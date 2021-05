Con gái Diva Mỹ Linh xin lỗi vì bức ảnh "khoe vòng ba" bị chê phản cảm

Dân trí Mỹ Anh, con gái út của ca sĩ Mỹ Linh vừa lên tiếng xin lỗi sau khi bị một số khán giả chỉ trích vì bức ảnh để lộ vòng ba bị cho là phản cảm.

Mỹ Anh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi chia sẻ hình ảnh đi chơi tại một khu du lịch. Trong loạt ảnh được chia sẻ, con gái út Diva Mỹ Linh theo trào lưu "tụt quần khoe vòng ba". Ngay sau khi chia sẻ những hình ảnh này, Mỹ Anh bị nhiều người phản ứng. Có ý kiến cho rằng, nữ ca sĩ trẻ diện thời trang không phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Dù bày tỏ quan điểm "mong muốn mọi người bớt định kiến và mọi người ủng hộ người khác khi thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc", nhưng Mỹ Anh vẫn tiếp tục bị chỉ trích bởi những tấm ảnh bị cho là phản cảm trên mạng xã hội.

Một trong những hình ảnh của Mỹ Anh mới đây nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trước những bình luận tiêu cực, Mỹ Anh vừa chính thức lên tiếng xin lỗi. Theo đó, nữ ca sĩ trẻ cho biết cô đã có khoảng thời gian suy nghĩ nghiêm túc và thấy mình cần bày tỏ ý kiến vì trách nhiệm với mọi người xung quanh.

"Sau những ý kiến trái chiều xung quanh hình ảnh gần đây nhất của mình, mình đã suy nghĩ nghiêm túc và quyết định lựa chọn lên tiếng, vì đó là sự tôn trọng đối với những người xung quanh mình, những người luôn ủng hộ mình và cả những người quan tâm tới thông điệp mà mình muốn truyền tải trong post đó.

Mục đích mình đăng bài post là để gửi đi thông điệp về sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân, đặc biệt đối với những bạn vẫn còn đang tự ti về cơ thể mình. Mình thực sự muốn lan tỏa thông điệp tích cực, nhưng cách thể hiện của mình đã khiến mục đích ban đầu của mình không còn trọn vẹn.

Mỹ Anh đã 19 tuổi và mình luôn ý thức được rằng bản thân cần có trách nhiệm với lời nói và hành động của chính mình. Và vì thế mình hiểu ra rằng cách truyền tải thông điệp của mình đã khiến cho những giá trị mà mình muốn gửi tới mọi người bị bóp méo.

Mục đích chính của mình là gửi tới cộng đồng sự ủng hộ và những lời động viên. Thế nên, trong tương lai, mình sẽ lựa chọn cách thể hiện phù hợp hơn để đảm bảo mục đích cuối cùng của việc đó.

Xin lỗi mọi người vì mình suy nghĩ chưa đủ thấu đáo và cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian cho mình. Mỹ Anh sẽ trưởng thành hơn và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới", cô bày tỏ.

Con gái ca sĩ Mỹ Linh cho biết cô đã 19 tuổi và luôn ý thức được rằng bản thân cần có trách nhiệm với lời nói, hành động của chính mình (Ảnh: FBNV).

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, cô có khá nhiều nét giống mẹ, như khuôn miệng rộng và tươi tắn.

Từ nhỏ, Mỹ Anh đã biểu diễn cùng mẹ trong một số chương trình âm nhạc. Càng lớn, Mỹ Anh càng thể hiện quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật. Năm 2019, Mỹ Anh chính thức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp với vai trò ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác. Cô theo đuổi phong cách âm nhạc R&B, mang màu sắc nhẹ nhàng, tích cực.

Năm 2020, cô cho ra mắt MV mới "Got You". Với ca khúc R&B này, Mỹ Anh hát hoàn toàn bằng tiếng Anh mang đến cảm xúc mới lạ, so với những gì mà mọi người từng biết về cô.

Trước single này, Mỹ Anh từng ra mắt album đầu tay "Bài Hát Cho Bi" đầy tươi sáng, trong veo.

Ngoài ra, cô còn đứng trên sân khấu cùng mẹ trong nhiều dự án âm nhạc, được đánh giá cao về chất giọng. Nhờ đó, Mỹ Anh có thêm nhiều kinh nghiệm để bắt đầu con đường âm nhạc sắp tới.

Mỹ Anh từng biểu diễn trên sân khấu với mẹ ở một số chương trình âm nhạc.

"Ngày bé, đôi lúc tôi cảm thấy áp lực từ sự nổi tiếng của bố mẹ, chắc anh chị tôi cũng vậy. Tuy nhiên, khi bắt đầu những bước chân trong nghề, tôi nhận ra rằng chịu áp lực là một phần trong ngành âm nhạc. Đó cũng là một điều tôi đang làm quen. Bố mẹ rất ủng hộ tôi theo ngành âm nhạc. Tôi thực sự cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ đã cho tôi cơ hội để khám phá bản thân trong âm nhạc", Mỹ Anh từng tâm sự.

Hà Thanh