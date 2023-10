Cộng đồng mạng lo lắng cho ngôi sao mạng xã hội gầy như... bộ xương khô

Nhà chức trách ở thị trấn Greenwich, bang Massachusetts, Mỹ - nơi Eugenia Cooney đang sinh sống - cho biết họ đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ người dân phản ánh với lực lượng cảnh sát địa phương về tình trạng của ngôi sao mạng xã hội 29 tuổi.

Eugenia Cooney vốn được biết tới trên mạng xã hội với các nội dung xoay quanh phương pháp làm đẹp, cách thức trang điểm (Ảnh: Daily Mail).

Các cuộc điện thoại đều bày tỏ sự lo lắng xung quanh trạng thái gầy guộc ở mức độ nguy hiểm đáng báo động của Eugenia. Nhiều người tin rằng Eugenia cần được quan tâm, hỗ trợ, thậm chí phải có sự can thiệp bắt buộc từ bên ngoài, nếu không có thể cô sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Eugenia Cooney vốn được biết tới trên mạng xã hội với các nội dung xoay quanh phương pháp làm đẹp, cách thức trang điểm. Trong những năm gần đây, Eugenia ngày càng trở nên gầy guộc. Tình trạng hiện tại của cô khiến nhiều fan cảm thấy rất đáng lo ngại.

Nhiều người cho rằng Eugenia không còn đủ khỏe cả về thể chất và tinh thần để tiếp tục làm công việc của một ngôi sao mạng xã hội. Cô nên dừng việc sản xuất nội dung để tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bác sĩ, các chuyên gia dinh dưỡng, nhằm kịp thời cải thiện tình trạng sức khỏe của mình.

Tình trạng gầy guộc đáng báo động của Eugenia có thể là hậu quả của chứng biếng ăn, một chứng bệnh nguy hiểm có thể khiến người mắc gặp nguy hiểm tính mạng.

Nhiều người cho rằng Eugenia không còn đủ khỏe cả về thể chất và tinh thần để tiếp tục làm công việc của một ngôi sao mạng xã hội (Ảnh: Daily Mail).

Việc Eugenia phớt lờ mọi lời khuyên nhủ của cộng đồng mạng và vẫn tiếp tục công việc sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội làm dấy lên câu hỏi: Liệu các nền tảng mạng xã hội có nên can thiệp bắt buộc đối với những "ngôi sao mạng xã hội" có dấu hiệu bất ổn rõ ràng hay không? Sự can thiệp này có thể chỉ đơn giản là tạm thời không để các nhân vật này sản xuất nội dung thêm nữa.

Đại diện lực lượng cảnh sát ở thị trấn Greenwich - nơi Eugenia đang sinh sống - cho biết thời gian gần đây họ liên tục nhận được những cuộc gọi bày tỏ sự lo lắng đối với tình trạng của Eugenia. Nhiều người cho rằng cô đang bất ổn và có thể đã bị bắt ép phải tiếp tục sản xuất các nội dung để đăng tải trên mạng xã hội.

Dù vậy, đại diện lực lượng cảnh sát chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng những lo ngại này là không có cơ sở. Eugenia đã thống nhất với lực lượng cảnh sát địa phương rằng cô sẽ luôn để một món đồ vật quen thuộc theo quy ước giữa đôi bên xuất hiện trong khuôn hình của các clip mà cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Nếu lực lượng cảnh sát thấy món đồ vẫn tiếp tục xuất hiện trong các clip, họ có thể yên tâm về cô và không cần liên hệ sau khi nhận được các cuộc gọi phản ánh. Nếu họ không thấy món đồ vật quy ước này xuất hiện trong các clip nữa, đó là lúc cô cần nhận được sự giúp đỡ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Eugenia đang bất ổn và có thể đã bị bắt ép phải tiếp tục sản xuất các nội dung để đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Daily Mail).

Về tình trạng sức khỏe của mình, Eugenia chia sẻ với lực lượng cảnh sát địa phương rằng cô vốn có thể trạng yếu, dáng vóc gầy guộc, dù vậy, tình trạng sức khỏe tinh thần của cô hoàn toàn ổn định.

Các giao tiếp của Eugenia với lực lượng cảnh sát địa phương diễn ra bình thường và có tính hợp tác cao, nên họ không can thiệp sâu hơn vào công việc và cuộc sống của cô. Tình trạng sức khỏe của một cá nhân cũng như cách họ tìm kiếm sự can thiệp, hỗ trợ thuộc vào quyền tự do của mỗi người, nên cảnh sát không thể làm gì hơn.

Hiện tại, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận chỉ trích Eugenia vì vẫn tiếp tục sản xuất nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Hành động của cô đã đưa ra thông điệp không lành mạnh về cách quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân.

Đồng thời, dường như Eugenia cũng không trân trọng những sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho mình. Cô vẫn tiếp tục ngó lơ những sự lo lắng và những lời khuyên nhủ. Có những người tuyên bố tẩy chay Eugenia và không bao giờ xem các nội dung do cô sản xuất nữa.

"Tôi tuyên bố tôi dừng theo dõi cô từ đây. Có những người buộc phải chấp nhận cái chết đang dần đến gần hơn với họ và không có lựa chọn nào khác. Nhưng cô đang chủ động lựa chọn để bản thân vẫn mãi tồn tại trong trạng thái nguy hiểm này. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô, nhưng tôi không chịu đựng nổi hình ảnh này nữa, xin chào!", một cư dân mạng để lại bình luận.

Hiện tại, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận chỉ trích Eugenia vì vẫn tiếp tục sản xuất nội dung đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, trước đây đã có những thời điểm Eugenia rơi vào trạng thái gầy guộc đáng báo động. Hồi năm 2013, cô từng gây xôn xao tranh luận. Đến năm 2016, cô lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi lần nữa. Khi ấy, hơn 18.000 người đã cùng ký vào một yêu cầu chung để thể hiện tiếng nói của cộng đồng.

Trong yêu cầu ngỏ này, một bộ phận cộng đồng mạng đã lên tiếng đề nghị các nền tảng mạng xã hội tạm thời chặn các nội dung do Eugenia sản xuất, bởi cô đang ngầm đưa ra những thông điệp không lành mạnh xung quanh vấn đề sức khỏe. Bên cạnh đó, Eugenia cần phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe bản thân trước khi trở lại với mạng xã hội.

Ở thời điểm đó, Eugenia đã lên tiếng: "Một số người cho rằng tôi đang có ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng tôi chưa bao giờ có ý định đưa ra thông điệp tiêu cực nào cả. Tôi chưa bao giờ bảo ai hãy giảm cân đi, hãy thay đổi diện mạo đi, hãy trông giống như tôi đi".

Kể từ đó đến nay, Eugenia vẫn tiếp tục sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô vẫn liên tục gây tranh cãi bởi diện mạo gầy guộc đáng lo ngại của mình.