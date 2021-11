Cuộc đời bình lặng, cát sê bất ngờ của sao "Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười"

Dân trí Trước khi nổi tiếng với series "Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười", nam diễn viên chính của phim N!xau ít được tiếp xúc với cuộc sống văn minh và cuộc đời ông cũng không có gì nổi bật.

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười (Tên tiếng Anh là The god must be crazy) lần đầu tiên ra mắt khán giả năm 1980, kịch bản và đạo diễn được viết bởi Jamie Uys. Phần đầu của loạt phim được quay tại Botswana và Nam Phi kể về câu chuyện chàng thổ dân Xi, một thành viên của bộ tộc Sho cư ngụ tại sa mạc Kalahari và chưa từng biết đến sự tồn tại của thế giới văn minh.

Bộ phim "Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười" đạt doanh thu toàn cầu lên tới 100 triệu USD.

Ngoài cuộc hành trình của Xi đến tận cùng thế giới để vứt bỏ chai coca-cola, bộ phim còn là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một nhà khoa học và một nữ giáo viên cùng cuộc chạy trốn của một toán quân phiến loạn. Sự xung đột về văn hóa, sự trái ngược giữa thế giới văn minh và cuộc sống giản dị của những người thổ dân trong bộ phim mang lại tiếng cười, sự sảng khoái cho người xem.

Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười được công chiếu lần đầu tại Nam Phi vào năm 1980 và trở thành một hiện tượng tại quốc gia này. Phim mang lại cho hãng phim Ster Kinekor một khoản lợi nhuận khổng lồ cũng như phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu.

6 năm sau khi bộ phim được thực hiện, Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười được ra mắt khán giả Bắc Mỹ vào tháng 11/1986 và nhanh chóng được yêu thích. Được biết, doanh thu của phim tính trên toàn thế giới là 100 triệu USD. Nam chính của bộ phim, từ một thổ dân, bỗng chốc trở thành một diễn viên được nhiều người biết tới.

N!xau hay còn gọi là Gcao Tekene Coma là nam chính trong "Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười".

N!xau hay còn gọi là Gcao Tekene Coma, sinh năm 1943, là một thổ dân thực thụ thuộc bộ tộc Bushmen ở Namibian. Trước khi nổi tiếng với vai diễn anh chàng thổ dân ngờ nghệch Kalahari San (Bushman) Xixo trong bộ phim nổi tiếng Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười, anh có một cuộc sống bình thường, không có gì nổi bật tại quê nhà.

Cuộc sống của ông hoàn toàn tách rời với thế giới văn minh. Khi nhận được 300 USD (gần 7 triệu đồng) cát sê đầu tiên, ông đã không biết dùng số tiền đó để làm gì và để chúng bay đi mất.

Tới khi nhận lời tham gia phần 2 của bộ phim, ông đã nhận thức được giá trị số tiền mình kiếm được và yêu cầu mức cát sê 80 nghìn USD. Nhờ số tiền đó, N!xau đã xây dựng một ngôi nhà bằng gạch với đầy đủ hệ thống nước máy và điện cho gia đình sinh sống.

Bộ phim "Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười" đã giúp N!xau, một anh chàng nông dân ở châu Phi, tiếp xúc với thế giới văn minh và được nhiều người biết tới.

Sau đó, ông cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều đạo diễn cũng như lời mời tham gia đóng phim. N!xau được yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc. Ông từng có thời gian đến Hồng Kông đóng phim và cộng tác với các diễn viên nổi tiếng của xứ hương cảng.

Sự nghiệp diễn xuất của ông gắn liền với các bộ phim như hai phần Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười là The Gods Must Be Crazy (1980), The Gods Must Be Crazy II (1988), Kwagga Strikes Back (1990), Crazy Safari (1991), Crazy Hong Kong (1993), The Gods Must be Funny in China (1994) và Sekai Ururun Taizaiki (1996).

Với sự kiên nhẫn và khiếu hài hước của mình, diễn viên N!xau đã chu du khắp thế giới suốt 10 năm, tiếp xúc với cuộc sống văn minh. Tuy nhiên, ông thừa nhận, điều này khiến ông cảm thấy căng thẳng và quyết định trở lại với cuộc sống thổ dân giản dị tại quê nhà ở Kalahari.

N!xau trở về quê nhà khi về già. Ông mất vào năm 2003 khi mới 59 tuổi.

Khi từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, N!xau quay lại làm nông dân yên bình, ngày ngày trồng cây, chăm chút trang trại bên vợ con. Nam diễn viên có 3 người vợ và 6 người con.

Năm 2003, khi mới 59 tuổi, ông được phát hiện qua đời trong một khu rừng gần nhà khi đang trên đường đi nhặt củi. Nguyên nhân thực sự khiến nam diễn viên qua đời hiện chưa được tiết lộ nhưng có nguồn tin cho rằng, ông từng phát hiện bị bệnh lao trước khi mất.

Ông được an táng tại quê nhà, bên cạnh người vợ thứ 2. Rời xa làng giải trí từ lâu nhưng sự ra đi của ông vẫn để lại sự tiếc nuối cho công chúng. Đạo diễn của bộ phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười - Jamie Uys từng nhận định, N!xau là một nghệ sĩ bẩm sinh với tố chất diễn xuất chảy trong máu.

Trailer giới thiệu bộ phim "Đến thượng đế cũng phải cười"

Mi Vân

Theo face2face africa