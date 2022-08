"Cuộc đời cũng như đóng phim hành động, muốn đi lên hãy học cách ngã xuống"

Dương Tử Quỳnh vừa nhận được tấm bằng tiến sĩ danh dự (Ảnh: Indie Wire).

Nữ diễn viên vừa nhận được tấm bằng tiến sĩ danh dự vì tài năng và những nỗ lực cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh. Dương Tử Quỳnh đã nhận bằng vào hôm chủ nhật vừa qua tại Los Angeles, Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện nhận bằng, Dương Tử Quỳnh nói: "Sự kiện này đã khiến mẹ của tôi trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế giới. Sau cùng, mẹ của tôi đã có thể yên tâm rằng con gái của mình đã thực sự trưởng thành với một nghề nghiệp vững vàng, được các đồng nghiệp ghi nhận.

Được góp phần kể nên những câu chuyện thông qua những thước phim là một niềm vinh dự, mà những người tham gia quá trình ấy không bao giờ được phép xem nhẹ. Chúng ta là những người có khả năng du hành thời gian, góp phần xây dựng nên thế giới, thúc đẩy nhiều sự đổi thay trong cuộc sống.

Một thước phim mà chúng ta quay hôm nay có thể sẽ gieo những hạt giống ước mơ vào trong suy nghĩ của một đứa trẻ sống ở đâu đó trên trái đất này, truyền cảm hứng cho một vĩ nhân sẽ xuất hiện trong tương lai, hay làm gợi mở ra những cuộc đối thoại giàu ý nghĩa trong đời sống của một cá nhân, hay thậm chí của một cộng đồng".

Dương Tử Quỳnh từng ước mơ trở thành một vũ công ba-lê (Ảnh: Indie Wire).

Nữ diễn viên 60 tuổi đã từng học tại một trường múa danh tiếng ở London (Anh) với ước mơ trở thành một vũ công ba-lê, nhưng rồi một chấn thương nặng đã khiến Dương Tử Quỳnh phải từ bỏ ước mơ.

Sau biến cố đầu đời, Dương Tử Quỳnh phải học cách gây dựng lại sức mạnh cho bản thân mình, định hướng lại tương lai, bà quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Bà muốn tận dụng được thế mạnh biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể, nên quyết định trở thành diễn viên phim hành động - một công việc vốn đòi hỏi cả sự mềm dẻo, linh hoạt của cơ thể.

Dương Tử Quỳnh đã tới gặp một diễn viên đóng thế có tiếng để học hỏi về cách thức đóng phim hành động. Chia sẻ về kỷ niệm này, Dương Tử Quỳnh có một câu chuyện thú vị dành cho các sinh viên đang theo học chuyên ngành điện ảnh có mặt tại sự kiện trao bằng.

Sau biến cố đầu đời, Dương Tử Quỳnh phải học cách gây dựng lại sức mạnh cho bản thân mình (Ảnh: Indie Wire).

Dương Tử Quỳnh nói: "Trước tiên, người ta dạy tôi cách cuộn mình lại và lăn tròn trên đất mà không bị thương, không bị bầm giập, rồi họ dạy tôi cách ngã về một bên sao cho nhẹ nhàng nhất, rồi cách ngã ngửa sao cho không bị đập đầu choáng váng...

Sau một quãng thời gian theo học, tôi thấy là họ toàn dạy tôi cách ngã sao cho... khéo nhất. Tôi nghĩ chắc là họ chơi khăm mình rồi. Tôi liền đặt thẳng vấn đề là bao giờ thì tôi được học những kỹ thuật đẳng cấp. Tôi hình dung đó là khi tôi được dạy cách thực hiện những màn đánh võ đối kháng.

Lúc đó, người hướng dẫn tôi đã hỏi: Cô định đi lên như thế nào nếu không biết cách ngã xuống cho khôn ngoan? Bài học đó vẫn còn theo tôi cho tới tận hôm nay. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này, tôi đã học được cách ngã khá tốt. Những bài học về cách ngã cho tôi hiểu thế nào là kiên trì, nhẫn nại, là gan góc chịu dựng, là khiêm tốn nhún nhường".

Nữ diễn viên "Ngọa hổ tàng long" cũng chia sẻ với các sinh viên rằng những người thành công mà chưa từng đi qua thất bại đáng kể nào là những người rất may mắn, nhưng không đáng để phải ghen tị, bởi thất bại không phải là điều đáng sợ. Trong cuộc sống, người ta cần phải dựa vào thất bại để học được những bài học cần thiết cho sự trưởng thành.

Tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong một số dự án phim (Ảnh: Indie Wire).

"Các bạn thấy đấy, sau khi tôi học thành thục các bài học về các kiểu ngã, tôi mới có thể học những kỹ năng khác cao hơn, như đấu võ đối kháng hay bay lượn trên không. Điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ ngồi đây hôm nay là những cú trượt ngã, những lần loạng choạng của chúng ta trong cuộc sống không đáng sợ, đó chính là bí mật cho sức mạnh của chúng ta sau này.

Hầu như bất cứ ai từng bước lên bục vinh quang đều có nhiều câu chuyện để kể về những lần thất bại. Hãy tin tôi, thất bại là một phần quan trọng của cuộc sống. Thành công mà chưa từng thất bại, đó gọi là may mắn. May mắn sẽ không lặp lại và cũng không thể đặt lòng tin vào may mắn được. Chỉ có thất bại mới cho chúng ta bài học và giúp chúng ta trưởng thành".

Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên người Malaysia. Bà bén duyên với điện ảnh qua những bộ phim hành động của Hồng Kông thực hiện hồi thập niên 1990. Ngay từ thuở ban đầu ấy, Dương Tử Quỳnh đã tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm và ghi dấu ấn với những vai diễn trong các bộ phim như "Yes, Madam" (1985), "Police Story 3: Supercop" (1992), "Holy Weapon" (1993).

Đối với công chúng quốc tế, Dương Tử Quỳnh được biết đến nhiều qua vai diễn trong hai bộ phim điện ảnh - "Tomorrow Never Dies" (Ngày mai không lụi tàn - 1997) và "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (Ngọa hổ tàng long - 2000).

Dương Tử Quỳnh có bài phát biểu ấn tượng sau khi nhận bằng tiến sĩ danh dự do Viện Phim Mỹ trao tặng (Ảnh: Indie Wire).

Những bộ phim đáng kể khác mà Dương Tử Quỳnh từng tham gia còn có "Memoirs of a Geisha" (Hồi ức của một Geisha - 2005), "Kung Fu Panda 2" (2011), "Crazy Rich Asians" (Con nhà siêu giàu Châu Á - 2018), "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân - 2021), "Everything Everywhere All at Once" (Cuộc chiến đa vũ trụ - 2022)...

Năm 2008, Dương Tử Quỳnh được chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes bình chọn là nữ diễn viên phim hành động xuất sắc nhất mọi thời đại. Năm 1997, bà được tạp chí People (Mỹ) đưa vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới.

Năm 2009, tạp chí People lại đưa bà vào danh sách 35 nhan sắc màn ảnh đẹp nhất mọi thời đại. Năm 2022, tạp chí Time (Mỹ) đưa bà vào danh sách bình chọn thường niên - 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.