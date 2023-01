Đi tìm công bằng cho Celine Dion: Fan bủa vây tạp chí "dám hắt hủi" danh ca

Celine Dion từng 5 lần giành giải Grammy - giải thưởng danh giá hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế (Ảnh: New York Post).

Rolling Stone là một trong những tờ tạp chí âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới. Nguyên nhân của sự việc lùm xùm này xuất phát từ việc tạp chí Rolling Stone không đưa nữ danh ca Celine Dion (54 tuổi) vào danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại". Danh sách này được Rolling Stone đưa ra vào ngày 1/1 năm nay.

Những fan trung thành của Celine Dion đã tập trung trước trụ sở của tạp chí Rolling Stone để thể hiện sự phản ứng với những khẩu hiệu như: "Tại sao có thể bỏ quên Celine?"; "Rolling Stone đã đâm phải tảng băng trôi"; "Yêu cầu tính toán lại"...

Celine Dion từng 5 lần giành giải Grammy - giải thưởng danh giá hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Vậy nhưng tên của nữ ca sĩ 54 tuổi không hề xuất hiện trong danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại" do Rolling Stone đưa ra vào đầu năm 2023.

Trong danh sách này có xuất hiện những giọng ca được xếp vào hàng huyền thoại như Whitney Houston, Michael Jackson, Freddie Mercury... Danh sách cũng xuất hiện cả những nghệ sĩ đương đại như SZA, Adele, Taylor Swift...

Hiện tại, Celine Dion đang phải tạm ngưng sự nghiệp ca hát sau khi được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải chứng rối loạn hệ thần kinh, chứng bệnh này không thể chữa trị và dần dần sẽ biến người mắc trở thành "tượng sống" vì cơ thể mất đi sự dẻo dai, linh hoạt.

Celine Dion không hề xuất hiện trong danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại" do Rolling Stone đưa ra vào đầu năm 2023 (Ảnh: New York Post).

Nữ ca sĩ "My Heart Will Go On" tiết lộ thông tin này trong một video clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân hồi cuối tháng 12/2022.

Celine Dion nói: "Như các bạn đã biết, tôi luôn là một cuốn sách để ngỏ với các bạn, lúc trước tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng bây giờ thì tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi đã phải đương đầu với những vấn đề sức khỏe trong một quãng thời gian dài. Mọi chuyện thực sự khó khăn đối với tôi khi tôi phải đối diện với những vấn đề thách thức, rồi phải nói về những gì mình đã và đang trải qua".

Celine Dion cho biết bà đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, chứng bệnh này có tên gọi là "hội chứng cứng người" (stiff person syndrome). Tỉ lệ người mắc phải chứng bệnh này rất ít, chỉ khoảng một trong một triệu người.

Một nhóm fan đã tập trung trước trụ sở của tạp chí âm nhạc Rolling Stone tại thành phố New York (Mỹ) vào thứ 6 vừa qua, để bày tỏ sự phản ứng (Ảnh: New York Post).

Chứng bệnh này khiến các bó cơ càng lúc càng bị cứng lại, mất đi sự dẻo dai, linh hoạt. Trong quá trình đương đầu với bệnh tật, người bệnh sẽ cảm thấy các bó cơ bị đau nhức theo từng đợt tái đi tái lại. Chứng bệnh này có thể trở nặng tới mức khiến người bệnh mất đi khả năng đi lại và tự mình thực hiện các công việc đơn giản thường ngày.

Khi chia sẻ về tình trạng của bản thân hiện nay, Celine Dion thể hiện sự bình tĩnh và từ tốn, bà cho biết bản thân đang tích cực hợp tác với các bác sĩ.