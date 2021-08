Đạo diễn phim "Tình người duyên ma" sợ nhất điều gì?

Dân trí Đạo diễn người Thái Lan Banjong Pisanthanakun (41 tuổi) nổi tiếng nhất với bộ phim kinh dị pha chất tình cảm lãng mạn và cả sự hài hước - "Tình người duyên ma" (2013).

"Tình người duyên ma" là bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Thái Lan, với mức đầu tư 1,8 triệu USD, phim đã thu về 33 triệu USD.

Ngoài ra, đạo diễn Banjong còn được biết tới với những bộ phim như "Shutter" (2004), "Alone" (2007), "Hello Stranger" (2010), "One Day" (2016)...

Đạo diễn người Thái Lan Banjong Pisanthanakun (41 tuổi) nổi tiếng nhất với bộ phim kinh dị pha chất tình cảm lãng mạn và cả sự hài hước - "Tình người duyên ma" (2013).

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, khi được hỏi điều gì khiến đạo diễn Banjong sợ nhất, vị đạo diễn cho hay: "Điều khiến tôi sợ nhất đó là chúng ta đang ngày càng có ít sự cảm thông dành cho nhau. Chúng ta dễ dàng phán xét nhau rất nhanh mà không hề có sự cân nhắc của cảm xúc, điều này lộ rõ trên thế giới online".

Trong năm nay, đạo diễn Banjong sẽ giới thiệu bộ phim kinh dị mới thực hiện - "The Medium". Bộ phim theo chân một đoàn làm phim tài liệu. Họ định làm phim về công việc và cuộc sống của một người phụ nữ tên Nim sở hữu những năng lực khác thường.

Tại đây, đoàn phim gặp cô cháu gái tên Mink của bà Nim. Một số sự việc lạ lùng xảy ra khiến đoàn phim chuyển sang theo sát Mink. Nhưng càng lúc, những sự việc bất thường càng khiến đoàn phim và những người thân của Mink lo lắng, bởi dường như mọi việc không đơn giản như họ hình dung ban đầu.

Bộ phim "The Medium" chứng kiến sự hợp tác giữa đạo diễn Banjong và nhà làm phim người Hàn Quốc Na Hong-jin (đạo diễn của phim kinh dị "The Wailing" ra mắt hồi năm 2016).

Trailer phim "The Medium" (2021)

Trailer phim "Tình Người Duyên Ma" (2013)

Bích Ngọc

Theo Asia One