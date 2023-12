Đại tá sắp được phong NSND: Đời tư kín tiếng, chuyên vai công an, Đại tướng

Đạo diễn, NSƯT Khương Đức Thuận (SN 1958) hiện là diễn viên Đoàn Kịch nói Công an nhân dân (CAND), nay là Nhà hát Kịch CAND.

Anh từng theo học Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cùng lứa với các nghệ sĩ như Tất Bình, Nguyễn Anh Dũng… Sau khi tốt nghiệp, anh vào làm diễn viên của Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Trung.

Tới năm 1976, Khương Đức Thuận trở thành diễn viên của Đoàn Chèo Hà Nội nhưng anh nhận ra đó không phải là mảnh đất của mình. Đến năm 1982, nam nghệ sĩ quyết định về Đoàn kịch nói, Nhà hát Công an Nhân dân, đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của Khương Đức Thuận.

NSƯT Khương Đức Thuận (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sở hữu khuôn mặt chữ điền, vầng trán rộng, có lẽ vì vậy mà anh luôn được "chọn mặt gửi vàng" cho những vai chính kịch.

Trong suốt thời gian gắn bó với Kịch nói CAND và nhiều năm sau này, đến nay, nam nghệ sĩ vẫn là một trong những diễn viên được nhớ đến với nhiều vai công an thành công trong các tác phẩm sân khấu và điện ảnh.

NSƯT Khương Đức Thuận cũng từng thừa nhận, niềm tự hào lớn nhất của anh là được giao vào vai "sếp" như: Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra trong vở Vòng xoáy, Quận trưởng Công an trong Thằng Mẫn tóc nâu, Giám đốc công an trong Ngọt ngào trong cay đắng, Giám đốc công an trong Khoảnh khắc mong manh, điệp báo viên trong Đối đầu…

Trong suốt 40 năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật, Khương Đức Thuận cũng là nghệ sĩ công an nhận được nhiều huy chương trong các kỳ hội diễn nhất và vui hơn khi các huy chương ấy đều được trao cho các vai diễn công an.

Đó là huy chương vàng trong vở diễn Người với người, Thằng Mẫn tóc nâu, Cuộc chia tay lần cuối, rồi huy chương bạc cho vai diễn trong các vở Ngọt ngào trong cay đắng, Vòng xoáy, Đối đầu…

Dường như chất công an đã ngấm vào máu của NSƯT Khương Đức Thuận như lời một đạo diễn từng nhận xét về nam diễn viên: "Đức Thuận đứng im cũng đã ra dáng công an rồi".

Ở bất cứ lĩnh vực gì, sân khấu hay phim ảnh, anh rất tự tin khi vào dạng vai này. Thậm chí, anh còn có thể giúp các bạn diễn ngành ngoài thực hiện đúng điều lệnh, tác phong của người chiến sĩ Công an.

NSƯT Khương Đức Thuận (ngồi) trong một cảnh phim (Ảnh: Tư liệu).

Chính vì vậy, nam diễn viên đã lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn phim truyền hình muốn mời anh vào vai công an. Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào nghiệp diễn, Khương Đức Thuận đã được giao vai Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra trong Vượt qua thử thách (đạo diễn Phi Tiến Sơn) hay sau này là phim Người cùng năm sinh, Miền đất hứa…

Không chỉ gây ấn tượng bởi những vai diễn công an, đạo diễn, NSƯT Khương Đức Thuận còn được nhớ đến với nhiều vai diễn khác trong các bộ phim truyện điện ảnh, phim truyền hình như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phim truyện nhựa Giải phóng Sài Gòn, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trong phim Chiến hạm nổ tung…

Trong đó, vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật để đời và là một kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời làm nghệ thuật của anh.

Từng là một người lính, từng trải qua những ngày gian khổ ở chiến trường Quân khu 5, điều ấy đã giúp cho NSƯT Đức Thuận vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành công, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người xem.

NSƯT Khương Đức Thuận từng xúc động kể, anh rất hạnh phúc vì được đạo diễn Long Vân tin tưởng giao cho một trong những vai diễn quan trọng nhất, đó là vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam.

Trước khi quay phim, tướng Nguyễn Chuông đã sắp xếp cho đoàn làm phim của anh vào thăm Đại tướng.

"Khi biết tôi đóng vai Đại tướng, ông nhìn tôi và nói: "Anh đóng bác không cần ngoại hình giống bác, quan trọng là đúng cái thần và ý chí của bác". Ông còn cho tôi rất nhiều sách, băng đĩa, tài liệu có hình ảnh liên quan đến ông để tôi nghiên cứu vào vai cho đúng", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

NSƯT Khương Thuận quen thuộc với khán giả qua những vai diễn công an trên màn ảnh (Ảnh: Tư liệu).

Cũng theo NSƯT Khương Đức Thuận, để vào vai và thân hình phù hợp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh đã phải liên tục ép cân bằng nhiều biện pháp, từ 80kg xuống còn 60kg.

"Để diễn đúng ánh mắt và thần thái của Đại tướng, tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ làm sao có thể khắc họa rõ nét tính cách và con người của bậc vĩ nhân dân tộc. Có nhiều cảnh quay làm tôi xúc động.

Đặc biệt là khi tôi quay cảnh Đại tướng mặc áo khoác mỏng đi trong đêm lạnh giá với gương mặt phong sương, đầy trăn trở về kế hoạch làm sao để giải phóng được Sài Gòn", Khương Đức Thuận tâm sự.

Hằng năm, mỗi dịp ngày 30/4, bộ phim Giải phóng Sài Gòn lại được trình chiếu, để những lớp con cháu sau này có thể xem và hiểu rõ cuộc chiến tranh khốc liệt mà thế hệ ông cha đã phải trải qua.

Với điện ảnh, NSƯT Khương Đức Thuận còn ghi dấu ấn trong vai trò đạo diễn trong một số phim về đề tài CAND được đánh giá cao, nổi bật có phim truyền hình Những đứa con Biệt động Sài Gòn (phối hợp cùng đạo diễn Minh Quang) - tác phẩm giành giải bộ phim truyền hình được yêu thích năm 2011 - 2012 do tạp chí truyền hình tổ chức, phim Chiến hạm nổ tung (phối hợp cùng đạo diễn Nguyễn Chí Thành)…

Là nghệ sĩ, quen với ánh đèn sân khấu nhưng lần nào bước lên sân khấu hay đóng phim, NSƯT vẫn cảm thấy xúc động như lần đầu.

Anh có cảm giác không phải mình diễn nữa mà là đang chia sẻ với các đồng nghiệp cũng như nói lên những tâm sự của các chiến sĩ đang vất vả với cuộc chiến chống tội phạm đâu đây.

Về đời tư, Khương Đức Thuận là một trong những nghệ sĩ nam nổi tiếng của miền Bắc rất kín đáo. Chỉ biết, Khương Đức Thuận đang tận hưởng cuộc sống yên ấm bên gia đình trong một căn chung cư ở Hà Nội. Nam nghệ sĩ hiện đã lên chức ông và có rất nhiều con cháu.

Anh không chia sẻ nhiều với công chúng, truyền thông về gia đình. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ cũng hiếm khi cập nhật những hình ảnh đời thường.