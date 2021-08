Đấu giá ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" để ủng hộ chống dịch COVID-19

Dân trí Tính đến sáng 26/8, First News - Trí Việt đã đấu giá thành công 16 ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" của GS. John Vu với số tiền 855 triệu đồng.

Trước tình hình dịch bệnh tại TPHCM ngày một nặng hơn với số ca nhiễm, tử vong ngày một tăng, bao mảnh đời đau thương xúc động, khả năng giãn cách xã hội kéo dài đầy khó khăn, First News - Trí Việt đã vận động trên mạng xã hội mở đợt chung tay cùng quỹ Hạt vừng: "Muôn kiếp nhân sinh - Truyền nhịp thở Sài Gòn" - quyết định đấu giá các ấn bản bìa da đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" có số đẹp, với chữ ký tác giả GS. John Vu để góp sức mua tặng máy thở đến các bệnh viện Dã chiến F0 tại TPHCM đang trong tình trạng thiếu trang thiết bị, oxy và máy thở trầm trọng và trực tiếp giúp bữa ăn y bác sĩ tại các bệnh viện, đồng bào cơ cực gặp khó khăn tại thành phố này.

Ấn bản đặc biệt Limitted Edition của tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" (tác phẩm đã tạo nên hiện tượng xuất bản được bạn đọc Việt Nam yêu thích) là những cuốn sách dành cho những nhà sưu tầm sách quý. Trên toàn thế giới chỉ có 550 bản giới hạn tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" phần một.

Bìa của ấn bản đặc biệt này được làm thủ công bằng da nhân tạo; khổ sách 16cm x 24cm; ruột in trên giấy ford kem Nhật Bản, định lượng 140 gsm. Trong đó, ngoài 4 bản ký hiệu GS John Vu - Nguyên Phong, Thomas, First News - Trí Việt, Nguyễn Văn Phước, 546 ấn bản còn lại đều có đóng dấu đỏ của First News, đánh số từ EFN - 001 đến EPN - 546 dành cho người sưu tầm lưu giữ.

Tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" phần một là một cuốn sách rất đặc biệt được GS. John Vu - Nguyên Phong viết để chia sẻ góc nhìn minh triết giữa giai đoạn đầy biến động của đại dịch và tai ương đang diễn ra trên thế giới. Cuốn sách đã ra mắt ở Việt Nam đúng vào đầu đợt dịch của năm 2020 và đã trở thành hiện tượng xuất bản, tạo nên kỷ lục phát hành hơn 240.000 bản trong vòng 6 tháng.

Thành công của "Muôn kiếp nhân sinh" một phần đến từ việc tác phẩm này gần như song hành cùng những biến động của thời cuộc. Triết thuyết nhân quả được gửi gắm trong "Muôn kiếp nhân sinh" đã thật sự lay động trái tim hàng triệu người trong giai đoạn thế giới đang trải qua những biến động chưa từng có trong lịch sử.

Tính đến sáng nay (26/8), First News - Trí Việt đã đấu giá thành công 16 ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" của GS. John Vu với số tiền 855 triệu.

Trong đó, 480 triệu đã được chuyển vào quỹ Hạt Vừng - Soha để mua 5 máy thở tặng các bệnh viện điều trị Covid-19 tuyến đầu TPHCM; 250 triệu đã được chuyển trực tiếp để nấu các bữa ăn tri ân cho y bác sĩ các bệnh viện tuyến đầu và cứu trợ đồng bào đang lâm cảnh khó khăn, mua trang thiết bị y tế giúp các bệnh viện và khu cách ly; 125 triệu đã được nhóm thiện nguyện Hạt giống tâm hồn - First News trực tiếp trao quà, cứu trợ đến các hộ gia đình nghèo trong những khu phong tỏa cách ly ở các quận huyện TPHCM, vận động cứu trợ trại mồ côi Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương Dĩ An, Bình Dương nơi có 116/345 em mồ côi và các cô bảo mẫu vừa bị dịch bệnh Covid-19 ập đến.

First News cũng đã tặng 30.000 khẩu trang, hơn 2.000 cuốn sách tủ sách "Hạt giống tâm hồn", tặng sách nói "Muôn kiếp nhân sinh" miễn phí đến các khu cách ly và bệnh viện dã chiến giúp động viên tinh thần y bác sĩ, bà con TPHCM trong lúc cùng cực, nguy nan nhất.

Có thể nói, hành trình những cuốn sách vượt khỏi sứ mệnh lan tỏa tri thức để biến thành những chiếc máy thở tiếp sức cho các bác sĩ cứu người nơi tuyến đầu khiến chúng ta thêm tin tưởng vào tình người Việt Nam và sự đoàn kết yêu thương sẽ giúp chúng ta sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Theo First News