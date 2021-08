Cơ thể sẽ thay đổi ra sao khi bạn uống nước dừa đều đặn

Dân trí Thời tiết mùa hè nóng nực, một cốc nước dừa tươi sẽ giúp bạn giải nhanh cơn khát, bên cạnh đó nó còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Dưới đây là 5 điều có thể xảy ra khi bạn uống nước dừa thường xuyên.

Có thể cải thiện mức đường huyết

Nếu bạn bị tiền tiểu đường hoặc có nguy cơ cao phát triển bệnh tiểu đường loại 2, uống nước dừa hằng ngày có thể có lợi, bên cạnh việc giảm lượng carb và kết hợp nhiều rau và protein vào chế độ ăn uống của bạn.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước dừa có thể đóng một vai trò trong việc giảm lượng đường (glucose) trong máu ở động vật mắc bệnh tiểu đường (Ảnh: Shutterstock).

Tất nhiên, các nghiên cứu trên người sẽ cần thiết để xác nhận những phát hiện này. Tuy nhiên, đó là một nguồn magiê tốt, có thể làm tăng độ nhạy insulin và làm cho lượng đường trong máu giảm xuống.

Có thể ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận có thể khá đau và thường là kết quả của việc không uống đủ nước. Những viên sỏi nhỏ có thể hình thành khi có quá nhiều canxi, oxalat và axit uric (cũng như các hợp chất khác) trong nước tiểu của bạn.

Khi các chất này kết hợp với nhau, chúng sẽ kết tinh và có thể biến thành sỏi nếu bạn không uống đủ chất lỏng giúp ngăn các tinh thể kết dính với nhau.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ một nghiên cứu (liên quan đến chuột bị sỏi thận) phát hiện ra rằng nước dừa có thể giúp giảm sản xuất gốc tự do có thể xảy ra khi nước tiểu có hàm lượng oxalat cao.

Có thể giúp bạn phục hồi sau khi uống bia rượu

Sau một đêm với nhiều rượu bia - bất kể thức uống bạn chọn là gì - bạn sẽ muốn uống nước và hydrat hóa để có thể thải những chất độc đó ra ngoài. Nước dừa có thể giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, thậm chí còn hơn cả nước thông thường.

Nước dừa chứa hàm lượng cao các chất điện giải và khoáng chất, cụ thể là kali, có thể giúp bù nước và bổ sung cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng cần thiết để chữa bệnh (Ảnh: Shutterstock).

Có thể giúp hạ huyết áp

Những người bị tăng huyết áp hoặc có nguy cơ cao huyết áp có thể được hưởng lợi từ việc uống nước dừa. Một nghiên cứu tiết lộ rằng 71% người tham gia bị huyết áp cao đã cải thiện huyết áp tâm thu của họ sau khi uống nước dừa.

Có thể thúc đẩy phục hồi sau khi tập luyện

Tương tự như cách nước dừa có thể giúp phục hồi các khoáng chất và chất điện giải quan trọng của bạn sau khi uống rượu, nó cũng có thể giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể sau một buổi tập luyện dài.

Giàu kali, magiê, natri và canxi, nước dừa là một cách tuyệt vời để cung cấp nước sau khi tập thể dục hơn một giờ. Trên thực tế, hai nghiên cứu thậm chí còn cho thấy rằng nó có thể hiệu quả hơn trong việc phục hồi quá trình hydrat hóa sau khi tập luyện so với hầu hết các loại đồ uống thể thao.

Hoàng Tiến

Theo Eat This, Not That