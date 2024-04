Con gái út là niềm an ủi của Angelina Jolie giữa sóng gió cuộc đời

Trong những chia sẻ mới nhất xung quanh việc hợp tác với con gái út trong quá trình sản xuất vở kịch The Outsiders, Angelina Jolie dành nhiều lời đẹp đẽ để nói về Vivienne (15 tuổi).

Trong ê-kíp sản xuất vở nhạc kịch Broadway, Vivienne đóng vai trò là trợ lý sản xuất của Jolie. Tại sự kiện công diễn vở kịch tổ chức ở nhà hát Bernard B. Jacobs (New York, Mỹ) hôm thứ 5 vừa qua, Jolie tự tin chia sẻ nhiều điều về Vivienne.

"Vivienne làm việc với nhạc sĩ Justin Levine nhiều hơn là với tôi, vì vậy, cách con lựa chọn phục trang khi xuất hiện tại sự kiện cũng cho thấy rõ con thực sự gắn bó trong công việc với ai. Con hợp tác với nhóm biên kịch, nhạc sĩ và làm nhiệm vụ kết nối phần việc giữa các nhóm. Vivienne là một người kết nối bé nhỏ và khôn khéo, một trợ lý bền bỉ và nghiêm khắc", Jolie nói.

Nhạc sĩ Justin Levine cũng dành nhiều lời khen ngợi để nói về cô con gái út của Jolie: "Về Vivienne, cô bé là một trong những cá nhân xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Vivienne luôn quan sát và thấu hiểu mọi chuyện. Vivienne nhìn nhận con người và sự việc bằng tấm lòng nhân hậu và trong trẻo thường thấy ở trẻ nhỏ.

Làm việc với Vivienne khiến tôi tìm thấy lại phần trẻ thơ trong con người mình. Được làm việc với cô bé 15 tuổi thông minh này là một vinh dự đối với tôi. Tôi đã lắng nghe những quan điểm của cô bé và học được nhiều điều. Vivienne chỉ lên tiếng khi thực sự thấy có điều gì đó cần phải được nói ra. Cô bé cũng biết cách dành năng lượng vào đúng phần việc".

Trước những lời khen ngợi hào phóng mà nhạc sĩ Levine dành cho con mình, Jolie cũng đáp lại rằng Vivienne đã học hỏi được rất nhiều từ vị nhạc sĩ. Theo Jolie, Vivienne là người con có hứng thú với kịch nghệ nhiều nhất trong số 6 người con của cô.

Jolie tiết lộ thêm rằng Vivienne rất giỏi trong việc điều phối công việc: "Con thường xuyên nhắc nhở tôi, những khi tôi không nhớ chính xác thông tin về các phần việc cần thực hiện. Con rất nghiêm túc với công việc. Vivienne là một trợ lý bền bỉ và cũng rất nghiêm khắc với mẹ".

Ngoài Vivienne, chỉ có cậu con trai nuôi Pax Thien xuất hiện để cổ vũ Jolie trong tại buổi ra mắt vở kịch mới.

Thời gian gần đây, Jolie thường xuyên xuất hiện bên con gái út Vivienne. Cô bé được xem là người con gần gũi và mang lại nhiều niềm vui cho Angelina ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện xung quanh biệt thự có vườn nho ở Pháp. Những mâu thuẫn xung quanh cách đôi bên xử lý tài sản chung sau khi ly hôn đã đưa tới những bất đồng sâu sắc, khiến đôi bên kiện tụng dài lâu, mệt mỏi. Vừa theo đuổi kiện tụng, Jolie vừa tham gia sản xuất vở nhạc kịch The Outsiders.

Jolie hiếm khi công khai khen ngợi các con, nhưng riêng với Vivienne, Jolie không giấu được sự tự hào: "Vivienne khiến tôi nhớ về người mẹ quá cố của mình. Tính cách của con bé rất giống với mẹ tôi. Cả hai người đều không cần bản thân phải là trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, họ đều coi việc hỗ trợ người khác trong công việc mới là điều quan trọng.

Vivienne rất sâu sắc, biết suy nghĩ và cũng rất nghiêm túc trong công việc. Con đang nỗ lực rất nhiều để hiểu biết hơn trong công việc và có thể đóng góp vào lợi ích chung của cả nhóm".

Sau khi chia tay Brad Pitt, Angelina Jolie là người trực tiếp nuôi dưỡng và ở bên 6 người con. Brad Pitt được cho là không có mối liên hệ thường xuyên và gắn kết với các con, bao gồm cả con đẻ và con nuôi.

Hai con trai nuôi của Angelina Jolie - Maddox (22 tuổi) và Pax Thien (19 tuổi) - cũng từng làm trợ lý cho cô trong quá trình cô sản xuất các bộ phim điện ảnh.

Kể từ năm 2019, Maddox đã theo học tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Sau khi tốt nghiệp, Maddox có những dịp quay trở về Mỹ để hỗ trợ Angelina Jolie trong hoạt động làm phim. Dù vậy, Maddox có chủ ý sống kín tiếng hơn trước.

Pax Thien hiện vẫn sống ở Hollywood và chưa công khai thể hiện con đường mà cậu theo đuổi. Có nhiều thông tin cho rằng Pax Thien sẽ theo đuổi lĩnh vực mỹ thuật và hoạt động làm phim. Cả Maddox và Pax Thien đều đã chuyển ra sống riêng và có cuộc sống độc lập hơn trước.

Cô con gái nuôi Zahara (18 tuổi) đã theo học tại Đại học Spelman ở Atlanta, bang Georgia, từ năm 2022. Chỉ còn 3 người con ruột chưa đủ tuổi thành niên là có thể thường xuyên ở bên Angelina.

Shiloh (17 tuổi) được cho là muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực biểu diễn. Một số video clip ghi lại cảnh Shiloh tích cực luyện tập vũ đạo từng gây sốt trên mạng xã hội trong năm 2022.

Knox (15 tuổi) sống rất kín tiếng, chưa có bất cứ thông tin nào xuất hiện xoay quanh thiên hướng của cậu thiếu niên này. Thời gian gần đây, Shiloh và Knox ít xuất hiện, chỉ có Vivienne là thường xuyên đồng hành bên mẹ.

Nữ diễn viên người Mỹ Angelina Jolie (SN 1975) từng nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực làm phim, trong đó có một giải Oscar. Angelina Jolie là một trong những nữ diễn viên nhận được thù lao cao nhất tại Hollywood.

Angelina Jolie bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ. Cô bắt đầu được chú ý nhiều kể từ phim Cyborg 2 (1993) và Hackers (1995). Angelina Jolie từng giành giải Oscar cho Nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong Girl, Interrupted (1999).

Vai diễn trong Lara Croft: Tomb Raider (2001) giúp Angelina Jolie trở thành diễn viên ngôi sao. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong các phim hành động như Mr. & Mrs. Smith (2005), Wanted (2008), Salt (2010). Angelina Jolie được giới phê bình khen ngợi khi diễn xuất trong phim A Mighty Heart (2007). Cô nhận được đề cử Oscar dành cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong Changeling (2008).

Những phim đạt thành công thương mại lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Angelina Jolie là Maleficent (2014), Maleficent: Mistress of Evil (2019), Eternals (2021). Angelina Jolie đã biên kịch và đạo diễn những phim xoay quanh đề tài chiến tranh như In the Land of Blood and Honey (2011), Unbroken (2014), First They Killed My Father (2017).

Angelina Jolie rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cô được nhìn nhận là một trong những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Angelina Jolie cũng từng được nhiều tờ tạp chí bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Cuộc sống riêng của Angelina Jolie thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Cô đã đi qua hôn nhân với các nam diễn viên: Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton và Brad Pitt.