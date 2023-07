Con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từng buồn và khóc nhiều khi bố bị ốm

An Trần tên đầy đủ là Trần Đàm An Phúc, sinh năm 2004, là con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Cô bắt đầu chơi saxophone khi 9 tuổi. Ngoài bố là nghệ sĩ nổi tiếng, An Trần sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống nghệ thuật. Ông nội là nghệ nhân chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam, bà nội là nghệ sĩ của Nhà hát chèo Hà Nội.

Năm 14 tuổi, An Trần trở thành nghệ sĩ trẻ nhất thế giới được hãng kèn danh tiếng P.Mauriat chọn làm đại sứ. Cô lần đầu biểu diễn kèn saxophone trên sân khấu trong chương trình ca nhạc truyền hình Dấu ấn 2013.

An Trần còn diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam năm 2014, tham gia liên hoan One Jazz Festival tại Thái Lan năm 2015, hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Cô là nghệ sĩ trẻ nhất được mời biểu diễn tại chương trình We Are Asean - We Are One nhân hội nghị Cấp cao khối Asean tại Thái Lan năm 2019.

An Trần và bố - nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, An Trần cho hay, cô chưa từng lo lắng khi biểu diễn ở những chương trình đặc biệt như vậy, vì cô tiếp xúc với môi trường âm nhạc từ bé nên việc được lên sân khấu lớn là một điều rất may mắn.

"Khi đứng trên các sân khấu lớn như vậy, nhiều người nói An Trần đã thành công nhưng đó là quan điểm của mỗi người. Tôi thấy mình chưa thành công và vẫn đang miệt mài học tập giống như các bạn khác", An Trần thẳng thắn nói.

Ái nữ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho hay, ban đầu bố cô không cho chơi saxophone, vì nghĩ đây không phải là nhạc cụ dành cho phái nữ, ông hướng cô học piano và các môn khác. Nhưng mỗi khi học piano hay múa, cô đều thấy chán. Sau đó, cô cũng từng thử sức với một số môn nghệ thuật như: nhạc kịch, vẽ tranh… nhưng không thấy hợp với mình.

Một ngày, anh trai về khoe với bố: "em An chơi được saxophone bài "Bèo dạt mây trôi" bố ạ", thế là từ đó bố cô mới thấy năng khiếu tiềm tàng trong con gái và hướng dẫn An Trần học kèn saxophone (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ cho hay, cô đã học được ở bố mình nhiều thứ: Từ cảm hứng đến năng lượng tích cực của một người nghệ sĩ. Cô thấy mình giống bố ở sự kiên định và thẳng thắn trong công việc.

"Việc thẳng thắn trong công việc đôi khi sẽ làm nhiều người không hài lòng, nhưng nó là sự thật và mọi người cần phải hiểu tính cách của tôi để cùng làm việc hiệu quả hơn", An Trần bộc bạch về mình.

An Trần và nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thân thiết bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào tháng 8/2021, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bất ngờ bị đột quỵ khiến đồng nghiệp và khán giả bất ngờ, lo lắng. Khi đó, An Trần vừa trở lại Mỹ để tiếp tục theo học tại trường nghệ thuật Idyll Wild Arts Academy.

Chia sẻ về thời gian bố bị ốm, An Trần cho hay: "Lúc đó, tôi buồn và khóc rất nhiều nhưng vẫn phải mạnh mẽ lên, vì tôi đi học ở xa nhà. Mẹ nói điều duy nhất tôi có thể làm được khi đó là nghĩ về bố, cầu nguyện và học thật giỏi".

Theo An Trần, khi bố bị ốm, cả nhà thường xuyên bên nhau. Cô luôn cập nhật tình hình của bố qua người thân trên các nền tảng xã hội. Các thành viên trong gia đình tâm sự và gần gũi để giúp tinh thần của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tích cực hơn.

An Trần biểu diễn cùng ca sĩ Tùng Dương trên sân khấu trong một chương trình gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi: "Nhắc đến An Trần, người ta hay gọi là "con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn", An Trần có thấy phiền lòng không?"

Cô nói: "Tôi không cảm thấy quá phiền lòng nhưng tôi nghĩ, bản thân mình và các bạn trẻ khác có bố mẹ làm nghệ thuật nổi tiếng sẽ muốn được gọi bằng tên của mình. Nhưng tôi hiểu và thông cảm cho mọi người, vì bố Tuấn là một người cha rất tuyệt vời và là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Mọi người gọi vậy là vì yêu quý bố và tôi".

Nữ nghệ sĩ trẻ cho biết, cô và bố có một khoảng cách thế hệ lớn nên đồng nghĩa với việc sẽ có bất đồng quan điểm ở một số vấn đề. Nhưng cô tin rằng, bố mình luôn hỗ trợ và ủng hộ những gì cô làm.

Hiện tại, An Trần còn hai năm nữa mới học xong âm nhạc ở Mỹ. Cô dự định sẽ về Việt Nam làm việc để chia sẻ với khán giả những kiến thức về âm nhạc mà cô học được ở nước ngoài.