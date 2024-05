Cuốn sách best-seller về 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới

Nhà xuất bản Tri Thức và Omega Plus phối hợp phát hành cuốn sách Lãnh đạo: 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới của tác giả Henry Kissinger, dịch giả Phạm Thị Ngọc Mai.

Ngay từ khi vừa ra mắt, cuốn sách đã lập tức trở thành best-seller (bán chạy nhất) trên New York Times.

Tác phẩm đã xem xét chiến lược của 6 nhà lãnh đạo vĩ đại của thế kỷ XX và đưa ra một lý thuyết về lãnh đạo và ngoại giao.

Họ gồm Konrad Adenauer với tính cách chính trực và bền bỉ; Charles de Gaulle quyết tâm và tầm nhìn lịch sử; Richard Nixon hiểu biết tình hình quốc tế đa phương và sức mạnh trong việc ra quyết định; Anwar Sadat nhận thức tinh thần cao cả mà với nó ông đã tiến nhanh tới hòa bình; Lý Quang Diệu với trí tưởng tượng trong việc xây dựng một xã hội đa dân tộc mới; Margaret Thatcher mang phong cách lãnh đạo nguyên tắc và sự ngoan cường.

Henry Kissinger còn đã tiếp tục cả 6 người khi họ đang thời kỳ đỉnh cao, hiểu biết sâu sắc về cá tính và tư duy chiến lược của họ…, giúp ông đưa ra những nhận định, mà như nhiều người nhận xét, "là chỉ Kissinger mới có thể".

"Tất cả họ đều trở thành kiến trúc sư của công cuộc phát triển đất nước họ thời hậu chiến và cả trật tự quốc tế. Tôi may mắn được gặp cả 6 người vào thời kỳ mà tầm ảnh hưởng của họ đang ở đỉnh cao và đã sát cánh làm việc với Richard Nixon.

Kế thừa một thế giới mà tính chắc chắn đã bị chiến tranh làm tiêu tan, họ tái xác lập các mục đích quốc gia, mở ra những chân trời mới và đóng góp một cấu trúc mới cho thế giới đang trong quá trình chuyển dịch", trích nội dung sách.

Tác giả không đơn thuần lựa chọn 6 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cục diện thế giới trong thế kỷ XX để phân tích, trình bày điều kiện để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và lý do tại sao các nhân vật được chọn lại vĩ đại.

Trước và sau 6 phân tích cụ thể, tác giả còn có phần mở đầu và kết luận mang tính lý luận, mở rộng vấn đề lãnh đạo.

Phần mở đầu, Kissinger đưa ra vai trò không thế thiếu của vị trí lãnh đạo, bản chất của quyết định lãnh đạo, các kiểu mẫu lãnh đạo, trình bày bối cảnh lịch sử của 6 nhà lãnh đạo được mô tả trong sách này.

Trong phần kết luận, tác giả bàn về tiến trình của "lãnh đạo", cũng như lãnh đạo với trật tự thế giới và tương lai của "lãnh đạo".

Đây là hai phần đặc biệt quan trọng đúc kết những tư tưởng, tầm nhìn của Kissinger về lãnh đạo trong suốt gần một đời hoạt động chính trị của mình.

Cuốn sách phù hợp với những độc giả quan tâm các chiến lược gia cụ thể được mô tả trong sách này, bối cảnh lịch sử, chính trị của đất nước họ cũng như của thế giới sau Thế chiến II, mở rộng ra là địa chính trị và trật tự thế giới nói chung.

Henry Kissinger (1923-2023) là Cố vấn An ninh quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời các tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford, đã cố vấn cho nhiều tổng thống Mỹ khác về chính sách đối ngoại.

Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo về chính sách đối ngoại và ngoại giao.

Trong đó, Omega Plus đã xuất bản: Về Trung Quốc (On China, 2011); Trật tự thế giới (World Order, 2014); Lãnh đạo: 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới (Leadership: Six Studies in World Strategy, 2022).