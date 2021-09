Đạo diễn "Squid Game" sợ làm phần 2 vì đã... rụng 6 cái răng khi làm phần 1

Dân trí Bộ phim Hàn Quốc ăn khách "Squid Game" (Trò chơi con mực) đang gây sốt với người xem trên khắp thế giới. Vậy nhưng đạo diễn Hwang Dong-hyuk (49 tuổi) cảm thấy sợ khi phải nghĩ tới phần 2 của phim.

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk của phim "Squid Game" (Ảnh: K Odyssey).

Chia sẻ về thành công ấn tượng của bộ phim "Squid Game" trên nền tảng chiếu phim trực tuyến hiện tại, đạo diễn Hwang Dong-hyuk chia sẻ giản dị: "Tôi không kỳ vọng bộ phim sẽ trở nên ăn khách trên quy mô quốc tế trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Tôi hiện vẫn đang trong một cơn bão cảm xúc, về cơ bản tôi cảm thấy rất kỳ quái, lạ lẫm, nhưng nói chung là ổn cả".

Hiện tại, "Squid Game" đang là bộ phim ăn khách hàng đầu trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix, phim gây sốt với người xem tại nhiều quốc gia, chuyện phim xoay quanh chủ đề sinh tồn, trong đó, 456 người chơi cùng liều mạng trong loạt trò chơi sinh tồn bí ẩn, phần thưởng dành cho người thắng cuộc là 45,6 tỷ won.

Tất cả các người chơi này đều đang gặp vấn đề tài chính, họ được mời tham gia vào cuộc chơi sinh tồn với phần thưởng hứa hẹn có thể giúp họ giải quyết mọi vấn đề tài chính và mở ra một trang mới trong cuộc đời.

456 người chơi này cùng tranh tài trong những trò chơi truyền thống vốn dành cho trẻ nhỏ, nhưng sẽ có những bước ngoặt chết người trong lúc chơi, khiến các người chơi phải mạo hiểm sinh mạng của chính họ để có được phần thưởng. Bộ phim có nhiều tình huống giật gân, kịch tính khiến người xem nín thở theo dõi. Phim nhanh chóng gây sốt với khán giả toàn cầu.

Theo đạo diễn Hwang Dong-hyuk, thành công của bộ phim nằm ở chính sự đơn giản của nó: "Các trò chơi trong phim rất đơn giản, chúng tôi cũng đưa vào những chi tiết để mỗi nhân vật đều trở nên dễ hiểu đối với người xem. Tôi nghĩ đây có thể là lý do tại sao khán giả trên khắp thế giới thích bộ phim này.

Thực tế, khi tôi thực hiện bộ phim "Squid Game", tôi đã nhắm đến thị trường quốc tế, đến công chúng toàn cầu. Những người trong giới làm nghề hiện đều hiểu rằng ngay cả những nét rất riêng của văn hóa Hàn cũng có thể gây sốt trên toàn cầu. Ví dụ như bộ phim "Parasite" của đạo diễn Bong Joon-ho, nhóm nhạc nam BTS hay bản hit "Gangnam Style" của Psy...

Tôi nghĩ rằng những trò chơi trong phim dù rất đơn giản và là những trò chơi dân gian của người Hàn Quốc nhưng vẫn có thể hấp dẫn công chúng quốc tế, vì vậy, tôi đã mạnh dạn làm việc với Netflix. Đương nhiên, tôi không kỳ vọng phim lại có thể gây sốt tới mức này".

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk cho biết anh đã có ý tưởng thực hiện bộ phim từ năm 2008: "Khi ấy, tôi đã cố gắng thực hiện bộ phim này nhưng chưa được, bởi lúc ấy có rất nhiều ý kiến nhận định rằng bộ phim này quá kỳ quái, phức tạp.

Nhưng sau hơn một thập kỷ, thế giới đã thay đổi, giờ đây, câu chuyện sinh tồn có phần tàn nhẫn và kỳ quái ấy lại đang được đón nhận. Chuyện phim được thực hiện theo hướng rất thực tế, điều tôi cảm thấy buồn là thế giới của chúng ta lại đang thay đổi theo hướng thực tế như vậy".

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk cho biết anh đã được truyền cảm hứng từ những bộ phim sinh tồn như phim truyền hình của Nhật - "Liar Game" (2007) hay sê-ri phim điện ảnh của Mỹ - "The Hunger Games".

Bộ phim Hàn Quốc ăn khách "Squid Game" (Trò chơi con mực) đang gây sốt với người xem trên khắp thế giới (Ảnh: K Odyssey).

Khi xuất hiện một số thông tin cho rằng "Squid Game" lấy ý tưởng từ phim điện ảnh của Nhật - "As the Gods Will" (Trò chơi sinh tồn - 2014), đạo diễn Hwang Dong-hyuk cho biết phim "Squid Game" nhấn mạnh vào người chơi hơn là các trò chơi. Các trò chơi diễn ra rất nhanh, còn người xem chủ yếu sẽ chú tâm vào những xúc cảm của người chơi.

Những phim khác thường nhấn mạnh vào một nhân vật chính trong phim, nhưng "Squid Game" là câu chuyện của hàng loạt "người thất bại", trong phim không có người hùng, không có người chiến thắng.

Trước sức hút của bộ phim hiện tại, nhiều người chờ đợi sẽ sớm có phần 2: "Dù phần một khép lại với những điều bí ẩn, và tôi cũng biết nếu tôi không làm phần 2 sẽ có rất nhiều khán giả cảm thấy thất vọng, hiện cũng có nhiều ý tưởng đang xuất hiện trong tôi, nhưng tôi cần phải đối thoại nhiều hơn với Netflix đã.

Tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho chính mình bởi tôi đã rụng tới 6 cái răng trong quá trình thực hiện phần đầu. Nhưng hơn tất cả, tôi chưa bao giờ nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế này chỉ trong một quãng thời gian ngắn".

Bích Ngọc

Theo K Odyssey