, bối cảnh trọng tâm trong "Hạnh phúc máu" - được cải tạo từ gần 1.000m2 đất trống quanh Dinh Tỉnh trưởng ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Ngắm nhìn Vương Đình Uyển tráng lệ, tín đồ điện ảnh lại thêm hoài niệm về những thập niên cuối thế kỷ XX khi đoàn làm phim chăm chút tới từng đồ vật sinh hoạt trong gia đình bà Hà Phương. Dù là tiểu tiết trong không gian như chăn, ga, gối, nệm hay đại cảnh như phòng khách, phòng ăn, gian thờ, bộ phận thiết kế và công tác hiện trường cho thấy sự tận tâm trong bày trí.

Ở một cảnh phim, cuộc đối thoại không mấy thoải mái giữa Vĩnh An (do Dược Sĩ Tiến thủ vai) và anh rể Mạnh Tường (do Quang Sơn thủ vai) diễn ra bên chiếc ô tô Nissan Cedric đời 1992. Đây là phương tiện thuộc dòng sedan (xe có thân chia làm ba khoang động cơ, hành khách và hành lý), gồm 4 chỗ ngồi và có xuất xứ từ Nhật Bản.

Vĩnh An (do Dược Sĩ Tiến thủ vai) và anh rể Mạnh Tường (do Quang Sơn thủ vai) bên chiếc ô tô Nissan Cedric đời 1992.

Ngoài điện thoại cố định, các nhân vật đều liên lạc qua điện thoại di động có bàn phím. Trường đoạn cao trào cuối phim chứng kiến Vĩnh An gọi cho mẹ mình bằng thiết bị nắp gập thuộc dòng RAZR của Motorola.

Cảnh hai anh em Vĩnh An - Thái Phong ngồi ngẩn ngơ trước màn hình tivi nhiễu sóng hay hứa gắn kết qua trò chơi điện thoại ống bơ dẫn gợi lại nhiều kỷ niệm thân quen trong tuổi thơ mỗi người nhưng cũng là manh mối ban đầu về kẻ thật sự đứng sau giật dây các sự kiện kinh hoàng liên tiếp tại Vương Đình Uyển.

Hai anh em Vĩnh An - Thái Phong gắn kết qua trò chơi điện thoại ống bơ gợi lại nhiều kỷ niệm thân quen trong tuổi thơ mỗi người.

Thông điệp báo tử đáng ngờ

Hầu hết những chi tiết có vai trò như điềm báo tử được đan cài trong "Hạnh phúc máu" khởi phát từ chính niềm tin lâu đời của con người trong thực tế.

Chiếc xe đón Vĩnh An về với gia đình được gắn biển số 6666. Theo quan niệm của nhiều quốc gia khu vực phương Đông, số 6 mang đến tài lộc, thịnh vượng, phú quý và may mắn ngập tràn. Bốn chữ số 6 trên biển số phần nào mang theo mong ước rằng bốn người con họ Vương Đình luôn bình an, vững chãi trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi cả bốn người luôn sát cánh bên nhau - tựa số 6666. Còn với Vương Đình Gia, Vĩnh An lại lẻ bóng xuất ngoại. Lúc này, "6666"của dòng tộc Vương Đình chỉ còn lại là "666" - biểu tượng của quái thú. Phải chăng chính Vĩnh An là người sắp gánh chịu mọi bi kịch?

Chiếc xe đón Vĩnh An về với gia đình được gắn biển số 6666.

Bên cạnh đó, trải nghiệm thưởng thức của khán giả được xâu chuỗi qua từng tấm ảnh chụp và mỗi nhịp flash chớp lên. Đầu phim, Thái Phong (do Phạm Huỳnh Hữu Tài thủ vai) dùng các những tấm ảnh để đón mừng anh trai Vĩnh An về nhà hay sẻ chia nỗi niềm cùng chị gái Vọng Nam (do Tuyết Quyên thủ vai). Sau cùng, các tấm ảnh này lại là bằng chứng hữu hình tố cáo hung thủ cho lực lượng chức năng lần vết.

Vĩnh An được giới thiệu là học dược ở Mỹ, đây cũng là một chi tiết quan trọng giúp anh dần khám phá ra những bí mật lớn của Thái Phong. Còn trong phòng Thái Phong lại xuất hiện những bức ảnh về nước Mỹ, những tựa sách về y khoa… đã khơi gợi lên cho khán giả biết rằng cậu em bị liệt này luôn nuôi mơ ước được đi xa và là người hiểu biết. Vì sao, Thái Phong lại chấp nhận là người bất tài, ăn bám trong gia tộc Vương Đình?

Đường vào buồng trấn bí mật cũng được tạo dựng đậm tính tri ân tới những tượng đài kinh dị bất hủ như The Shining, American Psycho hay Friday the 13th với bầy dơi bay, lưỡi rìu nhọn hoắt và xiềng xích dày đặc.

Mọi ngả rẽ đều dẫn về Vương Đình Uyển

Ngẫm và nghĩ cùng "Hạnh phúc máu" trong gần 2 giờ đồng hồ, người xem hiếm khi phát hiện những điểm thừa. Dược Sĩ Tiến, Phạm Huỳnh Hữu Tài và ê-kíp thể hiện sự cẩn thận trong việc đặt để những dụng ý. Mạch phim đôi lúc chọn bỏ lửng (cliffhanger) khiến khán giả vừa tò mò kiếm tìm lời đáp lại phấn khích lật mở tình tiết sau kế.

Thế giới tâm linh bao trùm ngay khi phát thanh viên dặn dò về "kỷ nguyên của đức tin". Những lễ nghi cầu kỳ, khay đậu 5 loại chiếu theo học thuyết ngũ hành hay quyển yểm linh thuật trên tay bà Hà Phương đã nhanh chóng đào sâu nguyện ước truyền đời của nhà Vương Đình.

Quyển yểm linh thuật trên tay bà Hà Phương.

Ôm búp bê không mắt, bị khâu miệng, con gái thứ Vọng Nam với những âu lo dai dẳng từ quá khứ là một trong những minh chứng cho quan niệm cân bằng âm - dương mù quáng. Hai tiếng súc tích "Vọng Nam" đủ sức kể lớp truyện dài về những chốt khóa cổ hủ mà đã lâu chưa thành viên nào trong gia tộc này quyết tâm gỡ bỏ. Dù là chị em ruột nhưng Vọng Nam lại luôn miệng nhìn vào Vĩnh An và nói em trai mình là: "Người xấu, người xấu phải chết" khiến khán giả không khỏi đặt một dấu chấm hỏi lớn.

Con gái thứ Vọng Nam.

Riêng với nhân vật sở hữu nội tâm phức tạp như Thái Phong, đội ngũ sản xuất đã dẫn dắt qua nhạc nền phù hợp ở mỗi chuyển biến cảm xúc trên nét mặt lẫn trong tinh thần, vị trí cất giữ kỷ vật như đôi giày bám bẩn hay hộp đựng ảnh chạm khắc tinh xảo đều như muốn nhắc nhớ đến biến cố kinh hoàng năm xưa.

Phim điện ảnh "Hạnh phúc máu" được thực hiện bởi cặp đôi nhà sản xuất - biên kịch kiêm diễn viên Dược sĩ Tiến và diễn viên Phạm Huỳnh Hữu Tài. Phim do DST Entertaiment sản xuất.

"Hạnh phúc máu" hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.