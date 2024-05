Cuộc đời nhiều trắc trở của "người bà quốc dân" màn ảnh xứ Hàn

Bà Kim Young Ok, năm nay tròn 86 tuổi, đẹp lão nhờ đôi mắt hiền từ. Khác với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, bà vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Bà Kim Young Ok sở hữu gia tài phim ảnh hơn 160 bộ phim với 67 năm hoạt động nghệ thuật.

Bà khởi nghiệp vào năm 1957 và từ đó, nữ diễn viên làm việc liên tục, được giới chuyên môn đánh giá cao và chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Bà từng thắng các giải thưởng danh giá của điện ảnh Hàn Quốc như Baeksang Art Awards 1979, KBS Drama Awards…

Kim Young Ok được xem là "người bà quốc dân" của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Naver).

Năm 2018, Kim Young Ok được trao giải Thành tựu trọn đời tại Korea Drama Awards. Trong làng phim Hàn Quốc đương đại, bà thuộc số ít ngôi sao cao niên, được xếp vào nhóm những người bà, người ông thân quen trên màn ảnh.

Sau gần 67 năm hoạt động nghệ thuật, bà được truyền thông xứ Hàn ngợi ca là "người bà quốc dân" của màn ảnh xứ Hàn. Với khán giả Việt Nam, bà là gương mặt quen thuộc với các bộ phim như Vinh quang gia tộc, Bảo vệ ông chủ, Câu chuyện mẹ tôi, Gia đình đá quý, Vườn sao băng, Quân Vương bất diệt, Điệu cha cha cha làng biển và Trò chơi con mực.

Riêng năm 2022, bà đóng đến 5 phim truyền hình và đều là những tác phẩm đình đám. Đầu năm 2021, Kim Young Ok góp mặt trong phim Mouse (Kẻ săn người) và vai bà ngoại của nữ chính Bong Yi (Park Joo Hyun đóng). Nhân vật này được khán giả thương yêu vì trải qua cuộc sống khổ cực nhưng vẫn giữ được vẻ lạc quan cùng sự tốt bụng.

Sau Mouse, Kim Young Ok tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ trên phim trường. Bà góp mặt trong Điệu cha cha cha làng biển, Trò chơi con mực, Thiếu nữ và quý ông. Đặc biệt, cả ba phim đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt và mỗi vai diễn của Kim Young Ok đều để lại dấu ấn riêng biệt.

Bà Kim Young Ok (phải) trong "Trò chơi con mực" (Ảnh: Netflix).

Kim Young Ok chia sẻ, bà từng mơ ước trở thành diễn viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không được bố mẹ ủng hộ. Do đó, bà chuyển hướng làm phát thanh viên và từng là giọng nói được yêu thích trên sóng radio.

Sau 8 tháng bà gắn bó với công việc này, nhà đài cắt giảm nhân sự vì lương phát thanh viên quá cao. Cùng nhiều phát thanh viên khác, Kim Young Ok được chọn làm diễn viên phụ trong các phim dài tập và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên.

Cuộc đời bà Kim Young Ok cũng đối mặt với nhiều sóng gió. Năm Kim Young Ok lên 8 tuổi, bà và anh trai bị lạc nhau và tới năm 2000, họ mới được đoàn tụ.

Đoàn tụ khi mái tóc đã điểm bạc, anh em nữ nghệ sĩ mừng mừng tủi tủi, ôm nhau trong làn nước mắt. "Tôi vốn không biết anh mình sống chết ra sao, nay thấy anh ấy khỏe mạnh như vậy là tôi cảm tạ trời đất rồi", bà bật khóc trên sóng truyền hình.

Bà Kim Young Ok kết hôn với người chồng cũng là phát thanh viên. Ông cũng là người duy nhất bà hò hẹn từ trước đến giờ. Họ có cuộc hôn nhân viên mãn và 3 đứa con chung.

Ở tuổi hiếm của người nghệ sĩ, ngôi sao kỳ cựu Kim Young Ok vẫn miệt mài với nghề diễn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà Kim Young Ok luôn cho thấy vẻ lạc quan cùng nét hài hước duyên dáng.

Bà Kim Young Ok vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi U90 (Ảnh: Naver).

Trong chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm, bà khẳng định vẫn còn đam mê với diễn xuất và sẽ tiếp tục làm việc. Nữ nghệ sĩ gạo cội cũng chia sẻ bản thân ghét ở nhà không làm gì.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng nữ nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống vất vả, nhiều nỗi lo đằng sau ống kính. Theo Kim Young Ok, bà đã làm việc chăm chỉ trong gần 70 năm để nuôi 3 người con. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 86, "người bà quốc dân" vẫn không dám nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già.

"Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để nuôi 3 con. Dù kết thúc công việc ở phim trường nhưng về đến nhà tôi chưa kịp thay quần áo, đã phải tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa.

Thấy tôi vất vả, chồng từng khuyên tôi bỏ việc, nhưng tôi không đồng ý vì không muốn chồng có thêm gánh nặng kinh tế. Ngay cả lúc này, tôi vẫn không thể ngồi yên dù chỉ một giây khi ở nhà. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng liệu bản thân có bị nghiện công việc không và tại sao tôi lại khiến mình mệt mỏi như vậy", bà Kim nói.

Bà Kim Young Ok luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ dù cuộc sống của bà nhiều biến cố (Ảnh: Naver).

Được biết, ở tuổi 86, bà Kim Young Ok còn bận rộn chăm sóc cháu trai ốm yếu, bị liệt thân dưới trong 8 năm qua. Theo nữ diễn viên gạo cội, cháu trai bà đã bị tai nạn ô tô do một tài xế say rượu gây ra và mất khả năng đi lại. Thương đứa cháu tội nghiệp, bà dồn tình yêu thương và thời gian chăm sóc cháu.

Nữ diễn viên ở tuổi U90 cũng thừa nhận, bà hiểu bản thân không còn trẻ, nhanh nhẹn như xưa vì tuổi tác ngày càng cao. Bà nói: "Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi cảm thấy mình có thể sẽ ra đi trong khi ngủ bất kỳ lúc nào. Ngay lúc bị cảm lạnh, tôi vẫn cảm thấy như có điều gì đó lớn lao sắp xảy ra. Tôi sợ phải rời xa con cháu thân yêu của mình".

Theo Kim Young Ok, bà không thích sống ở viện dưỡng lão. Nguyện vọng của bà là được kết thúc cuộc đời trong ngôi nhà yêu thương và hy vọng không phải nhìn thấy con cháu rời xa thế giới trước mình.

"Tôi luôn muốn được ra đi trong vòng tay con cháu. Tôi cũng cảm thấy đau khổ khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi hy vọng mình không phải trải qua tình cảnh đau đớn như vậy", ngôi sao nổi tiếng trải lòng.