Con gái xúc động đưa nghệ sĩ Mạc Can vào Trung tâm dưỡng lão

Sáng 27/2, các nghệ sĩ lão thành gồm Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê (Lê Thị Tâm), Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân chính thức được chuyển đến sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, sau nhiều năm gắn bó tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM).

Ngoài ra nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà cũng được chuyển vào ở trung tâm dưỡng lão này.

Các nghệ sĩ lão thành được chuyển sang nơi ở mới (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Dung - con gái nghệ sĩ Mạc Can - bày tỏ sự xúc động khi cha vào sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Con gái nghệ sĩ cho biết do chị bận đi làm nên thường ngày, nghệ sĩ Mạc Can sống một mình, không được ai cận kề chăm sóc.

"Nơi đây cơ sở vật chất tốt, cha tôi còn có nhiều nghệ sĩ bầu bạn. Đặc biệt, cha tôi đang bệnh, được sống ở nơi điều kiện y tế tốt, tôi cảm thấy yên tâm", chị Dung bày tỏ.

Nghệ sĩ Mạc Can mang nhiều hình ảnh kỷ niệm vào nơi ở mới (Ảnh: Mộc Khải).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lâm Tiến Kim - nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè - cho biết sống tại đây, các nghệ sĩ được đo huyết áp mỗi ngày, kiểm tra sức khỏe 3 lần/tuần. "Khi tình trạng sức khỏe của họ có chuyển biến, sẽ được theo dõi và can thiệp kịp thời", anh nói.

Về phần nghệ sĩ Ngọc Đáng, bà vui vì nơi đây mát mẻ, không khí thoáng đãng. "Tối qua tôi nằm xuống là ngủ, không lo nghĩ gì (cười)", bà chia sẻ.

Song, do đổi nơi ở mới, nhiều nghệ sĩ cũng gặp tình trạng mất ngủ do lạ chỗ, trong đó có nghệ sĩ Diệu Hiền. "Đệ nhất đào võ" cũng cho biết, bà mong con gái sẽ được phép ngủ lại trung tâm với bà một thời gian để bà quen dần.

Nghệ sĩ Lê Thiện trò chuyện cùng nghệ sĩ Diệu Hiền (Ảnh: Mộc Khải).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ bản thân cảm thấy yên tâm hơn khi các nghệ sĩ lão thành được chuyển đến nơi ở mới có điều kiện tốt hơn, đặc biệt được quan tâm hơn về vấn đề sức khỏe.

Bà cũng chia sẻ, theo kế hoạch ban đầu, nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà cùng 7 nghệ sĩ sống tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TPHCM sẽ chuyển đến ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Lệ Thẩm đột ngột qua đời hồi tháng 1, còn nghệ sĩ Hoa Tranh có nguyện vọng về sống cùng người thân. Vậy nên, chỉ còn 7 nghệ sĩ chính thức sống ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng vui vẻ khi đổi chỗ ở (Ảnh: Mộc Khải).

Từ sáng sớm ngày đón các nghệ sĩ sang nơi ở mới, ông Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM cùng các nghệ sĩ Đào Vân Anh, Phượng Loan... đã có mặt tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để chuẩn bị cho buổi lễ chào đón.

Căn phòng của nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà thoáng đãng, sáng sủa (Ảnh: Mộc Khải).

Bà Thanh Thúy tặng quà cho các nghệ sĩ (Ảnh: Mộc Khải).

Tại buổi lễ, bà Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM - cho biết các nghệ sĩ có nguyện vọng đưa bàn thờ NSND Phùng Há về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Bà Thúy cho rằng, bởi NSND Phùng Há và các tiền bối giữ vị trí trang trọng trong lòng các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng cho biết việc đưa bàn thờ NSND Phùng Há về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sẽ được hoàn thành trong hôm nay.