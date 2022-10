Cùng đẹp trai, nhưng Brad Pitt "vui hơn nhiều" so với Leonardo DiCaprio

Brad Pitt (phải) và Leonardo DiCaprio (trái) thời trẻ (Ảnh: New York Post).

Gần đây, nam diễn viên Christian Bale nói rằng tất cả các đạo diễn ở Hollywood đều chọn gửi lời mời tới Leonardo DiCaprio đầu tiên khi họ có một dự án phim điện ảnh mới. Khi Leo từ chối rồi, thì mới tới lượt các tài tử khác. Như vậy, Leo là lựa chọn số một đối với các đạo diễn - người đứng đầu trong một dự án phim.

Nhưng với các đồng nghiệp thì sao? Leo có phải là người đầu tiên mà các diễn viên ở Hollywood mong muốn hợp tác hay không. Mới đây, nam diễn viên Henry Thomas (51 tuổi) đã đưa ra tuyên bố rất thẳng thắn rằng sau khi có dịp hợp tác với cả hai tài tử hạng A ở Hollywood, anh cảm thấy thích làm việc với Brad Pitt hơn.

Henry Thomas từng đóng chung với Brad Pitt trong "Legends of the Fall" (Huyền thoại mùa thu - 1994), và với Leonardo DiCaprio trong "Gangs of New York" (Băng đảng New York - 2002).

Trong "Băng đảng New York", Henry vào vai người bạn của Leo (Ảnh: New York Post).

Trong "Huyền thoại mùa thu" (1994), Henry vào vai người em trai của Brad Pitt (Ảnh: New York Post).

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ tin tức Insider, khi được hỏi rằng nếu được đưa ra lựa chọn làm việc với ai trong hai tài tử nổi tiếng ở Hollywood, Henry đã nói thẳng: "Chắc chắn là với Brad Pitt rồi, tôi thấy tính anh ấy vui hơn nhiều.

Khi làm việc chung, tôi không có hoạt động nào ngoài lề với Leo cả, chỉ diễn xuất xong là xong, nhưng tôi có ra ngoài với Brad Pitt. Chúng tôi khá hợp nhau nên chúng tôi đã có nhiều niềm vui. Hơn thế, bối cảnh quay phim "Huyền thoại mùa thu" là ở trong vùng núi, nên có lẽ vì thế mà chúng tôi có nhiều thứ thú vị để cùng trải nghiệm hơn".

Thuở nhỏ, Henry từng vào vai cậu bé Elliott Taylor trong bộ phim "E.T" (E.T.- Sinh vật ngoài hành tinh - 1982). Khi tham gia bộ phim này của đạo diễn Steven Spielberg, Henry mới 10 tuổi, sau khi bộ phim ra mắt, cậu bé Henry khi ấy bất ngờ trở nên nổi tiếng.

Brad Pitt (phải) và Leonardo DiCaprio (trái) trong hiện tại (Ảnh: New York Post).

40 năm trôi qua, giờ đây, nam diễn viên Henry Thomas không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nữa, nhưng anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhớ về giai đoạn mình bất ngờ trở nên nổi tiếng khi còn nhỏ, sau vai diễn trong "E.T", nam diễn viên cho biết anh từng cảm thấy rất khó khăn khi đương đầu với danh tiếng ở lứa tuổi trưởng thành:

"Tôi từng cảm thấy khó khăn khi bước vào lứa tuổi "teen", bởi mọi người vẫn không ngừng nhớ về tôi như một cậu bé 10 tuổi trong bộ phim năm xưa. Vì vậy, trong những năm tháng trưởng thành, tôi từng luôn cảm thấy khó khăn".

"E.T" là một bộ phim thành công lớn ngoài phòng vé, từng thu về 795 triệu USD, trong khi mức đầu tư chỉ 10,5 triệu USD.

Henry từng chia sẻ rằng vì không ngừng bị gợi nhắc lại vai diễn trong "E.T", nên bản thân anh lại không cảm thấy vui thích khi xem lại bộ phim này: "Tôi không thể nào vui vẻ khi xem bất cứ bộ phim nào mà tôi từng tham gia diễn xuất trong đó, kể cả bộ phim "E.T". Tôi không bao giờ có thể tách biệt mình ra khỏi những vai diễn mà tôi đã đóng ngay cả khi xem lại phim như một khán giả".

Thuở nhỏ, Henry từng vào vai cậu bé Elliott Taylor trong bộ phim "E.T" (E.T.- Sinh vật ngoài hành tinh - 1982) (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, đang ở cuộc hôn nhân thứ 3 và là cha của 3 người con, Henry chia sẻ về khả năng liệu có phần phim tiếp theo cho "E.T" hay không: "Hồi đầu thập niên 1980, tôi nghĩ điều này là có thể. Bởi vì bộ phim rất thành công, tôi nghĩ khi ấy còn có sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía hãng phim, rồi khía cạnh tài chính cũng sẽ khiến người ta muốn làm phần phim tiếp theo.

Nhưng đạo diễn Steven Spielberg không muốn làm tiếp bộ phim này, tôi nghĩ rằng đối với ông ấy, đây là một bộ phim thuộc vào hàng kinh điển, và ông ấy không muốn làm hỏng những điều ấn tượng mình đã đạt được với bộ phim đã rất thành công này".