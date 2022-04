Cú đá "uy lực"... bay cả giày của nữ ca sĩ

Sự xuất hiện của 2NE1 tại lễ hội âm nhạc Coachella thu hút sự quan tâm của khán giả có mặt tại lễ hội âm nhạc và cả những khán giả theo dõi chương trình biểu diễn trực tuyến (Ảnh: Asia One).

Nữ ca sĩ Sandara Park và cú đá tung giày khi biểu diễn cùng nhóm nhạc nữ Hàn Quốc 2NE1 là một chi tiết gây thích thú đối với các fan của nhóm nhạc tại quê nhà. Tiết mục biểu diễn gây bất ngờ của nhóm 2NE1 trên sân khấu của lễ hội âm nhạc Coachella đang diễn ra ở Indio, bang California, Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên các thành viên nhóm 2NE1 đứng chung sân khấu trong vòng 6 năm trở lại đây.

Lần cuối cùng các thành viên trong nhóm 2NE1 biểu diễn cùng nhau là hồi năm 2015. Tiết mục biểu diễn của nhóm tại lễ hội âm nhạc Coachella được đánh giá là rất sôi động và ấn tượng. Các thành viên trong nhóm gồm Bom (Park Bom), Dara (Sandara Park), CL (Lee Chaerin) và Minzy (Gong Minji) đã cùng thể hiện bản hit "I Am The Best" vốn được nhóm thể hiện lần đầu từ năm 2011.

Sự xuất hiện của 2NE1 tại lễ hội âm nhạc Coachella thu hút sự quan tâm của khán giả có mặt tại lễ hội âm nhạc và cả những khán giả theo dõi chương trình biểu diễn trực tuyến. Lễ hội âm nhạc Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

Nhóm 2NE1 lần đầu ra mắt nền công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc hồi năm 2009, khi đó, nhóm do công ty giải trí YG Entertainment quản lý, 2NE1 chính thức tuyên bố tan rã hồi năm 2016. Hiện tại, chưa rõ định hướng lâu dài của nhóm 2NE1 sau màn tái hợp tại lễ hội âm nhạc Coachella là như thế nào.