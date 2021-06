Đạo diễn "Người đẹp Tây Đô" - Lê Cung Bắc qua đời

Dân trí Đại diện gia đình đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết, ông qua đời vào lúc 1h30 sáng ngày 13/6/2021 tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi.

Anh Hữu Tâm, học trò của đạo diễn Lê Cung Bắc xác nhận cùng Dân trí thông tin nam đạo diễn tài năng của điện ảnh Việt đã ra đi. Ông mất tại nhà riêng ở đường Đồng Nai, Quận 10, TPHCM.

Đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời do bệnh nặng trong thời gian dài. Sự ra đi của ông là sự mất mát to lớn của nền điện ảnh Việt Nam.

"Sáng nay vợ chú gọi cho tôi báo tin chú mất. Trước đó, tôi biết chú bị bệnh nặng trong khoảng thời gian gần một năm. Nhưng khi hay tin chú mất tôi cũng cảm thấy rất bàng hoàng và đau lòng", anh Hữu Tâm chia sẻ.

Tang lễ đạo diễn Lê Cung Bắc được tổ chức tại nhà riêng (Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, TPHCM). Lễ viếng diễn ra từ ngày 13-15/6, sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Sài Gòn - Thiên Phúc, Cần Giuộc, Long An.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Ánh cũng chia sẻ về sự mất mát to lớn này. Chị viết: "Tạm biệt chú - người đã trao cho tôi khi đó là cô bé 18 tuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình (Người đẹp Tây Đô - 1995). Chú cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng (Giã từ cô đơn - 2019) do chú làm đạo diễn. Đã hết đau đớn rồi, an nghỉ nha chú!".

Bộ phim Người đẹp Tây Đô đã đưa tên tuổi của Hồng Ánh và Việt Trinh tỏa sáng.

Đạo diễn Lê Cung Bắc nổi tiếng trong giới làm phim miền Nam. Trong vai trò diễn viên, ông cũng có hàng trăm vai diễn. Và với vai trò đạo diễn, ông có rất nhiều tác phẩm để đời, như: Người đẹp Tây Đô, Sóng đời, Trên cả hận thù, Ta tắm ao ta, Giọt lệ chưa khô, Duyên trần thoát tục, Vó ngựa trời nam...

Băng Châu