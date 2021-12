Đại nhạc hội MBC Gayo Daejejeon 2021 quy tụ 34 nghệ sĩ K-pop trên FPT Play

Dân trí MBC Gayo Daejejeon 2021 sẽ chính thức diễn ra từ 18h40 ngày 31/12, được trình chiếu trực tiếp trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play.

MBC Gayo Daejejeon là một trong ba đại nhạc hội có tầm cỡ nhất xứ sở kim chi. So với các chương trình khác, MBC Gayo Daejejeon thậm chí còn được đánh giá cao hơn vì độ hoành tráng của sân khấu và sự đa dạng của dàn nghệ sĩ line-up suốt từ năm 2005 đến nay. Không chỉ có các nhóm nhạc thần tượng, ban tổ chức còn mời cả các nghệ sĩ solo, thần tượng nhạc trot, indie và rock… tham gia. Điều này tạo nên sự khác biệt quan trọng, giúp chương trình trở thành sự kiện âm nhạc đầy màu sắc, mang tính nghệ thuật cao và không thể bỏ qua đối với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích khác nhau.

Dàn line-up hoành tráng

Theo kế hoạch, Đại nhạc hội MBC Gayo Daejejeon 2021 (MBC K-Pop Grand Festival) vẫn sẽ diễn ra vào buổi tối ngày cuối cùng của năm cũ và kéo dài đến khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2022. Chương trình năm nay lấy chủ đề TOGETHER (tạm dịch: Cùng Nhau) sẽ chính thức diễn ra từ 18 giờ 40 phút (giờ Việt Nam) ngày 31/12 sắp tới và được trình chiếu trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play.

Đại nhạc hội năm nay sẽ quy tụ 36 nghệ sĩ và nhóm nhạc K-pop. Tất cả sẽ đem đến cho khán giả những màn biểu diễn đặc sắc nhất trên sân khấu của Trung tâm MBC Ilsan Dream Center. Trong danh sách, nổi bật là nhiều tên tuổi hàng đầu như MAMAMOO, Red Velvet, OH MY GIRL, Brave Girls, ASTRO, NCT 127, NCT DREAM, NCT U, THE BOYZ, Stray Kids, ITZY, STAYC, aespa, Lee Moojin và IVE. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt các nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc Hàn Quốc như Yang Hee Eun, Kim Yeon Ja, rock band YB cùng hai ngôi sao nhạc trot Song Ga In và Lim Young Woong.

Nhóm nhạc thần tượng song hành với các nghệ sĩ gạo cội và solo trong dàn line-up của MBC Gayo Daejejeon 2021 (Ảnh: MBC).

Đây là năm thứ 3 liên tiếp mà sự kiện chào năm mới của MBC thiếu vắng tất cả các nghệ sĩ từ nhà HYBE. Tin tức mới nhất cho biết ba thành viên Suga, Jin và RM của BTS vừa nhiễm Covid-19 sau chuyến lưu diễn Jingle Ball Tour ở Mỹ. Quy định phòng dịch khiến các chàng trai Bangtan Boys quyết định không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện âm nhạc, kể cả Lễ trao giải MAMA 2021 trên FPT Play mới đây. Điều này không còn khiến cho Knet quá ngạc nhiên, thậm chí fandom ARMY còn cảm thấy đây là khoảng thời gian quý giá mà các idol của mình được nghỉ ngơi.

Vì thế, sức nóng từ dàn line-up hoành tráng của MBC Gayo Daejejeon năm nay hầu như không hề bị ảnh hưởng. Sau khi danh sách được công bố, người hâm mộ K-pop đã vô cùng phấn khích và không ngừng bàn tán về những màn collab độc nhất vô nhị có thể trình làng trong sự kiện sắp tới đây.

NCT DREAM, Red Velvet, ITZY và Stray Kids sẽ cùng góp mặt trong chương trình.

Hứa hẹn nhiều tiết mục mãn nhãn

Những thông tin mới nhất từ ban tổ chức đã hé lộ về các "special stage" (màn trình diễn đặc biệt) của chương trình năm nay. Đặc biệt nhất có thể kể đến tiết mục collab giữa 5 nhóm nhạc thần tượng genZ: THE BOYZ, Stray Kids, ITZY, STAYC and aespa trên cùng một sân khấu.

Bên cạnh đó, fan hâm mộ cũng không giấu được sự phấn khích trước phần trình diễn chung giữa nghệ sĩ gạo cội Yang Hee Eun và thành viên girl band thế hệ thứ 4. Đó là Cha Eun Woo (ASTRO), Solar (MAMAMOO), Wendy (Red Velvet) và Hyojung (OH MY GIRL). Cả bốn cô gái sẽ cùng thể hiện một ca khúc bí mật với giọng ca "Mother To Daughter", người đã có gần 50 năm cống hiến cho làng nhạc Hàn Quốc.

Kim Min Ju, Yeji - ITZY, Miyeon - (G)I-DLE, Yujin và Wonyoung - IVE sẽ cùng xuất hiện trong một special stage.

Không chỉ có vậy, MBC còn khiến người hâm mộ phát sốt khi tung ra teaser mới với nền nhạc Rum Pum Pum Pum. Trong đó, 5 ca sĩ xinh đẹp từng kiêm nhiệm vai trò MC trong các chương trình âm nhạc nổi tiếng gồm: Kim Min Ju, Yeji nhóm ITZY, Miyeon nhóm (G)I-DLE, Yujin và Wonyoung của nhóm IVE sẽ cùng xuất hiện trong một special stage. Ngoài ra, rock band huyền thoại YB của Hàn Quốc cũng sẽ đứng chung sân khấu với NCT. Kim Yeon Ja, SWJA, 10CM và Hwasa (MAMAMOO) cũng sẽ đem đến nhiều bất ngờ với nhiều tiết mục thuộc các thể loại phong phú, đa dạng cho chương trình.

3 MC Im Yoon Ah, Lee Junho và Jang Sung Kyu.

Đại nhạc hội MBC Gayo Daejejeon 2021 sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi Im Yoon Ah. Đây sẽ là năm thứ 7 liên tiếp cựu thành viên nhóm Girls' Generation nhận vai trò MC. Sánh vai với cô trong sự kiện năm nay sẽ là MC kỳ cựu Jang Sung Kyu và nam thần "Cổ Tay Áo Màu Đỏ" Lee Junho (2PM). Theo đội ngũ sản xuất, MBC Gayo Daejejeon 2021 sẽ không tổ chức chào đón khán giả tham gia trực tiếp như dự định trước đây vì siết chặt quy định phòng dịch. Thay vào đó, chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình tại Hàn Quốc và trên nền tảng của các đơn vị có bản quyền tại các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

